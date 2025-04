Destinațiile apropiate unde românii fac plajă și înoată cu delfinii de Paște și de 1 Mai. „Am dat de 3 ori mai puțin decât ar fi dat la Mamaia”

Românii care profită de mini vacanțele de Paște și 1 Mai pot să aleagă între destinații aflate la doar 2-3 ore de zbor de țară, în care să se bucure de temperaturi de vară și să facă baie în apa mării. Iar prețurile nu sunt mari și nici nu e greu de ajuns.

Primăvara capricioasă, cu multe ploi și temperaturi de multe ori scăzute, dar și apropierea sezonului estival, de care ne mai despart în jur de două luni, îi determină pe mulți români să „fure startul”, optând pentru o mini vacanță pe o plajă însorită, ideal în locuri în care se poate face baie în mare. Iar opțiunile nu sunt deloc puține, la fel cum nici prețurile nu sunt neapărat mari. De altfel, de multe ori prețurile sunt mai mici decât cele de pe litoralul românesc și se află undeva la 2-3 ore de zbor de România.

Egiptul le face cu ochiul multor români în această perioadă. Deși se află pe un alt continent, stațiunile sale sunt accesibile, inclusiv ca preț, iar în cazul unui zbor direct nu depășesc 3 ore.

Hurghada, Sharm El-Sheikh, El Gouna și Marsa Alam sunt doar câteva alternative. În principiu, Sharm El-Sheikh rămâne cea mai accesibilă alegere, pentru că are un aeroport legat de mai toate marile orașe europene. Hurghada e o altă destinație populară printre români.

Pe rețelele de socializare, internauții recomandă Egiptul ca destinație și spun că vremea e potrivită pentru distracție. Temperaturile depășesc 30 de grade, iar apa mării este potrivită pentru baie.

„Am fost inclusiv de Anul Nou la Hurghada, am făcut plajă și baie, eram la nici 3 ore de zbor de București. Am dat de 3 ori mai puțin decât aș fi dat la Mamaia și nici nu știu de câte ori mai puțin decât dacă alegeam să fac Anul Nou la Sinaia sau Poiana Brașov. Erau 34 de grade, apa mării era caldă, iar noi am stat toată ziua în apă. La fel a fost și de Paște, în 2023, soare, nisip fierbinte și apă perfectă pentru baie. Erau și delfini, puteai să înoți cu ei, iar în apă vezi pești pe care i-ai văzut doar la Animal Planet”, a spus un internaut.

Alții s-au bucurat de excursii la celebrele piramide sau au ales croaziere pe Nil. „E ceva unic cu vaporasul pe Nil. Vreme frumoasă, căldură, tot ce vrei”, a spus altul. Există și multe grupuri de Facebook unde fanii Egiptului dau orice fel de detalii și ponturi, dar și sfaturi pentru alegerea destinației și chiar a hotelului.

E soare și se poate face plajă și baie și în Europa

Plaje însorite și apă numai bună pentru îmbăiat ar fi și în Europa, mai ales în stațiunile din sudul Spaniei și sudul Italiei sau în Cipru.

„Am fost o dată de Paște în Cipru, vremea a fost ireproșabilă. Se face baie în mare, temperaturile trec de 30 de grade la finalul lui aprilie, iar apa mării e bună. Să nu mai zic că mâncarea e mult mai ieftină ca la noi. În anii trecuți obișnuiam să mergem la noi la mare de 1 Mai, dar apa era rece, iar prețurile până la cer. În Cipru e altceva, dacă le-am spus unor prieteni cum e au zis că e prea fain ca să fie adevărat”, fost altă replică.

Cea mai mare dintre Insulele Canare, Tenerife, se află în top, iar românii se bucură de soare și de o primăvară de vis. Coasta de nord, în special, este verde și înflorită, iar ploile lipsesc, în timp ce apa este îmbietoare. Cunoscute ca „tărmul primăverii veșnice”, Insulele Canare atrag turiști chiar și în ianuarie și februarie, iar temerarii se încumetă și în miez de iarnă să înoate aici. „Poți înota cu delfinii, poți să te bucuri de peisajele de primăcară de pe coasta de nord. Aici e primăvară mereu”, a spus un internaut.