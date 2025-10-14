search
Marți, 14 Octombrie 2025
Dirijorul Cristian Măcelaru, artistul care a dus numele României pe cele mai importante scene ale lumii, devine Cetățean de Onoare al Capitalei

Publicat:

Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai generației sale, primește marți, 14 octombrie, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București.

Cristian Măcelaru devine Cetățean de Onoare al Capitalei. FOTO George Enescu International Festival
Cristian Măcelaru devine Cetățean de Onoare al Capitalei. FOTO George Enescu International Festival

„Capitala României onorează excelența și recunoaște contribuția unui artist care a dus numele țării sale pe cele mai importante scene ale lumii. Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, are plăcerea de a anunța acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București maestrului Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu”, se arată într-un comunicat transmis de Artemix - George Enescu International Festival & Competition.

Ceremonia oficială va avea loc marți, 14 octombrie 2025, ora 11. 30, la Ateneul Român, un spațiu simbolic pentru cultura română și pentru istoria Festivalului Enescu.

Prin acordarea acestei distincții, Primăria Capitalei aduce un omagiu unui artist de talie mondială, care, prin viziunea și activitatea sa, contribuie decisiv la consolidarea prestigiului internațional al Bucureștiului și al României.

Cristian Măcelaru este unul dintre cei mai apreciați dirijori ai generației sale, fiind invitat constant să colaboreze cu cele mai mari orchestre ale lumii.

Artistul deține simultan poziții artistice de prim rang: director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței, dirijor principal și director artistic al Orchestrei Simfonice World Youth de la Centrul de Arte Interlochen, partener artistic al Orchestrei Simfonice WDR din Köln și este responsabil de direcția muzicală a Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo în Santa Cruz, California.

În vara anului 2024, Cristian Măcelaru a dirijat Orchestra Națională a Franței și Corul Radio France la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, un moment istoric urmărit de peste 1,5 miliarde de telespectatori din întreaga lume. Sub bagheta sa, imnul olimpic a răsunat în fața Turnului Eiffel, în timp ce steagul olimpic era ridicat – o imagine emblematică a spiritului universal al muzicii.

 Cristian Măcelaru a derulat cu Orchestra Națională a Franței o amplă stagiune de concerte și turnee în Franța, Germania, Coreea de Sud și China, confirmând anvergura și forța artistică a ansamblului, alături de care va susține un turneu în Statele Unite ale Americii, în luna noiembrie a acestui an.

În Europa, a debutat recent cu Filarmonica din Oslo și a revenit pe scenele unor orchestre legendare precum Orchestra Simfonică din Viena, Gewandhaus Leipzig, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Suedeze, Orchestra Simfonică Germană din Berlin și Orchestra Tonhalle din Zürich.

În America de Nord, a dirijat orchestrele simfonice din Baltimore, Minnesota și St. Louis, după ce anterior fusese invitat de New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony, Boston Symphony, San Francisco Symphony, Cleveland Orchestra și Philadelphia Orchestra.

Cristian Măcelaru deține un Premiu Grammy

În 2020, a primit Premiul Grammy pentru înregistrarea Concertului pentru vioară și orchestră de Wynton Marsalis (Decca Classics), alături de violonista Nicola Benedetti și Orchestra Simfonică din Philadelphia.

Printre realizările sale discografice recente se numără un album dedicat creației lui George Enescu, cu Simfoniile și cele două Rapsodii române, lansat la Deutsche Grammophon alături de Orchestra Națională a Franței – un proiect prin care Cristian Măcelaru aduce muzica enesciană în atenția publicului internațional și care a obținut recent Premiul International Classical Music Awards 2025, categoria „Muzică simfonică”.

Este prima dată când un premiu ICMA pentru producții audio-video revine unui artist român, o performanță ieșită din comun ce răsplătește calitatea excepțională a acestui album lansat de casa Deutsche Grammophon și care a primit deja premii importante internațional - Choc și Diapason d'or. În România, Cristian Măcelaru a primit pentru aceste materiale discografice Premiul Enescu 70, oferit în cadrul Galei Premiilor Radio România Cultural și Premiul Discul anului, oferit la Gala Premiilor MUSICRIT – singura gală ce recompensează excelența din toate ariile muzicii clasice din România.

În calitate de director artistic al Festivalului Enescu, Cristian Măcelaru a adus o perspectivă inovatoare și o deschidere spre repertoriul contemporan, îmbinând tradiția și modernitatea. Sub conducerea sa, festivalul a continuat să fie o platformă pentru cele mai mari orchestre și artiști ai lumii, dar și un spațiu în care tinerii muzicieni români și creațiile contemporane sunt promovate la nivel internațional.

„Prin acordarea titlului de Cetățean de Onoare, Municipiul București își exprimă respectul pentru o personalitate artistică ce a făcut din excelența muzicală o misiune și care a reușit să ducă mai departe numele României pe marile scene internaționale. Ceremonia de la Ateneul Român, loc încărcat de istorie și simbol, marchează nu doar recunoașterea unei cariere excepționale, ci și reafirmarea angajamentului Capitalei față de valorile culturale”, se mai arată în comunicat.

Cultură

