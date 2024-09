Noua telecabină de patru milioane de euro a Cetății Devei (video) este defectă, încă din luna august, iar acest fapt a dus la scăderea numărului de turiști. Unii dintre ei se plâng, în recenzii, că au trăit experiențe neplăcute în cea mai spectaculoasă cetate medievală din vestul României.

Peste opt milioane de euro au fost investiți în ultimii ani în Cetatea medievală Deva, iar lucrările inaugurate în primăvara anului 2024 aveau menirea să readucă ansamblul istoric în topul atracțiilor turistice din Hunedoara - un județ bogat în monumente istorice și ale naturii.

Cetatea medievală Deva este un monument istoric important, fiind una dintre cele mai spectaculoase fortărețe medievale din România, iar dealul vulcanic pe care a fost clădită este un monument al naturii, clasat ca sit Natura 2000 pentru protejarea biodiversității sale.

Cu aceste două avantaje „naturale” și cu investițiile majore care au dus la reabilitarea ei completă și la dotarea ei cu o telecabină modernă, Cetatea medievală Deva ar fi putut concura în popularitate cu Castelul Corvinilor din Hunedoara, aflat la circa 20 de kilometri de ea și vizibil de pe meterezele sale.

Telecabina Cetății Devei, stricată din august

Însă planurile autorităților nu au avut succesul așteptat. Noua telecabină din Deva a fost inaugurată în 29 martie 2024 după aproape trei ani de la începerea lucrărilor care au dus la înlocuirea vechiului ascensor și modernizarea stațiilor sale. Investiția, finanțată din fonduri de la bugetul local al municipiului Deva, a stârnit controverse, atât prin valoarea cheltuielilor, dar, mai ales din cauza numeroaselor defecțiuni ale instalațiilor.

De la sfârșitul lunii august 2024, telecabina Cetății Devei nu mai funcționează. „Telecabina de la Cetatea Devei este oprită! Direcția Baze Agrement anunță oprirea Telecabinei care facilitează accesul pe Cetatea Devei. Vor fi executate lucrări de înlocuire a unor cabluri de la sistemul de tracțiune al ascensorului. Apoi, toate cablurile vor fi recalibrate”, a informat, în 30 august 2024, Primăria municipiului Deva.

Turiștii care ajung în parcarea de la poalele Dealului Cetății Devei, unde se află stația de pornire a ascensorului, găsesc agățat de o bandă de plastic afișul „Defecțiune tehnică. Out of service”.

Unii ridică din umeri și își continuă drumul fără să mai viziteze cetatea, pe jos. Alții, care cunosc zona, ocolesc dealul și urcă la Poarta 1 a cetății medievale, de unde intră incinta acesteia. De la poarta medievală, pot alege să urce pe jos, pe treptele abrupte care duc în fortul medieval, sau să ocolească dealul pe aleea pavată. În ambele cazuri, fac circa 10 minute până la Incinta 1, cea mai spectaculoasă, a ansamblului medieval (video Adevărul, imagini aeriene).

De la parcare până la Poarta 1 a cetății Devei, drumul pe jos poate fi parcurs în circa 20 - 30 de minute. Cu mașina, traseul este mult mai scurt, însă în zilele aglomerate, turiștii trebuie să se descurce în găsirea unui loc de parcare. De asemenea, traseul pentru mașini trece pe o străduță îngustă și abruptă, pe care două mașini pot trece cu greu una pe lângă cealaltă.

Utilizarea telecabinei înseamnă diminuarea eforturilor făcute de turiști, dar și reducerea cu câteva zeci de minute a timpului parcurs spre și de la cetate.

De asemenea, este o cheltuială de 20 de lei, prețul biletului plătit de adulți. Ar fi însemnat și venituri la bugetul local al Devei și, probabil, mai puține recenzii negative publicate de turiști pe Internet.

„Dezamăgirea zilei! Telecabina era stricată, dar asta nu a fost o problemă pentru noi. Am urmat drumul pe jos, prin pădure, până la Poarta I, apoi am luat-o pe scările din dreapta. Scările sunt înguste, dar cu atenție pot fi urcate. Dacă nu doriți să urcați aceste scări, puteți să vă continuați urcarea spre poarta a II-a. Din păcate pentru orice vizitator, nu există indicații despre traseu și nici vreo informație despre cetate și ceea ce vedeți în interiorul lui. Nici măcar un pliant, o tăbliță, un indicator, un ghid sau cea mai mică informație. Nimic! Fiecare o ia pe unde crede că e mai bine, fiecare înțelege fix ce vrea din cele văzute. Mare păcat! Păcat că s-au investit atâția bani în restaurare și totuși cetatea pare părăsită. O mare tristețe am simțit astăzi vizitând astăzi această cetate”,a fost una dintre recenziile cele mai recente despre așezarea medievală, pe Google.

Telecabina Cetății Devei, șir de defecțiuni

Însă în cele cinci luni de la inaugurarea noului ascensor, acesta s-a defectat de mai multe ori, spre dezamăgirea turiștilor.

Primele probleme au apărut încă din a doua zi de la inaugurarea noii telecabine a cetății Devei, din 29 martie 2023, când una dintre bobine a cedat ca urmare a unei supratensiuni. Telecabina nu a mai putut fi folosită în zilele următoare.

În luna aprilie, numărul turiștilor a fost redus, însă din 30 mai 2024, Cetatea medievală Deva a reintrat în circuitul turistic și poate fi vizitată în întregime, după ce lucrările de reabilitare a incintei sale interioare (Incinta I, care cuprinde Palatul princiar) au fost finalizate. Investiția în valoare de peste 23 milioane de lei a demarat în vara anului 2022 și a fost finanțată din fonduri europene.

În așteptarea valurilor de vizitatori din perioada verii, au urmat alte defecțiuni, care au suspendat din nou funcționarea telecabinei și i-au determinat pe reprezentanții primăriei să solicite daune, în instanță, constructorilor noii telecabine.

Ascensorul de pe Dealul Cetății Devei a trecut în perioada verii prin mai multe revizii, lucrări de mentenanță și de întreținere, însă în 9 august 2024, sistemul de transport s-a defectat din nou, pentru câteva zile.

Din 30 august, telecabina de patru milioane de euro a rămas din nou oprită. Sâmbătă, parcarea de la poalele cetății Devei era pustie, în timp ce zona din împrejurimile Porții 1 a ansamblului medieval era aglomerată de mașinile parcate haotic de turiștii care nu s-au lăsat dezarmați de afișul despre telecabina stricată.

Cetatea Devei, fortul puternic de pe valea Mureșului

Cetatea Devei a fost ridicată în secolul al XIII-lea pe un pinten al munților Poiana Ruscă, pe valea Mureșului și a fost folosită în primele secole în scop militar. În secolul al XV-lea a aparținut Huniazilor, iar apoi mai multor familii princiare din Transilvania.

În Evul Mediu, Cetatea medievală Deva (video Adevărul, aprilie 2024) a fost un obiectiv strategic pentru apărarea Transilvanie. Fusese ridicată pe dealul ultimei ramificaţiii a Munţilor Poiana Ruscăi, iar în faţa ei se întindeau Valea Mureşului şi munţii Apuseni.

„Cetatea este de neînvins, fiind stăpână pe un râu așa important, care este apropiat, deoarece pe nicio altă cale nu se poate ajunge pe munte. Este aprovizionată întotdeauna cu tot ce este nevoie ca să susțină orice asediu puternic pentru trei sau mai mulți ani și are avantajele râului și a pădurilor învecinate și a munților, pentru a fi ajutată şi a se salva”, relata, în secolul al XVI-lea, cărturarul Giovanandrea Gromo, sfetnic şi expert militar al regelui Sigismund.

Două secole mai târziu, cetatea era considerată de Nicolae Bethlen cea mai reușită fortificație din Transilvania și una dintre cele mai rezistente din Europa, înaintea descoperirii armelor de foc, potrivit istoricul Ioan Andrițoiu.

În vara anului 1849, o mare parte a cetății a fost distrusă în urma unei explozii puternice în magazia de munții pe care o adăpostea. Localnicii au folosit apoi ruinele sale pentru clădirea unor case din Deva.

Cu timpul, vechea cetate a devenit un reper turistic al Hunedoarei. În ultimul deceniu, cele trei incinte ale sale au fost reabilitate, pe rând, cu ajutorul fondurilor europene atrase de autoritățile locale din Deva.