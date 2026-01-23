O bucată de România, descoperită la Capătul Lumii. Experiența emoționantă a unui grup de turiști români în Melbourne, Australia

Răzvan Pascu: ”Biserica românească din Melbourne este un exemplu extraordinar de comunitate unită”

→ Imaginea 1/5: Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne1 jfif

Într-o călătorie menită să dezvăluie cele mai spectaculoase obiective ale Australiei, un grup de turiști români, însoțiți de influencerul și consultantul în turism Răzvan Pascu, a trăit un moment cu totul special în Melbourne: vizita la Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, un simbol al identității românești aflat la mii de kilometri de casă.

Australia este o destinație a contrastelor, foarte diversă, unde natura spectaculoasă, orașele cosmopolite și istoria multiculturală se împletesc armonios. În cadrul acestui circuit amplu de descoperire a continentului australian, Răzvan Pascu, influencer și consultant în turism, a ales ca o surpriză să includă în programul grupului său un obiectiv cu o profundă încărcătură emoțională: Biserica Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne.

Vizita a fost o surpriză pentru turiști, mulți dintre ei neștiind că, în inima unuia dintre cele mai mari orașe ale Australiei, se află o biserică românească veche de peste 160 de ani. Clădirea datează din anul 1860 și face parte din patrimoniul istoric local. Inițial, aceasta a fost o biserică catolică, fiind achiziționată în anii 1970 de comunitatea omânească din Melbourne, care a transformat-o într-un veritabil centru spiritual și cultural.

Impresia lăsată turiștilor a fost una puternică. Interiorul bisericii, atmosfera caldă și primirea făcută de preot și preoteasă, care le-au povestit turiștilor despre viața lor la Antipozi din ultimii 30 de ani, au contribuit la o experiență autentică, în care emoția revederii simbolurilor românești s-a împletit cu respectul pentru istorie și tradiție. Biserica este susținută exclusiv din donațiile comunității românești, un detaliu care subliniază atașamentul profund al diasporei față de valorile sale.

„Mi-am dorit ca acest grup să vadă nu doar obiectivele spectaculoase ale Australiei, ci și locurile care spun povești despre oameni și identitate. Eu văd circuitele exotice pe care le organizez prin lume ca pe niște experiențe culturale 100% și îmi doresc ca turiștii mei să aibă o înțelegere 360 de grade asupra destinație. Biserica românească din Melbourne este un exemplu extraordinar de comunitate unită, care a reușit să păstreze tradițiile și spiritul românesc la mii de kilometri distanță de casă, la Capătul Lumii. Reacția de încântare a turiștilor mi-a confirmat că astfel de momente dau profunzime unei călătorii.”, a declarat Răzvan Pascu.

Pentru mulți dintre participanți, acest moment a reprezentat mai mult decât o simplă oprire turistică: a fost o reconectare cu identitatea românească, într-un loc îndepărtat, dar surprinzător de familiar. Prin astfel de inițiative, Răzvan Pascu demonstrează că turismul nu înseamnă doar obiective celebre și peisaje spectaculoase, ci și povești, emoții și punți între culturi.