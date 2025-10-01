Video Drumul Marmurei, noua șosea montană din Munții Poiana Ruscă. Drumul prin sălbăticie leagă trei județe din vestul României

Drumul Marmurei, un traseu spectaculos care face legătura prin Munții Poiana Ruscă între județele Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin, printr-un ținut sălbatic și greu accesibil, va fi modernizat cu fonduri europene, printr-o investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro.

Consiliile județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara sunt partenere într-un proiect care vizează modernizarea drumurilor DJ 684 și DJ 684A, care traversează una dintre cele mai sălbatice zone din Munții Poiana Ruscă, legând comunele Tomești din județul Timiș de Lunca Cernii de Jos din județul Hunedoara și Rusca Montană din județul Caraș-Severin.

Administrațiile din cele trei județe au aprobat proiectul „Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Rușchița – Voislova (DN 68A). Legătura cu județul Hunedoara la DJ 687D”, în vederea finanțării, în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. Totodată, a fost aprobat acordul de parteneriat dintre cele trei județe care face parte din proiect, arată o hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara.

„Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 446.700.889 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă este 248.147.132 lei inclusiv TVA, iar valoarea totală neeligibilă este 198.553.757 lei inclusiv TVA”, arată hotărârea CJ Hunedoara.

Cea mai mare parte a finanțării lucrărilor va fi asigurată din fonduri europene, în timp ce CJ Timiș va contribui cu 135 de milioane de lei, CJ Caraș-Severin cu 64 de milioane de lei, iar CJ Hunedoara cu aproximativ 4,5 milioane de lei.

Pe la poalele Padeșului

Drumul Județean 684 va fi modernizat pe aproximativ 40 de kilometri, între Tomești (județul Timiș) și Voislova (Caraș-Severin).

El începe din localitatea timișeană Coșava, unde se intersectează cu DN68A Deva - Lugoj, la câțiva kilometri de nodurile rutiere Holdea și Margina ale Autostrăzii A1. Traseul se afundă în Munții Poiana Ruscă, urcând spre izvoarele râului Bega, prin satele Tomești și Luncanii de Jos.

De la marginea satului Luncanii de Jos, pe o porțiune de circa 20 de kilometri, drumul este forestier și greu accesibil autoturismelor. Pe acest segment el se intersectează cu șoseaua Transluncani (video) și urcă pe la poalele vârfurilor Padeș (1.382 metri) și Rusca (1.355 metri), ajungând în zona Tăul Ursului de la limita județelor Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

De aici coboară spre Ruschița, pe lângă marea carieră de marmură a localității. De la capătul localității Ruschița drumul este asfaltat. El traversează localitățile Ruschița și Rusca Montană, pe un segment de circa 15 kilometri, până la Voislova, unde se intersectează cu DN 68A Hațeg - Caransebeș - Lugoj.

Al doilea segment care va fi modernizat este DJ 684A, un drum forestier de circa 6,2 kilometri, care urcă dintre localitățile Rusca Montană și Ruschița până la Gura Bordului, cătun aflat la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

Acolo traseul se intersectează cu Drumul Județean 687D, un vechi drum de pe Valea Cernei hunedorene, modernizat în perioada 2010 - 2013 cu fonduri europene. Șoseaua a devenit faimoasă pentru că, după ce traversează satele pitorești din Munții Poiana Ruscă, se oprește în pădure, la limita celor două județe.

Drumul marmurei

Drumul care leagă satele din Lunca Cernii (Hunedoara) de așezările din jurul marii cariere de marmură de la Ruschița (Caraș-Severin) a fost numit „Drumul Marmurei”, datorită carierei de marmură din Ruschița.

În Hunedoara, șoseaua spre Lunca Cernii de Jos traversează mai multe sate pitorești, izolate aproape complet până în 2013: Hășdău, Dăbâca, Lunca Cernii de Jos, Lunca Cernii de Sus. De pe Valea Cernei din Hunedoara, câteva drumuri forestiere urcă spre dealurile din Țara Hațegului și Ținutul Pădurenilor, unde au rămas câteva cătune arhaice: Vadu Dobrii, Meria, Dosul Odăilor, Dosul Alunului, Gura Bordului.

În Caraș-Severin, DJ 685 traversează comuna Rusca Montană, locul unora dintre vechile mine de fier din Banat și al carierei de marmură. Marmura de Ruschița a fost exploatată de la începutul secolului al XIX-lea, iar cariera care s-a adâncit în munte a ajuns să ocupe mai mult de 40 de hectare. De aici sunt tăiate blocuri uriașe de marmură de diferite nuanțe, de la alb la gri, roz, roz-gălbui și roșiatic.

„Datorită frumuseții fascinante, marmura de Ruschița a fost integrată, în ultimii zece ani, în proiecte faimoase din întreaga lume, câștigând astfel notorietate și apreciere la nivel mondial. Kowloon Station (Hong Kong), Ardmore Park (Singapore), Marunouchi Center, Soka și Roppongi Asahi TV (Japonia) sunt doar câteva proiecte realizate cu marmura din țara noastră”, informau reprezentanții carierei de marmură.

În Timiș, traseul se intersectează cu spectaculoasa șosea montană Transluncani și trece prin Tomești, un vechi centru al sticlei din Banat. Cea mai mare parte a traseului „Drumului Marmurei” trece prin zona sălbatică a pădurilor din Munții Poiana Ruscă.