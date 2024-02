Filmul „Horia“, un road movie nostalgic cu adolescenți, se va lansa pe 10 aprilie în cinema TRAILER

Horia, filmul de debut în lungmetraj al regizoarei Ana-Maria Comănescu, va fi lansat pe marile ecrane din țară în 10 aprilie și este distribuit de August Film. Vladimir Țeca, Angelina Pavel sunt în rolurile principale. Din distribuție mai fac parte Liviu Cheloiu, Daniela Nane, Mihaela Velicu, Dragoș Olaru și Robert Onofrei.

Filmul, un road movie și coming of age în aceeași măsură, după un scenariu scris de Ana-Maria Comănescu, spune povestea maturizării lui Horia, un adolescent de aproape 18 ani dintr-un sat românesc, care este îndrăgostit de o fată care locuiește în cealaltă parte a țării. După o ceartă cu tatăl lui, Horia face un gest impulsiv și pleacă de acasă pe vechea motoretă Mobra a tatălui său. Drumul îi este îngreunat de Stela, o puștoaică isteață, iar cei doi sunt forțați de împrejurări să călătorească împreună și să depășească o serie de obstacole.

„Mi-am dorit să debutez cu un road movie fiindcă e unul dintre genurile mele preferate, în special cele ale anilor '70, și am vrut să pornesc de la clișee precum benzinăria, poliția, restaurantul tip diner american, dar să le interpretez în spațiul românesc, cu tot ceea ce oferă el. Însă filmul nu e despre drumul lui Horia, ci despre ceea ce învață el pe parcurs, despre lume, relații și despre el însuși, prin toate personajele pe care le cunoaște. E un film colorat, însorit, cu imagini și o coloană sonoră care te îndeamnă să resimți nostalgia adolescenței și bucuria de a porni la drum.” a declarat regizoarea Ana-Maria Comănescu.

Filmările au avut loc în zone spectaculoase din România, pe care publicul va avea ocazia să le descopere dintr-o nouă perspectivă. Călătoria lui Horia începe la Capidava, într-un sat cu ieșire la Dunăre, imaginat de regizoare, în care personajul a trăit toată viața. Drumul său continuă în Cheile Dobrogei, Tucoaia, Lacul Iacobdeal, trecerea cu bacul peste Dunăre de la Brăila, zone de câmpie, cu peisaje de lângă Târgoviște și Câmpina, zone mai muntoase precum Piatra Arsă, Râșnov, Drumul Regelui de la Sinaia, Poiana Narciselor și nu în ultimul rând, Transalpina. Întreaga echipă de filmare a călătorit alături de personajul principal, cu opriri de 2 sau 3 zile într-un loc nou pentru a filma, toate acestea însumând 26 de zile de filmări.

„Ne-am propus de la început ca Horia să fie un feel good movie - și cred că ne-a și ieșit. Filmul are o mulțime de elemente super catchy: de la muzică și locații, la actori noi și foarte talentați, cum sunt Vladimir Țeca și Angelina Pavel. Așa că abia așteptăm să vedem reacțiile publicului din România. Pe lângă asta, Horia e un film de care și eu și Ana-Maria suntem foarte legate și asta ne face să fim și mai entuziasmate. Lucrăm la el de aproape 6 ani, timp în care am crescut amândouă alături de Horia, iar povestea realizării filmului are multe lucruri în comun cu povestea personajului nostru principal.” declară Carla Fotea, producătoare.

Horia a avut premiera mondială în noiembrie 2023, la Festivalul de Film Black Nights de la Tallinn, iar în România publicul l-a vizionat în avanpremieră națională la Les Films de Cannes à Bucarest, prezentat în secțiunea competitivă Avanpremierele toamnei, unde a câștigat Premiul Publicului.

Ana-Maria Comănescu este scenaristă și regizoare, născută în București. A realizat trei scurtmetraje în timpul studiilor la UNATC (In the House, Te mai uiți și la om și Pipa, sexul și omleta), obținând diverse premii și selecții în cadrul festivalurilor studențești internaționale, dar și două nominalizări la Premiile Gopo în 2015, respectiv 2017. După absolvire, a lucrat ani de zile la filmări ca asistent de regie și în paralel a experimentat regizând atât reclame, cât și videoclipuri și un scurtmetraj independent, Pisica moartă, care a avut premiera în 2023 la Festivalul de la Salonic. În decursul dezvoltării debutului său în lungmetraj, cu filmul Horia, a participat la workshopuri și piețe de coproducție, cum ar fi Sarajevo Talents sau MIDPOINT Feature Launch. Din 2022, a început studiile doctorale în Cinematografie și predă ca asistent al profesorilor în cadrul secției Regie film din UNATC.

Scenariul este scris de Ana-Maria Comănescu, în timp ce Carla Fotea (Casa cu păpuși, Ieșirea trenurilor din gară) și Ada Solomon (Poziția copilului, Aferim!, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) sunt producătoarele filmului, alături de Rossitsa Valkanova (Klas Film Bulgaria) și Nikolina Vučetić Zečević (Biberche Productions Serbia), co-producătoare. Tudor Mircea (La Gomera, Comoara) este directorul de imagine, Adeline Andreea Bădescu (#dogpoopgirl, Lumea e a mea) este designer de costume și scenograf, montajul, realizat de Tudor D. Popescu (Taximetriști, Urma), iar Alin Zăbrăuțeanu s-a ocupat de sound design și mixaj.