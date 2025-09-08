Victor Pițurcă s-a retras din spațiul public, dar are grijă de sănătate ca de ochii din cap

Victor Pițurcă (69 de ani), fost selecționer al naționalei României, a dispărut mulți ani din viața publică. Piți a antrenat ultima dată la Universitatea Craiova, în perioada septembrie 2019 - ianuarie 2020. Fără bătăi de cap de pe urma fotbalului, tehnicianul care susține CSA Steaua în disputa cu FCSB este preocupat să mănânce sănătos și să-și mențină forma fizică mergând la sală.

„Normal că m-a afectat foarte mult (n.r. expunerea publică). S-au scris foarte multe neadevăruri. La un moment dat, nici nu am mai dat importanță ce se scrie, că nu aveam nicio șansă. În primul rând, mă deranja pe mine. Ei vorbeau mai puțin cu mine. Eram foarte supărat, foarte nervos.

În ultimii 10-15 ani, nu am participat la un astfel de eveniment (…) Am căutat să mă detașez un pic de spațiul public, de mass-media (…) Multă lume vrea să vorbească cu mine pe la televiziuni, podcasturi, dar am vrut să am o liniște, fiindcă am avut o viață destul de tumultuoasă (…)

Am simțit nevoia asta (n.r. de liniște), de asta am și renunțat să mai antrenez echipa în România. Am vrut să stau liniștit", a declarat Victor Pițurcă, potrivit Wowbiz.