A învins actrițe cunoscute, obținând rolul principal într-un film celebru, însă cariera ei a luat o turnură surprinzătoare

Deși nu avea nici măcar o oră de actorie, Manuela Boboc obținea în 1983 rolul principal în „Fructe de pădure”, al lui Alexandru Tatos. Ulterior, pentru că era foarte emotivă, a preferat o carieră în teatrul de păpuși.

Din 12 și până în 16 martie, iubitorii celei de-a șaptea arte au ocazia să vizioneze filme românești de patrimoniu, dar și unele recente, premiate la festivaluri internaționale. A treia ediție a festivalului de film CinemaUniT, organizat de Cinemaraton TV și Universitatea Transilvania din Brașov, în parteneriat cu Centrul cultural Apollonia și cu sprijinul Primăriei Brașov se va desfășura parcursul a cinci zile, la cinematograful Astra, din Brașov.

Pe lângă vizionarea de filme, studenții Universității Transilvania sunt invitați să participe la masterclass-uri susținute de Nae Caranfil, Ileana Popovici și Vlad Păunescu la Centrul Multicultural al Universității.

Festivalul a început cu pelicula „De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin”, regizat de Carla-Maria Teaha și se va încheia sâmbătă, 16 martie, de la ora 18:30, cu filmul „Fructe de pădure”, în regia lui Alexandru Tatos.

Cel cu care se va încheia festivalul este filmul care a consemnat debutul unei tinere brașovence, Manuela Boboc – devenită, între timp, Zaharie – și care, la numai 19 ani, a reușit să strângă numeroase aprecieri din partea criticilor de film.

„Tocmai terminasem liceul și aveam 19 ani. A fost emoționant, mai ales că am dat probe cu foarte multe actrițe și studente de la IATC, iar eu, practic, nu făcusem nici măcar o oră de teatru, dar poate că din cauza asta a fost și mai ușor, pentru că ascultam indicațiile regizorale și în fiecare seară mi se povestea despre scena care urma să se filmeze a doua zi și, atunci, am fost proaspătă, cumva”, își amintește actrița Manuela Zaharie.

Firea sensibilă a împiedicat-o să continue cariera pe marile ecrane, dar talentul nu a lăsat-o să se îndepărteze de cariera de actriță, în Brașovul natal.

„Ulterior, mi se propusese să mă pregătesc pentru IATC, dar eu nu am vrut scenă mare, pentru că nu mă simțeam confortabil pe scenă mare. Și-atunci, am ales teatrul de păpuși. Mi s-a părut, la fel ca în cazul filmului, că transmiți energia, dar, cumva, ai în fața ta un paravan. Eram foarte emotivă, eram o fire sensibilă și emotivă și nu cred că aș fi fost foarte bună ca actriță pe scenă mare și, atunci, am ales teatrul de păpuși, pentru că mă ascundeam după un paravan și transmiteam energia mea cu ajutorul păpușii”, a mai povestit Manuela Zaharie.

Sâmbătă seara, la cinema Astra, actrița va fi prezentă în sală la filmul care a marcat debutul într-o frumoasă carieră, însă nu în cinema, ci în teatrul de păpuși.