Diversitate cinematografică la primul cinematograf de stat inaugurat după 1989. Luna martie aduce festivaluri inedite la Cinema Ateneu din Iași

A treia luna din 2024 poartă definiția multiculturalității și timp de o săptămână la Cinematograful Ateneu din Iași vor avea loc trei festivaluri inedite: Visuali Italiane, Festivalul Filmului Francez și IZANAGI - Japanese Film Festival.

Diversitate și noutate pe marele ecran al primului cinematograf de stat inaugurat după 1989. Timp de o săptămână, trei festivaluri tematice vor avea loc la Cinematograful Ateneu din Iași. Astfel, a treia lună din 2024 va despre filmul văzut în cadrul „Visuali Italiane”, „Festivalului Filmului Francez” și „IZANAGI - Japanese Film Festival”.

Reprezentanții Cinema Ateneu subliniază, din experiența ultimilor ani, că festivalurile reprezintă o oportunitate unică pentru cinefili de a se conecta cu cele mai recente și captivante producții cinematografice, aducând diversitate și noutate publicului prin producțiile inedite.

În premieră, „Visuali Italiane” aduce la Iași noua cinematografie italiană în perioada 23-24 martie 2024. Festivalul vine ca o dovadă a interesului crescut pentru producțiile italiene în România. În contextul unui an plin de producții deosebite, „Visuali Italiane” își propune să devină un reper al diversității și bogăției filmografiei italiene.

De la regizori deja consacrați pe marile scene internaționale (Matteo Garrone cu Eu, căpitan, Alice Rohrwacher cu Himera), la mari producții ale genului (Comandantul de Edoardo De Angelis) și cu o atenție deosebită pentru filme regizate de femei (Ți-am zis eu! de Ginevra Elkann). Organizatorii speră că publicul român va răspunde pozitiv și va umple sălile de cinema la această primă ediție a festivalului.

De asemenea, Festivalul Filmului Francez în România, ajuns la cea de-a 28-a ediție, se desfășoară între 27-28 martie 2024, încântând cinefilii din Iași și din alte 12 orașe din țară. Selecția acestui festival cuprinde cele mai recente filme franceze prezentate în cadrul celor mai prestigioase festivaluri internaționale precum Cannes, Berlin, Locarno, Veneția, Toronto sau Annecy. Tema din acest an, Veriges, promite să ofere o experiență cinematografică memorabilă.

Animație japoneză și SF

Pentru iubitorii de animație japoneză și SF, Festivalul IZANAGI revine în patru cinematografe din țară pentru cea de-a patra ediție, cu tema DISTOPIA.

În zilele de 30 și 31 martie 2024, Cinema Ateneu găzduiește festivalul, oferind oportunitatea de a viziona filme apreciate și iubite la nivel mondial precum: The Tale of the Princess Kaguya (2013, r. Isao Takahata), Spirited Away (2001, r. Hayao Miyazaki), Princess Mononoke (1997, r. Hayao Miyazaki), Grave of the Fireflies (1988, r. Isao Takahata) și lista continuă.

Cinema Ateneu şi-a deschis porţile pentru prima dată în 2017, iar, după doar un an de activitate, s-a dovedit a fi un model în cinematografia europeană, fiind inclus în reţeaua Europa Cinemas. Pe marele ecran de la Cinema Ateneu au rulat din 2017 şi până în prezent mii de filme, sute de invitaţi s-au întâlnit cu publicul la Iaşi, iar conducerea cinematografului a organizat zeci de festivaluri.