Fenomenul grandios care transformă Cheile Jiețului iarna. Locul uimitor, de văzut în România VIDEO

Perdele mari de gheață au acoperit versanții care mărginesc Cheile Jiețului din Hunedoara (video), unul dintre cele mai spectaculoase defileuri din România, traversate de un drum național.

Iarna, razele soarelui abia răzbat în valea adâncă, scăldată de apele râului Jieț din Hunedoara, astfel că țurțurii care împodobesc trecătoarea de la poalele munților Parâng rezistă vreme îndelungată.



Deasupra lor, pe stâncile abrupte, acoperite de pădure, pot fi văzute uneori capre negre. Animalele sălbatice coboară la râul Jieț, ori trec peste pâraiele care formează cascade și trepte de gheață, în căderea abruptă în Jieț.

Mai sus, pe crestele munților, pădurile ascunde locuri sălbatice aproape neatinse de oameni, iar în unele locuri, la capătul unor poteci puțin știute, se deschid micile platouri pe care momârlanii – oamenii muntelui – și-au înființat stâne și sălașe.

Cheile Jiețului, de văzut în România

În unele locuri, perdelele de gheață formate în Cheile Jiețului din Hunedoara sunt groase și rezistente, iar unii localnici îi folosesc ca locuri de escaladă. Însă cățărările sunt o activitate riscantă, pentru care sunt necesare echipamente adecvate și îndrumarea unor profesioniști.

„Cheile Jiețului din Hunedoara sunt ca un ținut al gheții, pe care îl traversezi cu emoție. Am avut și noi emoții, trecând pe sub atât de mulți țurțurii uriași, însă în cele din urmă am rămas încântați de înfățișarea lor, a pădurii, apei, celor două cascade și a munților”, povestește o localnică din Petroșani.

Cheile Jiețului din Hunedoara sunt traversate de Drumul Național 7A, care urcă din Valea Jiului spre Transalipna, cea mai înaltă șosea din România.

Șoseaua pornește din vecinătatea orașelor Petrila și Petroșani, traversează cheile pe circa 11 kilometri apoi urcă spre un alț ținut spectaculos, Munții Parâng. Călătorii își pot continua drumul pe Transalpina, spre Rânca, ori spre Obârșia Lotrului, prin alte locuri spectaculoase, pe care iarna le face dificil de străbătut. Frumusețile ținutul montan se împart între granițele județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Vâlcea și Gorj.

Cheile Jiețului, pe drumul spre Transalpina

Cheile Jiețului din Hunedoara se întind pe o suprafață de circa zece hectare, la poalele Munților Parâng și Șureanu, în apropiere de orașele Petrila și Petroșani.

„Rezervația naturală Cheile Jiețului, de aproape 11 kilometri lungime, cu stânci abrupte, cascade, trasee montane, drum ce permite accesul spre Transalpina. Puțin circulată și explorată, în zonă se pot descoperi inclusiv peșteri noi”, informează Primăria Petrila.

Cheile Jiețului din Hunedoara sunt traversate de Drumul Național 7A, care după ce lasă în urmă aşezările din Valea Jiului, însoțind pârâul Jieţ spre izvorul său, se strecoară printre versanţii abrupţi şi stâncoşi, împodobiţi cu păduri dese.

Din loc în loc, mici cascade, ca Vălul Miresei și Dușul Pădurarului, tulbură liniştea ţinutului ascuns al pădurii, iar în locuri mai puțin știute, peșteri și cascade neexplorate sporesc farmecul sălbăticiei.

În alte locuri,pereții de stâncă sunt căutați de amatorii de escaladă, iar în timpul iernii chiar și cascadele înghețate sunt cucerite de alpiniști.

Din Cheile Jiețului potecile urcă spre Curmăturile Jieţului şi Muncelul Jieţului, unde se află câteva așezări arhaice din Ținutul Momârlanilor, vechii locuitori ai Văii Jiului.

În Valea Jiului din Hunedoara și în apropierea alte multe văi adânci concurează în frumusețe Cheile Jiețului din Hunedoara. Aici pot fi explorate Cheile Tăii, Cheile Crivadiei, Defileul Jiului și Cheile Băniței.