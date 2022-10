Cineclubul F-SIDES marchează sfârșitul sezonului printr-o expoziție de artă contemporană - „Honey, I got you a seat” în cartierul Giulești

Expoziția de artă contomperană are loc în perioada 26 octombrie - 14 noiembrie, în clădirea ISAF, din cartierul Giulești, curatoare acesteia fiind Cristina Vasilescu.

Vernisaj: 26 octombrie, ora 19, clădirea ISAF, Calea Giulești nr. 14

Curatoare: Cristina Vasilescu

Artiste și artiști expuși: Dimitrie Luca Gora, Mihaela Vasiliu, Lorena Cocioni, Hortensia Mi Kafchin, Sabina Tupan și Iulia Toma.

Curatoare Cineclub Sezon 3: Georgiana Vrăjitoru

„Cum îi privim pe ceilalți?” La întrebarea aceasta s-a răspuns în cadrul F-SIDES Cineclub Sezon 3, prin 6 filme și prin lucrările a 6 artiști invitați. F-SIDES este primul cineclub românesc dedicat filmelor făcute de femei.

Tot procesul artistic a fost astfel conceput, încât să invite publicul bucureștean să își deconstruiască felul în care se uită la lume. Filmele și lucrările din sezon au fost un efort conștient de a privi direct înspre lucrurile, locurile, oamenii și experiențele lăsate pe margini, pentru a le recupera perspectiva.

Fondatoarele Cineclubului, Alexandra Lulache și Ioana Diaconu, au creat un context de reprezentare a granițelor imaginare și au propus publicului prin sezonul 3 al F-Sides Cineclub să se întrebe despre no-go zones din zilele noastre, despre felul în care oamenii trasează linii care sparg empatia, despre contururi care formează noi comunități și familii, dar și despre stigmatizări, atitudini care încă predomină în societatea contemporană.

Noutatea cineclubului din 2022 a fost introducerea programului de dialog între cinema și alte arte. Pornind de la întrebarea „cum îi privim pe ceilalti?”, 6 artiști au realizat câte o lucrare inspirată din selecția de filme propuse de criticul de film Georgiana Vrăjitoru. Prin formatul „Honey, I got you a seat” - adică prin cele 6 lucrări plasate în sala de cinema pe post de spectatoare, produse ca răspuns la film de artiștii Dimitrie Luca Gora, Mihaela Vasiliu, Lorena Cocioni, Hortensia Mi Kafchin, Sabina Tupan și Iulia Toma, s-a dorit crearea unui proces de contaminare în care limbajul cinematic și cel al artelor vizuale să se suprapună și să provoace cu atât mai multe reflexii, întrebări, și moduri de a se conecta cu subiectele pe care le tratează filmul.

Al doilea element de noutate este că organizatoarele au dorit să „scoată” cultura din centrul Bucureștiul. De aceea, au ales clădirea ISAF, spațiu dintr-o zonă în care evenimentele culturale sunt rare. Cu toții știm că alteritatea anumitor cartiere din București este încărcată de stigmatizări sau etichetări de zonă rea, periculoasă și astfel au apărut în ani locuri și clădiri date uitării.

În acest context și pentru a încuraja publicul să caute cultura chiar și în spații non centrale, s-a ales Cartierul Giulești, un loc nu prea frecventat ca scenă culturală Bucureșteană pentru a expune „Honey, I got you a seat”.

Clădirea ISAF face parte din moștenirea industriei feroviare din Giulesti care a fost lăsată în paragină și apoi reabilitată ca spațiu pentru ateliere și galerii. Astfel, locația expoziției reprezintă atât o accesibilizare a artelor în comunitatea cartierului, prin tururi ghidate dedicate, cât și o invitație pentru publicul general de a-și crea un raport nou cu zona aceasta și de a-i cunoaște povestea. Prin urmare, expoziția va fi însoțită de o acțiune de comunicare ce explică istoria clădirii ISAF și a zonei în care aceasta se află, constituind tocmai unul dintre punctele cheie ale temei curatoriale, și anume cum ne uităm unii la ceilalți, cum construim separări și cum putem să privim mai puțin dihotomic.