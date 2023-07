Vlad Chiricheș le dă peste nas contestatarilor. Primele declarații după ce a semnat cu FCSB

Vlad Chiricheș a revenit după 10 ani la FCSB, dar mulți oameni de fotbal și-au pus semne de întrebare referitoare la cât de mult poate ajuta formația roș-albastră, având în vedere desele sale accidentări. Fundașul central în vârstă de 33 de ani le-a răspuns pe un ton acid contestatarilor săi.

„Sunt foarte fericit și mândru că m-am întors. E un semn să revin după 10 ani la echipa care m-a ajutat să trec la următorul nivel, să mă dezvolt în carieră. E o mândrie pentru mine că am revenit.

Ar trebui să-i mulțumesc patronului și lui MM. S-au gândit la mine și au avut încredere că pot fi acel element care să ajute echipa să câștige campionatul și să ajungă în grupele Conference League. De aici a plecat totul și, până la urmă, ne-am înțeles.

Am avut un feeling că cei de la FCSB se gândesc la mine. Când am primit un telefon de la patron, mi-a surâs ideea. Probabil e un pic greu la început, după 10 ani în care am stat plecat. Dar, până la urmă, a ieșit cum trebuie să fie. Normal că e emoționant să revin.

Ar merita mai mult respect

Lumea așteaptă foarte mult de la mine și sper din toată inima că voi ajuta echipa asta să câștige campionatul și să reprezinte ce e ea, de fapt - campioana României”, a spus Vlad Chiricheș în cadrul unei conferințe de presă.

Internaționalul român a abordat și problema accidentărilor: „Am văzut niște vorbe aruncate cu mult prea multă ușurință și răutate... Să fiu numit pacient și multe altele... E prea mult! Pentru ce am făcut eu ca sportiv pentru fotbalul românesc aș merita mai mult respect!

Ăsta este sportul, poți avea accidentări. Am încercat mereu să am o alimentație bună, să mă pregătesc, să mă odihnesc suficient, dar au fost momente în care corpul meu a cedat. Sunt într-o formă foarte bună acum, mă simt foarte bine, lucrez cu cei mai buni preparatori, Tommy Neubert și Ovidiu Kurti, și ei mă ajută să fiu la un nivel foarte bun.

Mihai Stoica, încântat

Sper ca acest nivel să mă țină cât mai mulți ani. Am încredere foarte mare în preparatorii de la FCSB și sunt sigur că mă vor ajuta foarte mult. Chiar a fost o săptămână intensă de antrenamente, am lucrat bine”.

Managerul FCSB, Mihai Stoica, s-a arătat extaziat de faptul că FCSB a reușit să-l convingă pe internaționalul român să se întoarcă în fotbalul neaoș. ”Există mai multe tipuri de lideri. Vlad Chiricheș e primul jucător român care a plecat de la un club important la altul plătindu-se sume importante (n.r. - de la Tottenham la Napoli). Mi-e greu să cred că cineva ne poate împiedica să luăm campionatul! E un transfer unic! A semnat cu noi căpitanul echipei naționale. E cel mai important transfer”, a spus Mihai Stoica.