Interpreta de muzică populară Paula Hriscu, despre debutul pe marile ecrane: „Am dat tot ce-a fost mai bun din mine. Eram disperată“

Muzica populară o împlinește, dar și-a dorit dintotdeauna să joace și în filme. Anul 2024 îi împlinește Paulei Hriscu și această dorință. Artista debutează zilele acestea pe marile ecrane, în noul film românesc intitulat „Avram Iancu – Împotriva imperiului“. Paula a povestit, în exclusivitate pentru „Adevărul“, despre această nouă provocare, dar și despre ce-i mai aduce noul an.

„La finalul anului trecut am avut un turneu cu trupa Vox Maris Chicago în America. M-a bucurat foarte mult această colaborare. Este o formație alcătuită din români plecați de mult timp în SUA. Fiecare are un job, dar face și muzică, din pasiune. Pentru ei, activitatea cu formația este o formă de relaxare, iar marți, o dată pe săptămână, se întâlnesc și compun piese. Au aflat despre mine pe YouTube, m-a căutat toboșarul lor, Dan Rizo. Mi-au propus o colaborare în care să îmbinăm rockul și folclorul. Cum eu sunt foarte deschisă la astfel de colaborări și nu spun NU niciodată, am acceptat imediat. Mai am alte colaborări inedite și în țară. Pentru ei, a fost prima dată când au avut o colaborare cu un artist de muzică populară. Am stat cu ei în America din 3 noiembrie până în 4 decembrie.

„În luna ianuarie am stat pe acasă, la Cluj, în vacanță. Și am profitat de această perioadă ca să compun. Am mai făcut între timp două melodii pentru mine. Pentru noul an nu îmi fac planuri. Dar urmează să intru cu piesele noi în studio, pentru înregistrări. Pentru 2024 îmi doresc doar să fie la fel de bine ca și până acum. Sunt foarte mulțumită de ceea ce sunt și de ceea ce fac. Iau toate lucrurile așa cum vin“, a mai spus Paula.

„Am refuzat să văd filmul înainte“

Noul an este însă unul cu totul special pentru artista de muzică populară, pentru că reprezintă debutul în cinematografie pentru artistă. Anul trecut a fost cooptată, tot printr-un mesaj pe Internet, trimis de unul dintre producători – Alin Panc – în distribuția primei docu-drame realizate despre Avram Iancu.

„Abia aștept să văd și eu filmul «Avram Iancu – Împotriva imperiului». Nu am putut fi la avanpremiera de luni de la București, dar voi fi prezentă la cea specială din Brad, precum și la evenimentul din Cluj. Am refuzat să văd filmul înainte, deși puteam. Vreau să-l văd direct pe marile ecrane. Și cred că în momentul în care o să mă văd pe marele ecran nu o să-mi vină să cred. Dar o să mă privesc ca un simplu spectator și cred că o să mă critic“, a mai spus artista, pentru „Adevărul“.

„Personajul meu este unul dramatic“

Filmările au avut loc în perioada 9-15 octombrie 2023, în nordul județului Hunedoara, în satul tradiţional restaurat RoVillage şi în jurul localității Brad, în satele Baia de Criș, Bulzeştii de Sus și în comuna Luncoiu de jos. Din toată această perioadă, Paula Hriscu a filmat doar pentru o secvență. „Mereu mi-am dorit să joc într-un film. Întâlnirea cu Alin Panc a făcut posibil acest lucru. Mă știam de mai mult timp cu partenerul lui, cu Văru' Săndel, dar pe Alin abia l-am cunoscut. El este cel care mi-a făcut această propunere. A fost o experiență grozavă pentru mine. Am avut doar două zile de filmare, dar nu am să le uit niciodată. Și cred că nu am avut un rol ușor. Personajul meu este unul dramatic, trece prin mai multe stări emoționale, de la teamă și durere la panică. În film interpretez o țărancă româncă, o femeie care își pierde în război soțul și unul dintre copii, într-un mod extrem de dureros și de traumatizant. Și își dorește cu disperare ca măcar singurul băiat pe care îl mai are, pe nume Ilie, să rămână în viață în urma bătăliei care urma să se petreacă. Regizorul Theo Thorn a crezut că nu mă simt bine la un moment dat, pentru că atât de tare intrasem în personaj, încât plângeam cu adevărat, foarte sincer. Simțeam în interiorul meu trăirile acelei femei cotropite de durere, iar acest lucru a dus la un joc actoricesc foarte bun, după câte am înțeles de la echipă“, a mai povestit cântăreața.

„Am crezut tot ceea ce am spus în film“

„Am tras cinci duble și toate au fost foarte bune. Așa mi s-a spus. Și m-am bucurat. Ce e drept, asta am simțit și eu. Eu intrasem în personaj deja de la repetiții. Am dat tot ceea ce a fost mai bun în acel moment în mine. Am început să plâng de-adevăratelea și regizorul a crezut la un moment dat că mi s-a făcut rău. Totul a fost foarte natural pentru mine și, fără să îmi dau seama, am crezut tot ceea ce am spus în film. Cred că asta înseamnă să fii actor bun, să crezi ceea ce spui. Nu mi-a fost greu, pentru că m-am gândit și m-am concentrat la povestea femeilor din acea perioadă, din acea zonă. Au fost foarte traumatizant și nu ai cum să nu simți și tu acest lucru. Este groaznic să-ți moară soțul, copilul, să vezi cum mor. Eram disperată. Experiența aceasta de actorie mi-a plăcut foarte mult, dar las să meargă și la acest capitol lucrurile de la sine. Nu am o școală în acest domeniu și nu știu dacă voi face. Am absolvit și Academia de Muzică și mi-am dat seamă că aproape nimic din ce am studiat acolo nu are legătură cu inspirația mea“, a mai spus Paula Hriscu, pentru „Adevărul“.

Prima docu-dramă dedicată lui Avram Iancu a avut avanpremiera oficială în cinema luni seară, la București, iar mâine, chiar pe 24 ianuarie, în ziua în care sărbătorim Mica Unire, va mai avea parte de o vizionare specială, de asemenea în prezența întregii echipe de producție și a distribuției, în municipiul Brad (din județul Hunedoara). Simultan cu acest eveniment, la aceeași oră (19.00), filmul va putea fi urmărit în toate cinematografele din țară. Iar de vineri „Avram Iancu - Împotriva imperiului“ intră pe marile ecrane în program normal. Produsă de Papa Pictures și Asociația Centrul de Arte Vizuale Transilvania Art, docu-drama reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului Theo Thorn, pe baza unui scenariu realizat de acesta împreună cu Alexandru Molico. Filmul, prima docu-dramă dedicată „Crăișorului Munților“, punctează momentele care au influențat decisiv destinul lui Avram Iancu, eroul revoluționar al Transilvaniei, al României, urmărind evenimentele din perioada 1848-1872, până la moartea sa.

Din distribuție mai fac parte Horia Fedorca (actor al Teatrului „Radu Stanca“ din Sibiu, aflat la debutul în cinematografie), Damian Victor Oancea, Kata Pánczél, dar și Alin Panc și Sandu Pop, alias Văru' Săndel, care sunt și producători. De asemenea, producția a beneficiat și de consultanța unor istorici – prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș (Universitatea din Oradea/ Muzeul Țării Crișului Oradea), prof univ. dr. Mihai Drecin (membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România) și lector univ. dr. Radu Românașu (Universitatea din Oradea).

