Vlad Chiricheș, cale deschisă spre FCSB. Și-a reziliat contractul cu Cremonese și poate semna!

Vlad Chiricheș și-a reziliat contractul cu Cremonese și are cale liberă către FCSB. Potrivit publicației Sky Sport, fundașul de 33 de ani a ajuns la un acord cu echipa retrogradată în Serie B, pentru încetarea contractului.

Conducerea clubului a dezvăluit că nu a primit nicio ofertă pe numele fundașului român, drept pentru care s-a decis ca fotbalistul să plece unde dorește, fără o sumă de transfer în schimbul său. Cotat la 900 de mii de euro de către Transfermarkt, Vlad Chiricheș a jucat 16 meciuri pentru Cremonese în sezonul trecut din Serie A. El este ținta principală a finanțatorului Gigi Becali, care speră se-și betoneze apărarea prin aducerea căpitanului naționalei României.

„Trebuie să dea un răspuns. Poate să aștepte, nu știu. Eu îl aștept cât vrea. E principala opțiune, pentru că e cel mai bun dintre toți, dar acum e vorba despre bani. Eu i-am făcut o ofertă, ei au făcut o contraofertă prin impresar. Eu i-am făcut ofertă lui. Impresarul a făcut altele…

Încă nu s-a înțeles la bani cu impresarii lui Chiricheș

«Da, băi, Gigi, dar ai luat pe el zece milioane». Lasă, mă, îmi spui ce am luat… Și eu l-am luat de la Lignitul Oltenia (n.r. Pandurii Tg Jiu) și dacă nu îl luam, poate juca la echipa națională, pe la Bacău, hai pe la Galați, pe la Rapid, pe la Dinamo, tralalala, 10-15 mii pe lună, uite așa și la revedere cu Chiricheș. La revedere dacă nu îl luam eu! Cine îl vindea cu zece milioane? Lignitul Oltenia… N-a vrut Nicu Badea (n.r. fostul președinte al lui Dinamo) să dea pe el 500 de mii”, a spus, cu discursul său inconfundabil, Gigi Becali..

El e un om extraordinar. El nu zice nu. Am vorbit. Am înțeles că ar vrea să vină în România mai mult pentru familie, pentru copii. A făcut milioane că e băiat «strângăreț», băiat cu capul pe umeri. A făcut bani, a făcut 15-20 de milioane că strânge banii. Și acum, omul vrea să se retragă cu familia să dea o educație creștinească, ortodoxă, la copii. Așa am înțeles”, a declarat Becali în urmă cu o zi.