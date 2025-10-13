Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide pe locul fostei fabrici Ford din București

Marketta Food Hall, considerat a fi cel mai mare food hall din Europa de Est va fi inaugurat curând, în București, pe locul unei importante fabrici auto, care a fost recent modernizată și adaptată noii destinații.

„Cu peste 6.000 de metri pătrați de spațiu, Marketta se pregătește să devină atracția cea mai iconică din Floreasca și una dintre cele mai frecventate și incitante destinații de food hall din București. Conceput pentru a atrage un trafic intens de vizitatori, va deveni un loc de neratat în inima orașului, situat într-un monument istoric - fosta Fabrică Ford din România, un centru al inovației automotive”, anunță TOMCAT Hospitality - un grup de ospitalitate înființat în 2018.

Se estimează că food hall-ul va fi inaugurat curând, deși în primăvară One United Properties, un dezvoltator imobiliar controlat de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, împreună cu Tomcat Hospitality, companie cu experiență în domeniul HoReCa din România, spuneau că vor inaugura Marketta Food Hall în trimestrul trei din acest an.

„Viziunea noastră este să creăm un spațiu vibrant și totodată o destinație, care nu doar să pună în valoare diversitatea culinară, ci și să întărească poziția orașului pe harta ospitalității globale și să transforme Floreasca în principalul punct de atracție al orașului Bucuresti, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care vin să ne viziteze Capitala”, declara în primăvară Cătălin Gheorghe, CEO și fondator al Tomcat Hospitality.

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a derulat lucrări de restaurare pentru fosta hală Ford din București, imobil istoric care a fost modernizat și readus în circuitul public ca un spațiu mixed-use sustenabil, denumit One Gallery.

Clădirea, situată în cadrul dezvoltării One Floreasca City a One United Properties, a fost prima fabrică Ford cu o linie de asamblare operaţională din Europa de Est. Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 chiar de către Henry Ford. Fabrica s-a deschis în 1936, având 100 de angajaţi. Aproximativ 2.500 de vehicule au fost asamblate în fabrică an de an, până în 1948, când fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influenţa sovietică. Principalul automobil construit în fabrica din Bucureşti a fost Ford V8 Fordor Sedan.

Marketta Food Hall, zona de gastronomie, va fi operată de Tomcat Hospitality și va aduce opțiuni culinare atât pentru pasionații de gastronomie, cât și vizitatorii de zi cu zi.

De asemenea, food hall-ul va pune accent pe incluziune și va reuni diverse bucătării.

Totodată, cu o suprafață de 6.000 mp spații interioare și exterioare, Marketta Food Hall va include restaurante, terase cu peste 2.000 locuri, spații de co-working, un members bar de tip speakeasy, 500 de locuri de parcare și altele.

One Gallery va include, pe lângă conceptul de food hall propus de Tomcat Hospitality, și spații de birouri certificate, o zonă de muzeu, care va celebra istoria acestui imobil, precum și o sală multifuncțională pentru spectacole de teatru, evenimente culturale, concerte, conferințe, adăpostită de luminatorul istoric care va acoperi etajul.

Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery a fost de peste 100 de milioane de euro.