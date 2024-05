Vlad Dascălu, culisele unei povești horror: cum a fost posibil să rateze trei controale antidoping EXCLUSIV

Sportul românesc a fost zguduit de vestea suspendării ciclistului Vlad Dascălu (26 de ani). Nu neapărat pentru că delegația noastră olimpică a pierdut un membru, ci pentru că vorbim despre un sportiv cotat cu șanse la medalii, după ce s-a clasat pe 7, în competiția de cross-country, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Firește, mulți au sperat că, după un ciclu olimpic de patru ani în care s-a investit enorm în Vlad Dascălu, acesta va fi în stare să obțină un rezultat și mai bun, la Paris, în vara acestui an (26 iulie – 11 august). Din păcate, aceste speranțe s-au spulberat acum, după ce Vlad a ratat, în mod șocant, trei controale antidoping, iar aceste abateri repetate i-au adus suspendarea. Există, într-adevăr, varianta apelului depus la TAS, însă toți oamenii din sportul românesc admit că șansele ciclistului sunt de domeniul SF-ului și că el va rata Jocurile Olimpice de la Paris.

În acest context, „Weekend Adevărul“ a încercat să găsească o explicație pentru această poveste bulversantă. Din păcate, nu există vreo justificare pentru ce s-a întâmplat. De aceea, rămâne în picioare o suspiciune deranjantă: Vlad Dascălu a avut ceva de ascuns.

Bani publici, aruncați pe apa sâmbetei

Traian Goga, director al clubului Olimpia București, fost ciclist și fost secretar general în cadrul federație, ne-a vorbit despre acest episod.

„Spunea și Eduard Grosu, ciclist de șosea: dacă ai ratat al doilea control antidoping, meriți deja să stai 12 luni pe tușă, fiindcă ai ridicat suspiciuni. Vlad e principalul responsabil pentru ce i s-a întâmplat. Din păcate însă, e și o problemă internă a federației. Pentru că federația a fost înștiințată de către UCI (n.r. – Uniunea Ciclistă Internațională) despre abaterile lui Vlad. Dar, într-adevăr, regulamentul spune că UCI nu trebuie să notifice neapărat federația. Dar nu spune că nu poate. Acum, probabil, nu vom afla niciodată adevărul. Sau îl vom afla, dacă îl vom întreba pe președintele UCI, David Lappartient. Dar asta ar însemna să ne spălăm rufele în public“, ne-a spus Traian Goga.

Acesta are o explicație pentru abaterile repetate ale ciclistului suspendat: „Vlad Dascălu e un om introvertit. E foarte de treabă, dar introvertit. Când eram în federație, știu că unii și alții se chinuiau, și vorbesc despre antrenori aici, să dea de el cu zilele! Pentru că nu răspundea la telefon. Era, pur și simplu, de negăsit. Era într-o concentrare permanentă care, probabil, a și contribuit la succesul lui. Dar modul lui de a fi i-a adus acum și această suspendare. Adică, nu răspundem la telefon când ne sună ofițerul antidoping, nu răspundem la ușă când e ofițerul antidoping și ajungem unde s-a ajuns acum. Dacă eram la federație, aș fi avut grijă de Dascălu ca de ochii din cap! Mai ales că s-au investit resurse publice importante în cariera lui“.

Ce înseamnă resurse importante? Ne-a explicat tot Traian Goga: „Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) îi dădea o bursă de 5.000 de lei pe lună. Avea, probabil, și o primă de lot olimpic. Dinamo, clubul la care e legitimat ca ciclist, avea, de asemenea, un contract de activitate sportivă cu el. Deci, lua altă sumă și de acolo. Pe scurt, bani publici au fost cheltuiți cu Vlad de ani buni. Și acest aspect ar fi trebuit să-l pună pe gânduri. Chiar el ar fi trebuit să notifice federația cu referire la problemele lui: <<Am făcut o boacănă, hai să vedem cum putem rezolva lucrurile, ca să nu fiu suspendat>>. Dar, din păcate, nici asta nu s-a întâmplat“.

Traian Goga a venit cu o propunere, astfel încât, pe viitor, să nu pierdem sportivi de valoare cu o ușurință atât de mare: „Eu cred că, pe viitor, COSR, care are un cadru mai bine organizat de monitorizare a loturilor olimpice, poate veni cu un plan mai bun de supraveghere pentru sportivii olimpici. Ca să nu mai ajungem la astfel de cazuri. Pentru că acum am pierdut un sportiv cu șanse la medalii dintr-o neglijență“.

„Vlad ne putea da în judecată pentru prejudicii de imagine“

Actualul președinte al Federației de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a reacționat după ce „Adevărul“ a scris că forul de specialitate a fost rupt de realitate în cazul Vlad Dascălu și a căutat să minimalizeze gravitatea dosarului. În luna februarie, medicul Sorin Matican a spus că ciclistul riscă suspendarea pentru cele trei controale de la care a lipsit. La vremea respectivă, declarația sa a fost taxată dur de Cătălin Sprinceană.

„Noi am fost notificați la federație în iulie 2023 prima dată. Adică, la 4 luni după ce Vlad avusese ultima presupusă abatere (n.r. – ratarea celui de-al treilea control antidoping). Mai departe, toate documentele pe care le-am primit au fost cu caracter confidențial. De aici și reacția vizavi de declarațiile doctorului Matican în presă. Pentru că el n-ar fi trebuit să răspândească în mass-media informațiile confidențițale din dosarul lui Vlad Dascălu! Federația, eu, doctorul Matican riscam să fim trași la răspundere din acest motiv. Puteam fi dați în judecată pentru prejudicii de imagine de Vlad, de Uniunea Ciclistă Internațională (UCI). Deci, n-am fost rupt de realitate în acest caz, când am spus că totul se poate rezolva. Dar, pur și simplu, n-aveam voie să comentez o anchetă în desfășurare, cu informații confidențiale. Și încă ceva: în februarie, Vlad era anchetat, nu era suspendat. Și noi, într-adevăr, am sperat că nu va fi suspendat. Pentru că el nu s-a dopat. Povestea, din păcate, e una ridicolă. El a ratat primele două controale antidoping pentru că au fost erori în comunicarea locațiilor în care se afla, când l-au căutat ofițerii antidoping. Dar da, vorbim despre neglijență din partea lui Vlad și nu vreau să-i iau apărarea acum în totalitate“, ne-a spus Cătălin Sprinceană.