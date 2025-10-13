search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide pe locul fostei fabrici Ford din București

0
0
Publicat:

Marketta Food Hall, considerat a fi cel mai mare food hall din Europa de Est va fi inaugurat curând, în București, pe locul unei importante fabrici auto, care a fost recent modernizată și adaptată noii destinații.

Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide pe locul fostei fabrici Ford din București
Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide pe locul fostei fabrici Ford din București

„Cu peste 6.000 de metri pătrați de spațiu, Marketta se pregătește să devină atracția cea mai iconică din Floreasca și una dintre cele mai frecventate și incitante destinații de food hall din București. Conceput pentru a atrage un trafic intens de vizitatori, va deveni un loc de neratat în inima orașului, situat într-un monument istoric - fosta Fabrică Ford din România, un centru al inovației automotive”, anunță TOMCAT Hospitality - un grup de ospitalitate înființat în 2018.

Se estimează că food hall-ul va fi inaugurat curând, deși în primăvară One United Properties, un dezvoltator imobiliar controlat de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, împreună cu Tomcat Hospitality, companie cu experiență în domeniul HoReCa din România, spuneau că vor inaugura Marketta Food Hall în trimestrul trei din acest an.

Viziunea noastră este să creăm un spațiu vibrant și totodată o destinație, care nu doar să pună în valoare diversitatea culinară, ci și să întărească poziția orașului pe harta ospitalității globale și să transforme Floreasca în principalul punct de atracție al orașului Bucuresti, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care vin să ne viziteze Capitala”, declara în primăvară Cătălin Gheorghe, CEO și fondator al Tomcat Hospitality.

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a derulat lucrări de restaurare pentru fosta hală Ford din București, imobil istoric care a fost modernizat și readus în circuitul public ca un spațiu mixed-use sustenabil, denumit One Gallery.

Clădirea, situată în cadrul dezvoltării One Floreasca City a One United Properties, a fost prima fabrică Ford cu o linie de asamblare operaţională din Europa de Est. Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 chiar de către Henry Ford. Fabrica s-a deschis în 1936, având 100 de angajaţi. Aproximativ 2.500 de vehicule au fost asamblate în fabrică an de an, până în 1948, când fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influenţa sovietică. Principalul automobil construit în fabrica din Bucureşti a fost Ford V8 Fordor Sedan.

Marketta Food Hall, zona de gastronomie, va fi operată de Tomcat Hospitality și va aduce opțiuni culinare atât pentru pasionații de gastronomie, cât și vizitatorii de zi cu zi.

De asemenea, food hall-ul va pune accent pe incluziune și va reuni diverse bucătării.

Totodată, cu o suprafață de 6.000 mp spații interioare și exterioare, Marketta Food Hall va include restaurante, terase cu peste 2.000 locuri, spații de co-working, un members bar de tip speakeasy, 500 de locuri de parcare și altele.

One Gallery va include, pe lângă conceptul de food hall propus de Tomcat Hospitality, și spații de birouri certificate, o zonă de muzeu, care va celebra istoria acestui imobil, precum și o sală multifuncțională pentru spectacole de teatru, evenimente culturale, concerte, conferințe, adăpostită de luminatorul istoric care va acoperi etajul.

Valoarea brută de dezvoltare pentru One Gallery a fost de peste 100 de milioane de euro.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
fanatik.ro
image
Șeful NATO râde de Rusia, după ce submarinul Novorossiisk s-a stricat în apele Meditarenei: „Un submarin mic și singur care șchiopătează spre casă”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
playtech.ro
image
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii sale
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Cuvioasa Parascheva. De ce nu e bine să dai bani cu împrumut în 14 octombrie și ce mai este interzis azi
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
3 sfanta parascheva jpg jpeg
Sărbătoare mare pe 14 octombrie. Obiceiuri şi tradiţii de Sfânta Parascheva. Ce este interzis să faci
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică