10 filme de Paște pe care să le urmărești cu întreaga familie

Cum petreci timp de calitate alături de cei dragi, de Paște? După masa de sărbătoare, un film bine ales poate deveni cel mai simplu și eficient pretext pentru relaxare.

Ben-Hur

Pui Ben-Hur într-o după-amiază de Paște și știi exact în ce te bagi: aproape patru ore de cinema clasic. Filmul lui William Wyler, premiat cu 11 Oscaruri, îl are în centru pe Charlton Heston și spune o poveste amplă, plasată în perioada Noului Testament.

Nu e neapărat genul de film care să țină copiii lipiți de ecran până la final, dar pentru restul familiei - mai ales pentru cei care apreciază producțiile vechi - e o alegere sigură.

Scena cursei de care rămâne, și astăzi, una dintre cele mai spectaculoase din istoria cinematografiei, realizată fără efecte speciale, cu sute de figuranți și un nivel de detaliu greu de egalat.

Cele Zece Porunci

Charlton Heston îl joacă pe Moise, prințul egiptean care își descoperă originile și ajunge să conducă poporul evreu spre libertate. Povestea e bine cunoscută, dar filmul o pune în scenă într-un mod spectaculos.

Producția impresionează și azi: mii de figuranți, decoruri uriașe și filmări realizate inclusiv în Egipt. Relația dintre Moise și faraonul interpretat de Yul Brynner dă tensiune întregului film, iar scena despărțirii Mării Roșii a rămas unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria cinematografiei.

Nu ține loc de slujbă, dar sigur ține mai mult decât una.

Prințul Egiptului

Prințul Egiptului spune povestea lui Moise - copilul crescut la curtea faraonului, care descoperă că face parte din poporul evreu și ajunge să lupte pentru eliberarea acestuia din sclavie.

Animația nu e doar pentru copii. Are o coloană sonoră puternică - piesa „When You Believe” a câștigat Oscarul pentru cea mai bună melodie originală - și câteva momente vizuale spectaculoase, inclusiv episoadele în care Egiptul este lovit de dezastre (celebrele „plăgi” din povestea biblică).

Patimile lui Hristos

Patimile lui Hristos este, probabil, cel mai discutat film religios din ultimele decenii — și, în același timp, cel mai de succes, cu încasări de peste 600 de milioane de dolari la nivel global, la un buget de aproximativ 30 de milioane.

Filmul urmărește ultimele ore din viața lui Iisus, înainte de crucificare, și o face fără menajamente. Mel Gibson, din postura de regizor, a mers pe o variantă cât mai realistă, inclusiv prin folosirea limbilor aramaică și latină. Filmul nu ocolește momentele dure și poate fi dificil de urmărit din cauza violenței explicite.

Jim Caviezel duce rolul până la capăt într-o interpretare intensă, mai ales fizic, iar filmul a rămas pentru mulți o experiență puternică, chiar incomodă.

Nu este pentru oricine, dar tocmai asta l-a făcut atât de discutat.

Misterul Înălțării

Misterul Înălțării pornește de la o întrebare clară: ce s-a întâmplat după răstignire? În loc să urmărească povestea lui Iisus, filmul îl pune în centru pe un ofițer roman, Clavius (Joseph Fiennes), trimis să afle ce s-a întâmplat cu trupul dispărut al Mântuitorului și să oprească zvonurile despre Înviere.

Construit ca o investigație, filmul urmărește încercarea acestuia de a înțelege o situație care nu are o explicație evidentă. Tocmai perspectiva aceasta - a unui om care nu crede - îl diferențiază de majoritatea producțiilor biblice.

Cronicile din Narnia: Leul, Vrăjitoarea și Dulapul

Patru copii descoperă, din întâmplare, o lume ascunsă dincolo de ușa unui dulap. Narnia e un loc prins într-o iarnă fără sfârșit, aflat sub stăpânirea unei vrăjitoare. De aici pornește aventura, cu lupte, alegeri dificile și o confruntare care schimbă totul.

Poate fi urmărit ușor în familie. Are suficientă aventură și magie cât să mențină atenția celor mici, dar și o poveste care le stârnește interesul celor mari.

Tilda Swinton atrage toate privirile în rolul Vrăjitoarei Albe, iar filmul a avut un succes mare în cinematografe, cu încasări de aproape 750 de milioane de dolari la nivel mondial.

Filmul prinde ușor la orice vârstă. Cei mici văd o poveste cu animale vorbitoare și magie, iar adulții pot citi în spate și o semnificație mai profundă, fără ca filmul să insiste pe ea.

Wallace și Gromit: Blestemul Iepurelui

Wallace este un inventator simpatic, dar cam neîndemânatic, iar Gromit, câinele lui, e cel care îl scoate de fiecare dată din încurcătură. Cei doi ajung să rezolve o problemă serioasă: un orășel invadat de iepuri chiar înaintea unui concurs de legume.

Situația scapă rapid de sub control, iar problema se dovedește mai complicată decât pare. Umorul vine din situații absurde și trimiteri discrete la filmele clasice.

A câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animație și este considerat unul dintre cele mai reușite proiecte ale studioului Aardman.

Ciocolată cu dragoste

Într-un sat din Franța, o femeie împreună cu fiica ei deschid o ciocolaterie chiar înainte de Paște. Ideea nu e primită bine într-o comunitate obișnuită cu reguli stricte, mai ales în perioada Postului.

Prezența ei începe să schimbe atmosfera din sat, iar reacțiile nu întârzie să apară. Filmul urmărește exact această ciocnire între obiceiuri și dorința de a trăi mai liber, fără să devină moralizator.

„Ciocolată cu dragoste” a fost nominalizat la 5 Oscaruri, inclusiv pentru Cel mai bun film.

Jesus Christ Superstar

Povestea lui Iisus este prezentată sub forma unui musical rock, pe muzica lui Andrew Lloyd Webber și Tim Rice. Filmările au avut loc în Israel.

Ted Neeley îl joacă pe Iisus, iar Carl Anderson dă greutate rolului lui Iuda, prezentat aici ca un personaj conflictuat, nu doar ca trădătorul din poveste.

Filmul iese din tiparul producțiilor clasice pe această temă și poate fi urmărit ușor chiar și de cei care nu sunt obișnuiți cu musicalurile.

Cinci eroi de legendă

Iepurașul de Paște, Moș Crăciun, Zâna Măseluță și Jack Frost ajung să lupte împotriva lui Pitch Black, un personaj care încearcă să răspândească frica și să distrugă lumea copiilor.

Animația e construită ca o aventură cu miză clară, bine realizată. Hugh Jackman dă voce unui Iepuraș de Paște neașteptat de dur și cu replici bune.

Nu are legătură directă cu religia, dar are o poveste care spune mai mult decât pare la început.