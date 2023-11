Povestea „cu sare și piper” a thailandezei Nissara și a italianului Giuliano, străinii cuceriți definitiv de farmecul României FOTO

Povestea thailandezei Nissarașia italianului Giuliano, îndrăgostiți de țara noastră și, mai ales, de gastronomie, începe tocmai în Asia, trece prin Italia, dar se trăiește cu sare și piper în Arad.

O tânără frumoasă și faimoasă din Thailanda căsătorită cu un italian, care este un muzician de succes, și-au deschis, în urmă cu câțiva ani, un restaurant cu specific, în Arad. Nissara Buntos și Giuliano Scanavino s-au cunoscut în Thailanda și cu timpul au ajuns să formeze un cuplu. Cei doi au ajuns în țara noastră deoarece tatăl lui Giuliano era aici de mulți ani, se ocupa de imobiliare și terenuri.

Thailandeza spune că iubește acest oraș și este bucuroasă că cei doi copii ai lor învață la o școală românească. Adoră și faptul că nu este un oraș extrem de mare și că timpul petrecut pe drum spre serviciu, școală și casă este unul redus, lucru care îi permite să se ocupe mai mult de restaurant. Nissara este cunoscută în mai multe țări, mai ales că anual merge și gătește la evenimente din Austria, Germania, Croația.

Nissara a ajuns în timp sufletul proiectului din România. Ea este cea care gătește și gustă fiecare preparat. Nissara transpune în preparatele ei aromele îndrăznețe și complexe ale Asiei sau ale celor italiene aduse dintr-o regiune cu puternice valori tradiționale– Piemonte –unde Nissara a gătit o perioadă.

Efectul afrodisiac al mâncării asiatice este garantat de ingredientele și de condimentele de calitate direct importate din Asia. Aromele speciale, picantul, iutele, dulcele și acrişorul asiatic sunt puternic evidenţiate prin metode de preparare tradiționale. Din regiunea Piemonte, Nissara pregătește rețete ce au o valoare antropologic-culinară, ele sunt o moștenire culturală importantă la care și-au adus contribuţia mai multe generații. Aceste rețete sunt pregătite cu respect și multă pasiune de Nissara, ele fiind o sursă de inspirație și de viață ce merită să fie experimentate și savurate în cea mai autentică manieră.

„Gătesc mereu cu gândul la familie, prieteni și oameni dragi“, mărturisește Nissara.

Din bucătărie în bucătărie

În ceea ce-l privește pe Giuliano Scanavino, putem spune ce este la fel de dedicat ca și ea, fiind un bărbat care a călătorit mult și a mâncat în lume toată viața.

Juli, cum i se spune, este producător de muzică. Acesta s-a născut în orașul italian Alba, patrimoniu UNESCO în Piedmont, zonă faimoasă pentru vinuri de prestigiu. Acolo a învățat să aprecieze incredibila bucătărie locală.

„Îmi place foarte mult mâncarea, sunt italian și m-am născut într-o zonă foarte dedicată gastronomiei, Piedmont, o zonă foarte cunoscută în lume, gastronomia este activitatea principală pentrutoți. Acolo am început să am înclinații pentru bucătărie, dar nu m-am ocupat cu HoReCa. Când am emigrat în Anglia, la 19 ani, am lucrat într-un hotel mare, dar după aceea m-am dedicat muzicii și am făcut parte dintr-o trupă care a avut mult succes. Am realizat 7 CD-uri, precum și single. Cu formația respectivă am călătorit în toată Europa, dar și în multe alte colțuri ale lumii. Așa am avut șansa de a cunoște bucătăria din Spania, Franța, Germania. După aceea am mers în Asia. În Thailanda, eu eram DJ, mă ocupam cu muzica electronică, deși sunt chitarist, făceam muzică de club“, povestește Giuliano care este legătura lui cu domeniul culinar.

Italianul a lucrat și la hotelul în care era Nissara și așa s-au cunoscut. Pe atunci fiecare avea altă relație și nu a fost nimic între ei.

„Nu am avut nimi catunci, dar am rămas în contact și când m-am întors în Bangkok din Taipei, ea m-a surprins și a venit cu avionul la mine ,unde mă aflam. A fost o surpriză mare. De atunci am fost împreună“, mai adaugă Giuliano.

Savoare asiatică și italiană

Venirea în România a celor doi este datorată tatălui italianului, care a locuit aici timp de 25 de ani.

„Știam că tatăl meu este îndrăgostit de țara asta. Eu am venit în vizită de câteva ori. La început, din Thailanda am plecat în Italia, unde am rămas aproximativ un an. Nissara a lucrat acolo, a învățat foarte multe, chiar și mama mea i-a arătat tainele bucătăriei italiene. Apoi am venit în România, la sfârșitu lanului 2010, iar restaurantul l-am deschis în 2019, unde, la început, am lucrat cu tatăl meu. Nissara a început să gătească în circuit închis pentru petreceri private, apoi a avut o ofertă în 2018 și a început să gătească comerical. A fost un mare succes“, mai povestește italianul.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cF6_XfEfl4k?si=ZRZ1qiX59FMl742_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Despre restaurantul din Arad spune că în 2019, când l-au deschis, a fost cu multă muzică live, iar când a venit pandemia, Nissara s-a reinventat și au dezvoltat foarte mult partea de livrare. Serviciul de catering Nissara’s este specializat în bufeturi în stil asiatic și regional italian.

De la pâine foccacia făcută manual la brânzeturi importate și platouri de aperitive, sushi și selecţii de aperitive pan-asiatice –totul este preparat de către Nissara și echipa ei. Juli are și el un rol foarte important în restaurant. El asigură muzica, gustă preparatele împreună cu Nissara și ajută cu plăcere la servire. Ba mai mult de atât, stă de vorbă cu clienții și mereu ajung să povestească și să se cunoască. Clienții se întorc cu mare drag la cei doi, deoarece se simt ca într-o familie...dar cu specific asiatic.

Sarmale cu un pic de chili

An de an, Nissara este chemată să gătească la evenimente în Austria, Cehia, Croația și în multe orașe din România, însă ea a devenit celebră și pentru gătitul live – se va afla pe data de 16 noiembrie la conferința Progressive Women și pe 6 decembrie la Food Bloggers Conference, ambele în București. Când pleacă, închide restaurantul, deoarece până acum nu a fost nimeni să gătească ca ea. Pe viitor va fi sora ei, care a venit din Thailanda. În restaurant, în prezent, lucrează doar personal străin, din Thailanda, și un băiat din Sri Lanka.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FGOx8111r10?si=R0OoyiMVgAYw9JOG" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Nissara ne-a dezvăluit și primele impresii ale ei legate de mâncarea din România:

„Mi s-a părut foarte surprinzător, deoarece mâncarea nu era ca cea de acasă. Așa am început să gătesc mâncarea cu care eram obișnuită. Acum îmi personalizez și mâncarea românească, cum ar fi friptura de vită la cuptor, fac asta și pentru clienți. Îmi plac mult și sarmalele, în general mâncarea acrișoară. Mai adaug eu un pic de chili“.