30 de ani de McDonald’s în România prin ochii artiștilor români

Artă, emoție și oameni care inspiră în expoziția “I’m lovin’ de 30 de ani” în cadrul Art Safari

→ Imaginea 1/7: IMG 6028 jpg

În urmă cu trei decenii, în 1995, McDonald’s a deschis primul restaurant din România și a adus o experiență culinară și o rutină nouă, dar și un mod diferit de a petrece timpul împreună. McDonald’s a crescut odată cu generațiile de clienți și a devenit un loc al întâlnirilor cu prietenii sau familia, al primelor joburi, al pauzelor dintre cursuri și al momentelor simple, dar pline de bucurie.

Astăzi, la aniversarea celor 30 de ani, brandul celebrează această poveste construită pas cu pas alături de oameni, printr-un proiect special care pune în centru emoțiile, amintirile și creativitatea.

Expoziția McDonald’s x Art Safari: 30 de ani prin ochii artiștilor contemporani români

Parteneriatul dintre McDonald’s și Art Safari marchează un moment special al campaniei aniversare. Este o platformă de creație, expresie și dialog emoțional, care reunește două lumi aparent diferite, dar unite de aceeași dorință: de a inspira și de a aduce bucurie oamenilor. Expoziția oferă publicului ocazia de a descoperi brandul într-un mod diferit, prin emoția și expresivitatea artei contemporane.

Până pe 14 decembrie, vizitatorii pot explora la Art Safari o selecție de lucrări realizate de artiști români contemporani care au transpus momente familiare în lucrări vibrante inspirate de universul McDonald’s. Fiecare dintre ei a reinterpretat, în propriul stil, simbolurile și momentele „feel-good” asociate cu McDonald’s, de la întâlniri spontane, la pauzele scurte care devin amintiri.

Printre artiștii vizuali prezenți în expoziție se numără Andreea Mogoșanu, Lucian Prună, Raluca Ilaria Demetrescu, Costin Ioniță, Maria Zurbagiu, Daniel Strungariu sau Iolanda Mutu — fiecare aducând o perspectivă distinctă asupra universului McDonald’s, de la simboluri familiare reinterpretate în pictură, sculptură, tapiserie, bijuterie sau instalații care surprind emoția unei pauze simple, dar pline de semnificație. Diversitatea tehnicilor artiștilor transformă expoziția într-o hartă emoțională a brandului, construită din detalii, simboluri și gesturi care ne sunt deja familiare.

Expoziția este completată de mesajele clienților, integrate acum în spațiul expozițional ca parte din povestea comună construită de brand și publicul său.

30 de ani de creștere și angajament față de oameni

De la primul restaurant deschis la mijlocul anilor ’90, evoluția McDonald’s în România a fost una constantă și sustenabilă, susținută de încrederea clienților. În anul 2000, compania opera deja 44 de restaurante, iar în 2010 ajunsese la 63. Astăzi, McDonald’s numără 111 restaurante în 33 de orașe din întreaga țară și o echipă de peste 7.000 de angajați, fiind cel mai mari angajator din industria restaurantelor cu servire rapidă.

În centrul acestei aniversări se află oamenii și momentele simple care au definit ultimii 30 de ani. Expoziția „I’m lovin’ de 30 de ani” este o celebrare a emoțiilor care ne apropie – o călătorie vizuală prin trei decenii de amintiri, gusturi familiare și povești care continuă să inspire. Prin colaborarea cu Art Safari, McDonald’s transformă aniversarea într-o experiență colectivă despre artă, comunitate și bucuria de a fi împreună.

Expoziția poate fi vizitată până pe 14 decembrie.