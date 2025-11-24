Caiac SMile extinde limitele integrării: oamenii cu dizabilități au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare în siguranță

Articol publicitar

Caiac SMile continuă să redefinească modul în care persoanele cu dizabilități pot trăi experiențe autentice și pline de viață. După reușitele taberelor de vară de pe litoral, ale celor de schi și sporturi de iarnă sau integrarea prin călărie, echipa a acceptat o nouă provocare: oferirea șansei ca oameni cu dizabilități să se bucure de răsăritul de soare de pe vârful muntelui și de întreaga aventură a camparii la cort, în deplină siguranță.

Soții Alexandru si Anastasia Cebotari au fost cei care au trăit acest vis, simțind împreună emoția unică a razelor de soare care ating crestele munților. Ascensiunea lor a fost sprijinită de Vasi Grecu, cercetaș din Făgăraș și inițiatorul proiectului Eco Scout Copăcel – o bază de la poalele Făgărașului ce oferă condiții sigure și adaptate pentru astfel de experiențe.

Prin această inițiativă, Caiac SMile adaugă un nou capitol misiunii sale de a face natura accesibilă tuturor. Integrarea prin mișcare, experiență și comunitate rămâne esența proiectelor sale: de la mare și zăpadă, până la crestele munților, bucuria și libertatea sunt pentru fiecare.

„Visul nostru este ca nicio barieră fizică să nu mai stea între oameni și frumusețea naturii. Fiecare pas pe munte, fiecare zâmbet din vârful cortului este o dovadă că putem urca împreună, indiferent de provocări”, a declarat Ionuț Stancovici pentru echipa Caiac SMile.

Pentru Caiac SMile, fiecare nouă reușită este un pas spre o lume mai deschisă, mai caldă și mai incluzivă.

Despre Caiac SMile

Caiac SMile, în cei 7 ani de activitate, a evoluat dintr-o simplă organizație sportivă într-o adevărată comunitate construită pe nevoile sociale, educaționale, sportive și profesionale ale persoanelor marginalizate, din medii defavorizate, în special ale celor cu dizabilități.

Pornind de la pasiunea pentru caiacul de performanță, organizația a reușit să depășească bariere și să aducă oamenii împreună prin sport. Misiunea Caiac SMile s-a transformat într-una profundă și nobilă din momentul în care a redat libertatea de mișcare persoanelor dependente de scaunul rulant. Fiecare zâmbet readus pe chipul unei persoane cu dizabilități și fiecare limită depășită au reprezentat pași importanți către integrare și incluziune.

Dincolo de activitățile sportive, Caiac SMile și-a extins misiunea, sprijinind accesibilizarea în domenii esențiale precum educația, integrarea socială și incluziunea. Fiecare proiect implementat a devenit o verigă într-un lanț care susține dezvoltarea holistică a beneficiarilor, ajutându-i să-și transforme dizabilitățile în abilități, fără a neglija rolul fundamental pe care sportul îl joacă în viețile acestora.

Cei care doresc să susțină evenimentele sportive ale asociației, pot trimite un SMS cu textul SMILE la 8845 pentru a dona 2 euro lunar pentru accesibilizarea și promovarea sportului fără bariere pentru persoanele cu nevoi speciale.

CONTACT

Ionuț Stancovici

Tel: 0760 291 669

Email: caiacsmilesm@gmail.com

Web: www.caiacsmile.ro

Facebook: www.facebook.com/caiacsmile

Instagram: www.instagram.com/caiacsmile/

