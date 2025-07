La șase decenii de la înființarea sa, Lacul Cinciș din Hunedoara a devenit stațiune și sat de vacanță, însă accesul turiștilor la apă este tot mai dificil. Lacul păstrează o mulțime de legende stranii și se numără printre cele mai spectaculoase locuri din vestul României.

Lacul Cinciș a fost amenajat la începutul anilor ’60, pentru a asigura aprovizionarea cu apă a municipiului și a combinatului siderurgic Hunedoara, iar în cele șase decenii de existență a devenit cunoscut drept „litoralul Hunedoarei” sau „litoralul de la munte”, datorită atractivității sale.

Vara, lacul de acumulare era, în fiecare sfârșit de săptămână, locul unde se relaxau mii de hunedoreni și turiști. Cei mai mulți dintre oaspeți veneau aici fie în excursii de o zi, fie pentru a petrece cel puțin o noapte cu cortul pe malurile sale.

Legende stranii pe seama Lacului Cinciș

O mulțime de legende s-au iscat pe seama Lacului Cinciș, unele menite să dea fiori celor care se aventurau în apele sale sau petreceau, la lumina focului, nopțile lângă apă.

„Se spunea că lacul este bântuit de spiritele celor îngropați în cimitirele satelor care, la construcția barajului, au fost acoperite de ape, împreună cu vechile biserici din Cinciș și Baia Craiului. Sau că ar fi sub blestemul unor bătrâni care au locuit, în trecut, în așezările de pe Valea Cernei și au fost nevoiți să se mute, odată cu inundarea acestora, în 1962, în noul sat Cinciș-Cerna”, își amintește un localnic din satul Cinciș-Cerna, aflat în vecinătatea barajului, la zece kilometri de Hunedoara.

Folclorul local a păstrat și povestiri despre apariția unor ființe supranaturale și OZN-uri deasupra lacului, despre creaturi stranii de pe fundul tulbure al apei și despre victimele dispărute pentru totdeauna în adâncuri.

„Am ajuns pe la ora 20:00 împreună cu tatăl meu, pe malul Lacului Cinciș. Pe malul opus, numit popular, „pe Tătăuş” se întinde o pădure. În jurul orei 23:30, am observat împreună cu tatăl meu un cerc luminos de diametru relativ mare, care s-a înălţat deasupra pădurii şi a rămas mult timp nemişcat, aproximativ o oră, după care a dispărut. În prima fază am crezut că a luat foc pădurea, după care ne-am dat seama că e un cerc „de foc" care s-a delimitat de lizieră. Sunt convins că am văzut un OZN sau un fenomen al naturii foarte ciudat”, relata unul dintre turiști.

Unele istorisiri sunt legate de evenimentele tragice petrecute aici și de drama sutelor de oameni care și-au văzut casele demolate și înghițite de lacul Cinciș în timpul amenajărilor hidrotehnice. Apele sale au înghiţit în anii ´60 vetrele satelor Cinciş, Cerna, Valea Ploştii, Baia lui Crai, Moara Ungurului şi Ciuleni, aşezări vechi din Ţinutul Pădurenilor, cu o istorie de peste jumătate de mileniu, unele păstrătoare ale unor vestigii antice.

„S-au spus multe lucruri despre Lacul Cinciş: că ar fi bântuit de morţii din cimitirele înghiţite de apă, că aici s-au înecat oameni în fiecare an, iar cadavrele nu au mai ieşit la suprafaţă, că animalele nu se apropiau să bea apă din lac, că sunt şerpi sau balauri pe fundul lui. Au fost multe născociri despre lac, dar singurele blesteme puteau fi cele aruncate de oamenii necăjiţi din cauza comuniştilor, care i-au forţat să-şi părăsească vetrele”, relata o localnică.

Alte legende au rădăcini mult mai vechi, fiind inspirate de descoperirile arheologice de la Cinciș: așezări romane și necropole dacice, a căror existență a fost legată de vechile mine de fier din zonă.

Accesul la apă, tot mai dificil

După 1990, malul drept al lacului, traversat de șoseaua care leagă Hunedoara de localitățile de pe Valea Cernei și din Munții Poiana Ruscă, a fost ocupat treptat de numeroase construcții private: case de vacanță, locuri de agrement, pensiuni.

Terenurile au fost îngrădite, iar accesul la apă a devenit tot mai restricționat. Doar din câteva puncte de pe malul drept, lacul Cinciș mai poate fi admirat în toată splendoarea sa, fără ca turiștii să fie nevoiți să achite vreo taxă de camping sau să pășească pe proprietăți private.

„Nu am reușit să ajung la apă din niciun loc, pe cei șapte kilometri ai șoselei care înconjoară Lacul Cinciș. În unele zone era foarte multă vegetație și nu puteam coborî. La campinguri, trebuia să plătesc 15 lei, chiar și doar pentru o vizită scurtă. Sunt puține parcări pe marginea drumului, de unde se poate vedea lacul înconjurat de munți. Bine că locuiesc aproape, căci dacă aș fi venit de la mare distanță să văd lacul, aș fi plecat dezamăgit”, povestește un turist din Deva.

Lacul Cinciș, sat de vacanță și mini-stațiune

Țărmul stâng al Lacului Cinciș este acoperit în totalitate de pădurile care se întind pe dealuri zeci de kilometri, până în inima Munților Poiana Ruscă.

O potecă pornește din zona barajului, urmând conturul acestui mal prin pădure, însă puțini turiști se încumetă să o străbată, accesul fiind îngreunat și de pârâurile care se revarsă în lac. În mod obișnuit, doar pescarii o mai folosesc.

Nici drumul județean Hunedoara - Teliuc - Toplița, care înconjoară lacul, nu le oferă călătorilor motive de satisfacție. Este plin de denivelări, cauzate în special de camioanele încărcate cu lemne și de lucrările la rețeaua de apă și canalizare a zonei de agrement de pe malul Lacului Cinciș. În curând, șoseaua va intra în șantier, pentru a fi modernizată, promit autoritățile județene.

Daniel Pupeză, primarul comunei Teliucu Inferior, spune că situația Lacului Cinciș, declarat recent stațiune de interes local, se va îmbunătăți în perioada următoare. Primăria a amenajat un loc de campare și agrement pe malul lacului, pe un deal din apropierea acestuia, dar fără acces la apă, pe care intenționează să îl extindă. Iar în apropierea acestuia, accesul la apă va fi posibil pe o fâșie cu o lățime de circa 12 metri, aflată în administrarea comunei, care urmează să fie amenajată și dotată cu un ponton la apă.