Destinații de vacanță populare care interzic castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă. Amenzile se ridică la 7.000 de euro

Statul pe trepte, construirea de castele de nisip, purtarea de pantofi care produc zgomot sau cumpărarea de articole contrafăcute, pot aduce amenzi uriașe în unele destinații de vacanță populare, care au introdus reguli stricte pentru turiști.

Oricine le încalcă riscă o amendă de până la 7.000 de euro sau șase luni de închisoare.

Ministrul Turismului din Italia, Daniela Santanché, explică nebunia regulilor pe portalul de știri „Rosenheim24”: „Italia iubește turiștii, dar așteaptă considerație”, a declarat ea, adăugând că toată lumea ar trebui să afle ce restricții se aplică în regiunea sa înainte de a pleca în vacanță, scrie Bild.

Sardinia: Construirea castelelor de nisip este interzisă

Sardinia dorește să-și protejeze coastele. Prin urmare, multe lucruri pe care turiștii le iau de obicei de la sine înțelese sunt interzise. De exemplu, copiilor nu le este permis să construiască castele de nisip sau să sape gropi. De asemenea, este interzis să ia de pe plajă nisip și scoici.

Și nu aveți voie să vă întindeți pe nisip doar pe un prosop, deoarece prosoapele pot eroda nisipul. Nerespectarea acestei reguli poate duce la o amendă de până la 3.000 de euro!

Cumpărarea de articole de marcă contrafăcute

Hainele, ceasurile și gențile de firmă sunt oferite spre vânzare la prețuri mici pe multe plaje. Majoritatea oamenilor știu: toate sunt false! Dar aceste mărfuri contrafăcute nu sunt scumpe doar pentru vânzători. Turiștii prinși cu ele riscă amenzi de până la 7.000 de euro sau până la șase luni de închisoare!

Șlapii și „încălțămintea zgomotoasă” sunt interziși

În Liguria, purtarea șlapilor pe traseele de drumeție este interzisă din motive de siguranță. Cine nu respectă regula riscă o amendă de până la 2.500 de euro. Pe insula Capri, potrivit portalului de informații „Reisereporter”, „încălțămintea zgomotoasă” nu este permisă în orașul vechi, deoarece răsună prea tare pe pietrele cubice și perturbă liniștea.

Nu sta pe „treptele raiului”

Chiar și o scurtă pauză pentru un loc sau o masă pe treptele Scărilor Spaniole din Roma poate fi foarte costisitoare: încălcarea acestei reguli costă 400 de euro. De asemenea, se pedepsește târârea unei valize sau a unui cărucior pe treptele monument istoric.

Pe de altă parte, copiii sub 14 ani au voie să iasă în Praia a Mare (Calabria) până la sfârșitul lunii septembrie, până la ora 00:30, pentru a-i proteja de acte de vandalism și accidente. După ora 00:30, se aplică o restricție de circulație, iar părinții riscă o amendă de 250 de euro pentru încălcareacestei reguli.