Românii, în căutarea nunților inedite. Destinațiile exotice preferate pentru căsătorii

Destinațiile exotice sunt tot mai căutate pentru a trăi cele mai frumoase momente din viață, alături de cei dragi, specialiștii contactați de „Adevărul” întocmind un top 5 al celor mai căutate locuri, dar şi câteva dintre tradiţiile băştinaşilor.

Reprezentanții unei agenții de turism susține că a crescut cererea pentru vacanțele în destinații exotice legate de organizarea nunții.

„În ultimii ani am observat o creștere semnificativă a interesului pentru organizarea nunților în destinații exotice, în special în rândul cuplurilor care își doresc o ceremonie mai intimă, personalizată și cu totul specială. Cererea a crescut cu aproximativ 12% față de anii anteriori, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să transforme ziua nunții într-o experiență completă, într-un cadru natural spectaculos”, a explicat pentru „Adevărul” Ana Maria Gherasim, director al unei agenții.

Potrivit acesteia, cele mai căutate 5 destinații pentru organizarea nunții într-o destinație exotică sunt: Maldive – pentru romantismul absolut, plajele albe și intimitate; Bali – datorită spiritualității locului și ceremoniilor simbolice balineze; Republica Dominicană – pentru pachetele all inclusive și decorul tropical; Mauritius – o alegere elegantă și exotică, cu servicii premium; Zanzibar – o combinație de cultură, aventură și peisaje de poveste.

„Românii sunt foarte atenți la detalii atunci când vine vorba de o nuntă organizată în afara țării. Cei mai mulți își doresc o ceremonie simbolică pe plajă, într-un cadru natural spectaculos, fără stresul organizării clasice”, a declarat Ana Maria Gherasim pentru „Adevărul”.

Aceasta a explicat că, de obicei, românii caută pachete care includ: servicii complete de organizare (coordonator local, decor, buchet, tort, certificat simbolic), posibilitatea de a personaliza ceremonia (muzică live, ritualuri tradiționale, tematici speciale), o locație de vis pentru fotografii memorabile, Intimitate și o atmosferă relaxată, dar și opțiuni pentru cazarea și transportul invitațilorâ

Cât costă luna de miere

Întrebați care sunt destinațiile preferate pentru luna de miere și care sunt costurile mediu, Gherasim a precizat că cele mai dorite destinații rămân cele care combină romantismul cu experiențe inedite: Maldive, Seychelles, Republica Dominicana, Malaezia, Jamaica sau diverse combinații de țări din Asia.

Un pachet mediu pornește de la 900 de euro in Europa si poate ajunge la 1.500 – 4000 euro/persoană, în destinațiile exotice, în funcție de sezon și resortul ales.

Astfel, 9 nopți la un resort de 4* în Mauritius pornește de la 1.703 euro/persoană și include zboruri internaționale, transferuri, cazare, regim B&B, o activitate inclusă (Tur de o zi complet – întâlnire cu delfinii în habitat natural, vizită la faimoasa Crystal Rock și relaxare pe insula Benitiers).

În Singapore & Phuket, Thailanda, 9 nopți la două hoteluri de 4*este ceva mai scump și pornește de la 2.304 euro/persoană, dar incude o serie de experiențe locale, precum: „Singapore Starry Night”– croazieră pe timp de seară, spectacolul de lumini și muzică Garden Rhapsody în faimoasele Gardens by the Bay și spectacolul multimedia Spectra pe Marina Bay, dar și „Phuket – Nuferi uriași & turul templelor” – excursie privată all inclusive care include vizitarea grădinilor cu nuferi gigantici și a celor mai spectaculoase temple din zonă.

Tradițiile locale, preluate în ritualul de nuntă al turiștilor

Expertul în turism a precizat pentru „Adevărul” că există obiceiuri locale legate pe care turiștii cer să le preia în ritualul lor de nuntă.

„Da, mulți miri sunt fascinați de cultura locală și aleg să includă elemente tradiționale în ceremonia lor. De exemplu, în Bali, se poate opta pentru ceremonia cu preot balinez, flori sacre și ofrande. În Mauritius, mirii pot participa la un ritual de purificare cu flori și apă sfântă, iar în Hawaii, unii aleg schimbul de coliere „lei” și rugăciuni tradiționale. În Republica Dominicană, se organizează ceremonii pe plajă cu ritmuri de bachata și decoruri tropicale autentice, în timp ce în Seychelles, mirii pot include în ritual elemente creole și dansuri locale. Nu în ultimul rând, în Bora Bora, ceremonia pe un ponton privat sau pe o plajă pustie, înconjurați de lagune turcoaz, poate include binecuvântarea de către un localnic tahitian și muzică live cu instrumente tradiționale. Aceste obiceiuri oferă unicitate momentului și îl transformă într-o poveste cu adevărat specială”, a declarat Gherasim.

Aceasta a adăugat că majoritatea cuplurilor aleg să fie însoțite de un grup restrâns – între 10 și 20 de persoane – format din familie apropiată și prieteni foarte buni, însă sunt și cazuri speciale în care grupul ajunge la 30–40 de persoane, în funcție de destinație și buget.

„Costul organizării unei nunți în străinătate poate varia semnificativ în funcție de mai mulți factori, inclusiv locația aleasă, numărul de invitați, stilul nunții și bugetul disponibil. Nu există un preț fix, dar se poate face o estimare bazată pe experiența altor cupluri și pe costurile medii ale diferitelor servicii. Astfel, un pachet de nuntă într-o destinație exotică poate începe de la 3.500 euro/cuplu pentru o ceremonie simbolică simplă (fără invitați), iar pentru un grup de 10-15 persoane costurile pot porni de la 15.000 – 20.000 euro, incluzând ceremonia personalizată pe plajă, decorul, aranjamentele florale, buchetul miresei, tortul, cina festivă, dar și coordonatorul local și pachetul foto, inclusiv activitățile opționale sau excursiile de după nuntă”, a încheiat specialistul.