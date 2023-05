Cum se prepară omleta inventată de un „pirat”. Seamănă în foarte multe privințe cu pizza

Cristian Marius Zaharia zis priatul Smith care gătește pe malul Mureșului, în municipiul Arad, ne dezvăluite secretele unui preparat simplu, dar unic și anume: omleta piratului.

Acesta folosește pentru o porție sănătoasă de omletă, cum îi place să spună, mai multe ingrediente:

- patru ouă pe care le bate cu sare și piper după gust

- jumătate ardei capia roșu pe care îl taie rondele

- jumătate ceapă roșie pe care o taie rondele sau o ceapă verde pe care o taie în două pe lung.

- un cabanos pe care îl taie în 3 apoi în două pe lung

- feliuțe de brânză telemea sau cașcaval

Mod de preparare:

Se prăjește cabanosul, ceapa și ardeii în puțin ulei de măsline. Se scot apoi într-o farfurie. În uleiul rămas foarte puțin, cât să fie tigaia unsă se pun ouăle bătute bine cu sare și piper proaspăt măcinat. Se așează cabanosul, ceapa, ardeii și brânza exact cum se văd în poză. Se pune opțional mărar tocat pentru un plus de savoare. Se pune capacul și se lasă aproximativ patru minute la foc mic. Când este gata se așeză în farfurie puțină rucola de decor, 3 feliuțe de roșii, astfel încât să pară o pizza.

„Stilul și modul de preparare al acestei omlete îmi aparține. Cu puțină nebunie în gătit. S-a inventat stilul lui Smith”, spune bucătarul arădean.

Cristian Marius Zaharia lucrează din 2012 la terasa Port Arthur de pe Malul Mureșului unde a învățat să prepare mai multe specialități. În 2021 piratul și-a întâlnit și jumătatea, iar în toamnă vor face o nuntă de poveste, deoarece mirii și domnișoarele de onoare și domnii vor fi îmbrăcați în pirați.

„La 17 ani am început să gătesc pentru muncitori la o firmă de construcții. A zis șefu că nu sunt bun la construcții și m-a pus să fac mâncare pe o sobă, într-un ceaun. Nu credeam că voi reuși....dar m-am descurcat foarte bine. Apoi am mai muncit pe la fabrici. Nu mi-am găsit locul nicăieri până în data de 1 martie 2012 când m-am angajat ca barman la Port Arthur, acolo patronul Dan Dănuț, zis Sima, prăjea mici și gătea mâncare la ceaun, gulaș, ciorbă de pește, etc. De aici am început cu adevărat, am fost foarte entuziasmat de stilul lui de gătit... am furat meseria asta de la el... mă ținea pe lângă el exact în ideea de a mă învăță. Și uite așa din barman am devenit bucătar”, povestește piratul Smith.