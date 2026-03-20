Trucul la îndemână folosit de restaurantele de top pentru un somon ca la carte

Restaurantele de top folosesc un truc care poate fi pus în aplicare pentru un somon mai bun ca niciodată. Asta pentru că somonul poate fi destul de dificil de gătit, iar dacă nu suntem atenți, la final va fi ars și va avea o textură uscată.

Indiferent de dieta la care vom apela, somonul rămâne o alegere sănătoasă și delicioasă, despre care toți nutriționiștii spun că ar trebui consumat cât mai des. Însă, dacă nu suntem foarte atenți atunci când gătim, este foarte posibil ca somonul să devină uscat și ars, dacă este gătit prea mult timp.

Din fericire, există un truc folosit în restaurantele de top care menține textura cărnii de somon și ajută preparatul să aibă un gust cât mai plăcut cu putință. Iar despre această metodă a vorbit și Ed Scarpone, director culinar la un restaurant italian de top din New York.

Somonul va avea un gust mai bun ca niciodată

Potrivit expertului, pentru ca somonul să se facă uniform și să își mențină o textură cât mai plăcută, partea subțire a cozii va trebui pliată sub restul fileului. Astfel, totul se va pregăti uniform, în același timp, iar preparatul nu va deveni ars și uscat.

Iar pentru ca somonul să fie mai ușor de pliat, expertul spune că trebuie tăiată o linie perpendiculară pe fibrele fileului exact acolo unde începe să se subțieze. Desigur, trebuie să fim atenți să nu tăiem pielea peștelui.

Această tehnică va menține carnea suculentă și reduce riscul ca aceasta să se gătească neuniform.

