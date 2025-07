„Cars And Roads” Croația: Mild hybrid-ul care gâdilă o latură nostalgică

Singurul mild hybrid din acest tur a fost primul model la volanul căruia m-am urcat. Să vedem cine este și ce aduce nou Subaru Forester, un model ajuns la a șasea generație.

Subaru Forester a ajuns la a șasea generație. Este al doilea cel mai vândut model al producătorului japonez, la nivel mondial. Primul, în preferințele clienților Subaru, rămâne Impreza.

O evoluție clară la nivelul designului. După trei generații – SH, SJ și SK care au reprezentat o evoluție estetică de la o generație la alta, noul model – SL – revine la linii orizontale(poate o metaforă pentru dispunerea cilindrilor). Personal văd detalii inspirate de la primele două generații Forester, și tușa asta nostalgică cred că este un plus. Asta pentru cei care mai știu cum arătau Forester SF și SG.

→ Imaginea 1/6: Subaru Forester pe insula Rab din Croația Foto: Autocritica

Accent pe confort și siguranță

Suprafață vitrată generoasă, vizibilitate foarte bună de la volan. Un alt detaliu specific Forester este trapa generos decupată, prezentă și la acest model. Modelul este construit pe o evoluție a platformei modulare Subaru Global Platform - unitate care stă la baza gamei producătorului nipon, excepție făcând modelele electrice și sportiva BRZ.

Evoluțiile platformei se traduc în primul rând printr-o cură de slăbire, au fost folosite aliaje mai ușoare și mai rezistente. În medie, fiecare nivel de echipare este mai ușor cu 30-40 kg decât modelul similar de la vechea generație. Și toate acestea în condițiile în care au fost folosite materiale suplimentare pentru antifonare.

Beneficii? Claritatea conversației a crescut cu 3,4% pentru locurile din față și cu 12.5% pentru locurile din spate. Plusul de material din portiere aduc un sunet mai plin la închidere, un alt detaliu care îmbracă plăcut experiența de utilizare.

→ Imaginea 1/15: Detalii interior Subaru Forester Foto: Autocritica

La nivelul platformei au fost folosiți 27 de metri suplimentari de sudură și lipire cu adeziv. S-a obținut un plus de 10% la nivelul rigiditate torsionară. Plusul se simte la nivel dinamic, dar ajung și acolo.

Alte modificări aduse interiorului? În primul rând o nouă planșă de bord, inspirată evident de cea prezentă pe nava amiral – Subaru Outback. Un salt semnificativ la capitolul calitate a materialelor comparativ cu vechea generație.

Trebuie să menționez și faptul că scaunele sunt noi. Șinele scaunelor față sunt prinse direct de șasiu și împreună cu desenul acestora și spuma utilizată în structura lor contribuie la reducerea cu 15% a mișcărilor capului în relație cu mișcarea caroserie, dar extrem de important este faptul că reduc cu 44% mișcările capului la trecerea peste denivelări.

Spațiu generos atât la nivelul capului cât și la picioare, atât pentru cei din față cât și pentru pasagerii din spate. Portbagajul are un volum bun, 508 litri și 1.731 litri cu bancheta spate pliată.

Singurul model mild hybrid din tur

A șasea generație Subaru Forester are o lungime de 4.670 mm, o lățime de 1.830 mm, o înălțime de 1.730 mm și un ampatament de 2.670 mm. Modelul are o gardă la sol respectabilă, pentru un SUV – 220 mm. Are un unghi de atac de 20,4 grade, unul de rampă de 20,9 grade și unul de degajare de 25,7 grade.

Subaru nu a epatat niciodată cu diversitatea motorizărilor propuse pentru modelele sale. La fel stau lucrurile și în cazul lui Forester. Am menționat deja, SUV-ul este disponibil cu o singură motorizare mild hybrid. Ea este compusă dintr-un motor boxer atmosferic cu patru cilindri de 2 litri care dezvoltă 136 CP la 5.600 rpm și un cuplu motor de 182 Nm la 4.000 rpm. Motorul termic este asistat de un motor electric de 12,3 kWh/ 17 CP și 66 Nm. Energia recuperată de acesta este stocată într-o baterie cu o capacitate utilă de 0,57 kWh.

Un mild hybrid care știe să deplaseze electric mașina la viteze mici, mai exact la manevrele de parcare. Se poate întâmpla, dacă rulezi cu viteză constantă, fără solicitări, să rulezi electric pentru distanțe scurte la viteze de 40-50 km/h.

→ Imaginea 1/8: undefined

În cazul unui rulaj liniștit, nu vei sesiza că ai sub capotă 136 CP. Reprizele pe autostradă, să zic de la 110 la 130 km/h necesită mai multă fermitate în dialogul cu pedala de accelerație. Unde strălucește Forester este la nivelul șasiului. Una din cele mai bune calibrate suspensii din peisajul SUV întâlnite. Un tren de rulare extrem de bine izolat fonic de habitaclu.

Consumul are două fețe. Dar înainte de a intra în detalii trebuie luat în calcul faptul că Forester este un SUV cu tracțiune integrală permanentă – Symmetrical AWD – semnătura Subaru – contribuie inevitabil la un plus la nivelul consumului. Pe de altă parte ai certitudinea unui model care reacționează identic în orice situație, nu ai o tracțiune sau propulsie care ulterior devine o integrală, fiecare cu evidentele caracteristici dinamice.

Dacă ai un stil de rulare constant, chiar și la viteze ridicate, de autostradă, poți obține consum mediu de sub 8 litri. Subaru comunică o valoare medie de 8,1 litri. Dacă ai un rulaj inconstant, valoarea crește spre 9 litri.

Subaru Forester gâdilă o latură nostalgică. Este un model care oferă grade serioase de libertate comparativ cu un SUV obișnuit a cărui gardă la sol rar ajunge la 20 cm, modelul nipon oferă 22 cm. Un interior spațios, cu materiale bune, un sistem audio bun, siguranță de 5 stele cu sistemul EyeSight, dar cu un rezervor ușor modest cu ai să-i 48 litri.