Povestea piratului singuratic Smith, bucătarul de pe malul Mureșului care și-a găsit iubirea FOTO

Are o figură mai aparte, însă este foarte talentat în bucătărie. De o vreme gătește la o terasă de pe malul Mureșului, Port Arthur, iar toată lumea îl știe drept piratul Smith.

Pe vremuri era cam singuratic și îi spuneau și piratul singuratic, însă și-a găsit marea iubire.

Încă de mic copil se juca cu oalele mamei în loc de mașinuțe. La 17 ani s-a angajat la o firmă de construcții, dar nu era bun la asta. Însă pentru că șefului îi plăcea de el, l-a pus să gătească pentru muncitori.

Din 2012 lucrează la terasa de pe Malul Mureșului unde a învățat să prepare mai multe specialități. În 2021 piratul și-a întâlnit și jumătatea, iar în toamnă vor face o nuntă de poveste, deoarece mirii și domnișoarele de onoare și domnii vor fi îmbrăcați în pirați.

Numele lui adevărat este Cristian Marius Zaharia.

„La 17 ani am început să gătesc pentru muncitori la o firmă de construcții. A zis șefu că nu sunt bun la construcții și m-a pus să fac mâncare pe o sobă, într-un ceaun. Nu credeam că voi reuși....dar m-am descurcat foarte bine. Apoi am mai muncit pe la fabrici. Nu mi-am găsit locul nicăieri până în data de 1 martie 2012 când m-am angajat ca barman la Port Arthur, acolo patronul Dan Dănuț, zis Sima, prăjea mici și gătea mâncare la ceaun, gulaș, ciorbă de pește, etc. De aici am început cu adevărat, am fost foarte entuziasmat de stilul lui de gătit... am furat meseria asta de la el... mă ținea pe lângă el exact în ideea de a mă învăță. Și uite așa din barman am devenit bucătar”, povestește piratul Smith.

În 2018 în sezonul de iarna a lucrat pe centru la Adi Arvai care l-a lăsat să își facă de cap în bucătăria restaurantului. Acolo a avut noi experiențe care i-au prins bine.

A suferit un AVC

Din cauza unor probleme de sănătate a stat un an în Spania.

„În primăvara 2019 am revenit la Port Arthur bine antrenat și cu multe idei noi. În toamna lui 2020 am suferit un AVC, un an am stat la repaus în frumoasa Spanie de unde am mai furat câteva idei despre bucătărie datorită faptului și spre surprinderea mea și a tuturor, m-am recuperat foarte repede și în vara lui 2021 am revenit pe Mureș, doar sunt pirat… Tot în 2021 mi-am întâlnit și jumătatea, ea este Mary. Este o cofetăreasă și o patiseră minunata, ne completăm, ea cu dulcele eu cu mâncarea. Colaboram foarte bine împreună. În prezent bucătăria noastră s-a extins și împreună cu patronul și echipa vrem să încântăm clienții cu preparatele noastre din bucătărie și tot felul de cocktail-uri de la bar. Mulțumesc familiei pentru susținere și patronului care îmi este și prieten”, mai adaugă piratul.

A pierdut sarcina la 7 luni

În toamnă Cristian și Mary vor face nuntă, trebuia să fie și un botez, însă din păcate, miercuri, 3 mai 2023, în urma unor complicații, au pierdut bebele care se afla de șapte luni în pântec.

Nunta lor va fi una de pirați, iar cei prezenți vor purta costume specifice.