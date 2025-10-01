search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Drumul Marmurei, noua șosea montană din Munții Poiana Ruscă. Drumul prin sălbăticie leagă trei județe din vestul României

0
0
Publicat:

Drumul Marmurei, un traseu spectaculos care face legătura prin Munții Poiana Ruscă între județele Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin, printr-un ținut sălbatic și greu accesibil, va fi modernizat cu fonduri europene, printr-o investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro.

Drumul marmurei se oprește în sălbăticie. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Drumul marmurei se oprește în sălbăticie. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Consiliile județene Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara sunt partenere într-un proiect care vizează modernizarea drumurilor DJ 684 și DJ 684A, care traversează una dintre cele mai sălbatice zone din Munții Poiana Ruscă, legând comunele Tomești din județul Timiș de Lunca Cernii de Jos din județul Hunedoara și Rusca Montană din județul Caraș-Severin.

Administrațiile din cele trei județe au aprobat proiectul „Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Rușchița – Voislova (DN 68A). Legătura cu județul Hunedoara la DJ 687D”, în vederea finanțării, în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. Totodată, a fost aprobat acordul de parteneriat dintre cele trei județe care face parte din proiect, arată o hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara.

„Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 446.700.889 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă este 248.147.132 lei inclusiv TVA, iar valoarea totală neeligibilă este 198.553.757 lei inclusiv TVA”, arată hotărârea CJ Hunedoara.

Cea mai mare parte a finanțării lucrărilor va fi asigurată din fonduri europene, în timp ce CJ Timiș va contribui cu 135 de milioane de lei, CJ Caraș-Severin cu 64 de milioane de lei, iar CJ Hunedoara cu aproximativ 4,5 milioane de lei.

Pe la poalele Padeșului

Drumul Județean 684 va fi modernizat pe aproximativ 40 de kilometri, între Tomești (județul Timiș) și Voislova (Caraș-Severin).

El începe din localitatea timișeană Coșava, unde se intersectează cu DN68A Deva - Lugoj, la câțiva kilometri de nodurile rutiere Holdea și Margina ale Autostrăzii A1. Traseul se afundă în Munții Poiana Ruscă, urcând spre izvoarele râului Bega, prin satele Tomești și Luncanii de Jos.

Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (39) JPG
Imaginea 1/19: Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (39) JPG
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (39) JPG
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) jpg
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) jpg
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) jpg
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Muntii Poiana Rusa zona Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Cariera de Marmura Ruschita Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (23) JPG
Cariera de Marmura Ruschita Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (151) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (145) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (67) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (86) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (141) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (106) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (101) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (102) JPG
Lunca Cernii Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (67) jpg

De la marginea satului Luncanii de Jos, pe o porțiune de circa 20 de kilometri, drumul este forestier și greu accesibil autoturismelor. Pe acest segment el se intersectează cu șoseaua Transluncani (video) și urcă pe la poalele vârfurilor Padeș (1.382 metri) și Rusca (1.355 metri), ajungând în zona Tăul Ursului de la limita județelor Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

Citește și: Șoseaua Transluncani, „Transalpina vestului” blocată în pădure. Cum arată drumul superb din Munții Poiana Ruscă

De aici coboară spre Ruschița, pe lângă marea carieră de marmură a localității. De la capătul localității Ruschița drumul este asfaltat. El traversează localitățile Ruschița și Rusca Montană, pe un segment de circa 15 kilometri, până la Voislova, unde se intersectează cu DN 68A Hațeg - Caransebeș - Lugoj.

Al doilea segment care va fi modernizat este DJ 684A, un drum forestier de circa 6,2 kilometri, care urcă dintre localitățile Rusca Montană și Ruschița până la Gura Bordului, cătun aflat la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin.

Acolo traseul se intersectează cu Drumul Județean 687D, un vechi drum de pe Valea Cernei hunedorene, modernizat în perioada 2010 - 2013 cu fonduri europene. Șoseaua a devenit faimoasă pentru că, după ce traversează satele pitorești din Munții Poiana Ruscă, se oprește în pădure, la limita celor două județe.

Drumul marmurei

Drumul care leagă satele din Lunca Cernii (Hunedoara) de așezările din jurul marii cariere de marmură de la Ruschița (Caraș-Severin) a fost numit „Drumul Marmurei”, datorită carierei de marmură din Ruschița.

În Hunedoara, șoseaua spre Lunca Cernii de Jos traversează mai multe sate pitorești, izolate aproape complet până în 2013: Hășdău, Dăbâca, Lunca Cernii de Jos, Lunca Cernii de Sus. De pe Valea Cernei din Hunedoara, câteva drumuri forestiere urcă spre dealurile din Țara Hațegului și Ținutul Pădurenilor, unde au rămas câteva cătune arhaice: Vadu Dobrii, Meria, Dosul Odăilor, Dosul Alunului, Gura Bordului.

Citește și: Satul colorat din munți, plin de navetiști. „Facem 100 de kilometri până la Timișoara, dar nu avem de ce să ne mutăm”

În Caraș-Severin, DJ 685 traversează comuna Rusca Montană, locul unora dintre vechile mine de fier din Banat și al carierei de marmură. Marmura de Ruschița a fost exploatată de la începutul secolului al XIX-lea, iar cariera care s-a adâncit în munte a ajuns să ocupe mai mult de 40 de hectare. De aici sunt tăiate blocuri uriașe de marmură de diferite nuanțe, de la alb la gri, roz, roz-gălbui și roșiatic.

„Datorită frumuseții fascinante, marmura de Ruschița a fost integrată, în ultimii zece ani, în proiecte faimoase din întreaga lume, câștigând astfel notorietate și apreciere la nivel mondial. Kowloon Station (Hong Kong), Ardmore Park (Singapore), Marunouchi Center, Soka și Roppongi Asahi TV (Japonia) sunt doar câteva proiecte realizate cu marmura din țara noastră”, informau reprezentanții carierei de marmură.

În Timiș, traseul se intersectează cu spectaculoasa șosea montană Transluncani și trece prin Tomești, un vechi centru al sticlei din Banat. Cea mai mare parte a traseului „Drumului Marmurei” trece prin zona sălbatică a pădurilor din Munții Poiana Ruscă.

Timişoara

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
mediafax.ro
image
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile
playtech.ro
image
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cod portocaliu și galben de ploi abundente în jumătate de țară! Ce județe sunt vizate și în ce zone se anunță ninsori
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
11 mari sărbători religioase au loc în octombrie. Iată lista
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a descoperit un truc benefic pentru frumusețe: „Îmi place mult, chiar funcționează”
click.ro
image
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Românii care pot beneficia de un ajutor financiar de 7.900 de euro. Preînscrierile pentru e-vouchere deja au început

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe