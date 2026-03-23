Cum să faci cele mai fragede și delicioase cornulețe de post cu apă minerală și gem

Dacă ești în căutarea unui desert de post ușor de preparat, economic și gustos, aceste cornulețe fragede cu apă minerală și gem sunt alegerea perfectă. Rețeta, inspirată din bucătăria tradițională românească, transformă ingrediente simple în dulciuri memorabile, ideale pentru Postul Paștelui.

Textura lor ușor sfărâmicioasă și aroma discretă de vanilie le fac perfecte pentru orice moment al zilei – dimineața, lângă o cafea, sau ca gustare dulce.

Secretul aluatului fraged: apa minerală Apa minerală carbogazoasă contribuie la obținerea unui aluat aerat și fraged, fără ouă sau produse lactate. Rezultatul: un desert de post cu consistență delicată, care se topește aproape în gură.

Ingrediente principale:

500 g făină

200 ml apă minerală carbogazoasă

200 ml ulei

1 lingură zahăr

1 praf de sare

1 linguriță esență de vanilie

~300 g gem gros (prune, caise sau magiun)

100 g zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare:

Cerne făina și amestec-o cu sarea și zahărul. Adaugă uleiul și apoi încorporează treptat apa minerală, frământând ușor până obții un aluat omogen. Lasă aluatul să se odihnească 15–20 de minute, acoperit. Împarte aluatul în bucăți, întinde foi subțiri și taie triunghiuri. Pune gem la bază și rulează cornulețele. Coace la 180°C timp de 25–30 de minute, până se rumenesc ușor. Răcește ușor și tăvălește prin zahăr pudră.

Fragede și ușor sfărâmicioase, crocante la exterior și moi în interior, cu umplutură dulce, aceste cornulețe de post se păstrează câteva zile și devin chiar mai fragede în timp.

Prepararea lor este relaxantă și recreativă, iar mirosul din bucătărie creează o atmosferă caldă și familiară – o adevărată conexiune cu tradiția românească.