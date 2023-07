Vlad Chiricheș, bun-venit în patria mitocăniei! Înjurat și criticat dur la debut

Vlad Chiricheș a revenit după 10 ani în fotbalul românesc, în victoria FCSB de la Galați, 2-0 cu Oțelul. Fundașul a avut mai multe ezitări, era să-și dea un autogol, a ieșit de pe teren dezamăgit de atmosfera din fotbalul neaoș și a oferit o declarație taxată imediat de Basarab Panduru.

Căpitanul naționalei a vorbit despre revenirea la formația roș-albastră și a recunoscut că a avut probleme, dar că își dorește să revină la mentalitatea din Superliga. În momentul în care a auzit declarația lui Vlad Chiricheș, analistul TV Basarab Panduru a avut o reacție dură la adresa internaționalului român.

„Îi doresc să revină la forma de alta dată, dar să vrei să revii la mentalitatea de aici… nu ştiu ce să zic, eu credeam că trage el jucătorii spre mentalitatea lui, dar să zici că vrei tu sa revii la mentalitatea de aici. Nu înţeleg asta, nu înţeleg de ce ai vrea asta”, a spus Pandi la OrangeSport. Nu spunem că, la 33 de ani, Vlad Chiricheș ar avea nevoie de încurajările unui puști. Totuși, întoarcerea căpitanului naționalei în România ar trebui apreciată mai mult atât de suporteri, cât și de oamenii de fotbal. De când a venit, el a fost numit ”pacient” - aluzie la desele accidentări -, ”ciorbă reîncălzită”, ”epavă” și așa mai departe.

S-a trezit într-o altă realitate

Analistul TV a fost deranjat de vorbele lui Vlad Chiricheș, după Oțelul Galați – FCSB 0-2: „M-am trezit într-o altă realitate, dar trebuie să mă obișnuiesc. Știu treaba asta și îmi doresc să mă acomodez cât mai repede, să revin la mentalitatea de aici, să aduc prin experiența mea ceva în plus, acel ceva care îi trebuie echipei să câștige campionatul. Îmi doresc să ajut cu tot ce am învățat în anii petrecuți afară. Trebuie să mă reobișnuiesc.

Am trăit niște momente și când am ieșit, anumite persoane au oferit niște înjurături gratuite, fără sens, dar a fost ok. Echipa a câștigat, am arătat un spirit bun, determinare, iar asta contează. E important pentru echipă”, a spus Vlad Chiricheș după Oțelul Galați – FCSB 0-2.

Jocul său a fost comentat dur și de fosta glorie a Stelei, Gabi Balint, la DigiSport: ”Chiricheș parcă a rămas același, aproape de gafă. Așa îl simți tot timpul. Întârzie să paseze, se complică, joc de cap slab pentru un fundaș central”.