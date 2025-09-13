Ai locui în casă cu 8 – 12 străini? Cohousing-ul se răspândește rapid în Europa

Conceptul de cohousing, care își are originea în Danemarca, devine din ce în ce mai popular în Europa, după ce a „cucerit” Australia, Noua Zeelandă, SUA și multe alte state. Conceptul de cooperative imobiliare presupune traiul în spații comune ample, inclusiv grădini pe acoperiș, ateliere cu scule electrice și mașini de cusut, săli de repetiții și cazare de tip hotel pentru oaspeți, care pot fi închiriate pe noapte.

Se spune adesea că conceptul de cohousing a apărut în Danemarca în anii 1960 și 1970, când dorința de a locui în comun a determinat grupurile să construiască locuințe destinate a fi partajate. De atunci, ideea s-a răspândit în mare parte a Europei, experții imobiliari indicând Zurich ca unul dintre locurile care deschid calea, scrie Bloomberg. „Când am construit primele apartamente în cluster, acum mai bine de două decenii, oamenii au crezut că suntem nebuni și au prezis că nu le vom putea ocupa”, spune Andreas Engweiler, director general al Kraftwerk , o cooperativă cu patru proiecte în Zurich. „Astăzi devine mainstream.”

Majoritatea apartamentelor grupate – care includ de obicei băi proprii și spațiu privat pentru fiecare ocupant – se găsesc în cooperative imobiliare care oferă și apartamente tradiționale. Cooperativa Mehr als Wohnen („Mai mult decât locuință”), cu 370 de unități, include 11 apartamente grupate care găzduiesc între 7 și 12 persoane fiecare.

Pe lângă spațiul de locuit, astfel de cooperative oferă adesea spații comune ample, inclusiv grădini pe acoperiș, ateliere cu scule electrice și mașini de cusut, săli de repetiții și cazare de tip hotel pentru oaspeți, care pot fi închiriate pe noapte. Locuitorilor din Mehr als Wohnen le este interzis să dețină mașini, dar au acces la mașini și biciclete de marfă comune.

Conceptul, îmbrățișat de Germania, Austria și Elveția

Este greu de stabilit statistici concrete despre piață pentru astfel de aranjamente - chiar și definirea a ceea ce se califică drept cohousing este dificilă. Un studiu din 2018 realizat de Institutul Federal pentru Cercetarea Construcțiilor din Germania a descoperit zeci de proiecte cu apartamente în grup în Germania, Austria și Elveția.

Însă profesioniștii din domeniul imobiliar spun că tendința este în creștere, pe măsură ce oamenii caută să reducă costurile și tânjesc după un sentiment mai puternic de comunitate, rezidenții din cohousing împart adesea mesele și sarcinile de curățenie, își petrec timpul împreună serile și în weekenduri și organizează petreceri împreună. Andreas Hofer, un arhitect care conduce Expoziția Internațională de Construcții din Stuttgart, Germania, spune că majoritatea cererilor de propuneri pentru dezvoltări rezidențiale pe care le vede în zilele noastre necesită un anumit număr de apartamente în grup. „Acum zece ani, nu era cazul”, spune Hofer, membru fondator și fost director general al Mehr als Wohnen. „Singurătatea este una dintre cele mai mari probleme din societatea noastră, iar apartamentele în grup fac viața de zi cu zi puțin mai ușoară.”

Un grup deosebit de potrivit pentru cohousing este cel al persoanelor în vârstă. Un sondaj din 2022 realizat în rândul locuitorilor din Zurich cu vârsta peste 55 de ani a constatat că 80% ar dori să locuiască într-o gospodărie multigenerațională, iar jumătate erau interesați de cohousing, care oferă companie și o comunitate de sprijin, fără a fi nevoie să se mute într-un azil de bătrâni. „Persoanele în vârstă locuiesc adesea singure în apartamente sau case supradimensionate, în cartiere anonime”, spune Nina Schneider, care dezvoltă proiecte pentru o fundație ce ajută seniorii din Zurich să găsească locuințe. „Pentru ei, a fi obligați să interacționeze cu ceilalți în spațiile comune este deosebit de valoros.”

Adoptarea de către Zurich a modelului comun are sens, în parte, deoarece peste 20% din fondul locativ este deținut fie de cooperative (ai căror membri cu concepție comunitară sunt mai predispuși să accepte conceptul), fie de administrația orașului, care are un cadru pentru finanțarea și reglementarea dezvoltărilor de cohousing.

Orașul parcelează frecvent terenuri cooperativelor și dezvoltatorilor privați, care trebuie să prezinte propuneri detaliate pentru a câștiga dreptul de a construi. Proiectele sunt evaluate în funcție de factori precum sustenabilitatea și inovația și dacă pot oferi chirii sub piață, care pot ajuta la evitarea eliminării prețurilor clasa de mijloc.

În timp ce rata de neocupare pentru închirieri este de doar 0,07% - mult sub nivelul de 1% pe care guvernul elvețian îl consideră un deficit - costul celor 55.000 de unități cooperative sau publice este cu aproximativ 25% mai mic decât cel al celor deținute în regim privat.

În Zurich există milionari care locuiesc în cooperative

Cohousing-ul s-a răspândit dincolo de Europa, în Australia, Noua Zeelandă, SUA și alte țări. Au apărut evoluții în New England, Pacific Northwest și nu numai, dar modelul s-a răspândit mai lent, deoarece americanii își văd de obicei locuința ca pe un depozit principal de avere. În schimb, în ​​cadrul aranjamentelor de cohousing, rezidenții fie își închiriază locuințele, fie cumpără acțiuni într-o cooperativă pe care le vând cu profit mic sau deloc atunci când se mută.

O altă problemă în SUA este că sprijinul public pentru locuințe este, în general, destinat persoanelor cu venituri mici, în timp ce țările europene adoptă o abordare mai expansivă. „În Zurich există milionari care locuiesc în cooperative”, spune Susanne Schindler, cercetător la Centrul Comun Harvard pentru Studii de Locuințe. Pentru americani, „cohousing-ul care este complet autofinanțat este în regulă, dar în momentul în care există un fel de sprijin public, oamenii încep să privească mai atent”.

Chiar și în zonele cu tendințe mari în cohousing, cum ar fi Zurich, astfel de aranjamente vor rămâne probabil o parte relativ mică a pieței rezidențiale, spune Philippe Koch, care dezvoltă politica de locuințe pentru administrația orașului. El a observat un interes tot mai mare, dar spune că nu este întotdeauna ușor pentru oameni să se adapteze la un mod de viață mai comunitar, ceea ce duce la o rată mare de fluctuație a locuinței în comparație cu apartamentele mai tradiționale. „Mulți oameni care aplică nu știu în ce se băgă de fapt”, spune Koch.

Și, deși un avantaj al cohousingului pe piețele restrânse este spațiul mai mic per ocupant, „diferența este prea mică pentru a rezolva deficitul de locuințe”, spune Koch. Uneori ocupă mai mult spațiu, nu mai puțin: într-un nou proiect Kraftwerk1 dintr-un sit industrial din partea de vest a orașului Zurich, de exemplu, apartamentele de tip cluster vor avea o medie de aproximativ 34 de metri pătrați per ocupant, față de 32,5 metri pătrați în apartamentele mai tradiționale ale dezvoltării - dar ambele sunt sub media la nivel de oraș.