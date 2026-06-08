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Victimă a unei noi crize cardiace, danezul Eriksen s-ar putea retrage

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Afectat de un stop cardiac în 12 iunie 2021, fotbalistul danez a dus mâna la piept și s-a prăbușit pe gazon în timpul meciului cu Ucraina de duminică seara! Acesta ar fi în afara oricărui pericol acum.

Christian Eriksen a ajuns la 151 de meciuri pentru Danemarca (Foto: EPAImages)
Christian Eriksen a ajuns la 151 de meciuri pentru Danemarca (Foto: EPAImages)

Lumea fotbalului este una foarte complicată. Iar cei implicați în ea, fie direct pe teren, ca jucători, fie pe margine, în staff-ul tehnic și administrativ sau chiar în tribune, nu sunt ocoliți de emoții. Iar un episod care a stârnit tensiune s-a petrecut duminică seara în timpului meciului test dintre Danemarca și Ucraina. Totul s-a întâmplat în minutul 65 al confruntării de la Odense. La puține clipe după ce ucrainenii au făcut o schimbare, Christian Eriksen (34 de ani) a făcut câțiva pași spre poarta adversă, apoi a dus mâna la inimă și s-a prăbușit pe teren. Cunoscând trecut medical al mijlocașului care acum evoluează pentru Wolfsburg, toată lumea, inclusiv echipa medicală de pe stadion, a reacționat prompt. În aceste condiții, după ce s-a consultat cu antrenorii și căpitanii celor două formații, arbitrul meciului, norvegianul Sigurd Kringstad, a decis ca meciul să nu mai fie reluat, rezultatul din acel moment fiind favorabil Danemarcei (2-1).

La puțin timp după aceea, Federația Daneză de Fotbal a emis un comunicat în care a precizat că „Eriksen este conștient și se simte bine în aceste circumstanțe”, a transmis Federația Daneză. S-a precizat că fotbalistul a rămas conștient și s-a deplasat pe picioarele sale până la ambulanță. De asemenea, medicul echipei Danemarcei, Morten Boesen, a declarat pentru ziariști că „din câte îmi dau seama, stimulatorul lui cardiac a transmis un șoc electric în timp ce juca. După aceea m-am deplasat la el. Acum urmează să îi fie analizat stimulatorul cardiac, deoarece acesta poate indica problema de bază. Și-a recăpătat cunoștința destul de repede. Cred că dispozitivul și-a făcut treaba, ajutându-l să-și revină”, a concluzionat acesta. Pe de altă parte, se vorbește tot mai mult despre posibila retragere a lui Eriksen din fotbal. Acesta are 34 de ani și noul accident suferit ar putea să-l determine să agațe ghetele-n cui. 

Pe tabela stadionului din Odense s-a anunțat că Eriksen este bine (Foto: EPAImages)
Pe tabela stadionului din Odense s-a anunțat că Eriksen este bine (Foto: EPAImages)

A suferit un stop cardiac pe teren

În 12 iunie 2021, în minutul 43 al meciului dintre Danemarca și Finlanda, din faza grupelor de la Euro 2020, Christian Eriksen a fost protagonistul unui eveniment nefericit. Un jucător al gazdelor a executat un aut de pe partea stângă, trimiţând mingea către fotbalistul echipei Inter Milano. Acesta a încercat să trimite înapoi mingea, iar apoi s-a prăbuşit pe gazon cu faţa în jos. Jucătorii celor două echipe şi arbitrul au recţionat imediat, realizând că s-a întâmplat ceva grav şi au chemat medicii pe teren. Pentru circa zece minute, acesta a fost resuscitat cardio-pulmonară, apelându-se la un defibrilator, dar și la masca de oxigen. Fotbaliștii danezi au făcut un zid în jurul medicilor, încercând să-și protejeze colegul de privirile indiscrete și de camerele foto și TV, iar unii dintre aceștia au fost surprinși rugându-se. Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflată aproape total cu o pânză albă ţinută de personalul medical. Totuşi, în social media au apărut imagini cu Eriksen, iar jucătorul părea conştient.

Cum partida dintre Danemarca și Finlanda s-a disputat la Copenhaga, toate iubitele sau soțiile jucătorilor danezi au fost prezente în tribune, inclusiv cea a lui Christian Eriksen, Sabrina Kvist Jensen. Aceasta a pătruns pe teren imediat după ce fotbalistul s-a prăbușit pe gazon și medicii îi acordau primul ajutor. Mamă a unui un băiețel de 3 ani, Alfred, aceasta a fost consolată de portarul Kasper Schmeichel și de căpitanul Danemarcei, Simon Kjaer.

Și acum fotbaliștii danezi au fost afectați de problema lui Eriksen (Foto: EPAImages)
Și acum fotbaliștii danezi au fost afectați de problema lui Eriksen (Foto: EPAImages)
Christian Eriksen a fost externat. Mesajul fotbalistului

Afectați, danezii au pierdut meciul

Afectați de ceea ceea ce s-a întâmplat cu coechipierul lor, jucătorii danezi au fost învinși cu 1-0 de Finlanda. Potrivi presei daneze, Christian Eriksen a vorbit cu colegii săi şi le-a cerut să termine partida întreruptă după ce el s-a prăbuşit pe teren. În minutul 60, Pohjanpalo a marcat un gol istoric pentru finlandezi, aflați la prima participare la un turneu final de Campionat European. Astfel că s-a înregistrat o primă mare surpriză de la acea ediție care s-a desfășurat în 11 orașe din tot atâtea țări, inclusiv la București. În cele din urmă, Danemarca s-a calificat în faza eliminatorie, ajungând până în semifinale, acolo unde a pierdut (1-2) în fața Angliei după prelungiri.

Lui Eriksen i s-a acordat primul ajutor chiar pe teren (Foto: EPAImages)
Lui Eriksen i s-a acordat primul ajutor chiar pe teren (Foto: EPAImages)

I s-a pus un stimulator cardiac

În 17 iunie 2021, s-a anunțat că lui Eriksen i-a fost implantat un defibrilator automat (DAE). Cum intervenția chirurgicală a fost una reușită, acesta a fost externat în ziua următoare. Cum în acest condiții nu mai putea juca fotbal în Italia, Inter Milano și Eriksen au convenit de comun acord să rezilieze contractul în 17 decembrie 2021. În 31 ianuarie 2022, el a semnat un contract pe șase luni cu Brentford. În 14 februarie, exact în ziua în care a împlinit 30 de ani, a jucat primul său amical din presezon împotriva lui Southend United. Pentru ca în 26 februarie, să debuteze în Premier League, intrând pe teren în minutul 52 al meciului cu Newcastle United. Ulterior, a jucat 107 partide pentru Manchester United (2022-2025), marcând 8 goluri, iar din 2024 evoluează în Germania, pentru Wolfsburg.

La nici un an după ce suferise acel stop cardiac, Eriksen a vorbit despre acel accident: „Nu i-aş dori nimănui să treacă prin așa ceva. A fost un ghinion într-un loc norocos. Le sunt recunoscător oamenilor din jurul meu, colegilor, medicilor de pe teren, doctorilor echipei şi paramedicilor, iar apoi celor de la spital. Sunt foarte norocos şi le-am spus asta în faţă. Le mulțumesc că au intervenit. Altfel nu aş mai fi aici. Am avut noroc să existe toate facilitățile acolo. Au avut toate mijloacele ca să mă aducă înapoi rapid”, a subliniat Eriksen.

Eriksen, încântat: Cum a celebrat după ce Danemarca a spulberat Rusia, la Euro 2020

Danezul s-a referit și la ceea ce îşi amintea din acea zi, spunând că nu știe ce s-a întâmplat cu el cinci minute: „Mi s-a spus apoi că am fost inconștient cinci minute... În rest, îmi amintesc totul – lovitura, mingea venind în genunchiul meu... M-am trezit apoi cu oameni în jurul meu şi am simţit presiunea pe piept. Încercam să respir, iar apoi m-am trezit. Am deschis ochii şi am văzut oameni în jurul meu. Nu înţelegeam ce se întâmplă. Mi-am zis că am păţit ceva la picioare, că mi-am rupt spatele. Apoi, în ambulanţă am auzit pe cineva întrebând cât am fost dus... Iar cineva a răspuns că cinci minute. Atunci am auzit prima dată că am fost dus”.

A participat la CM 2020 și la Euro 2024

Christian Eriksen a revenit la echipa națională în martie 2022, la nouă luni după stopul cardiac, respectiv 285 de zile. Rezervă, l-a înlocuit la pauză pe Jesper Lindstrøm într-un amical cu Olanda. La prima lui întâlnire cu mingea, a finalizat prin gol o centrare a lui Andreas Skov Olsen! Astfel danezii au redus diferența la 2-3, însă au pierdut în cele din urmă cu 2-4. Cu toate acestea, Eriksen a fost desemnat omul meciului, iar prin acel gol a urcat pe locul 6 pe lista golgheterilor din toate timpurile ai Danemarcei, ajungând la 37 de goluri și egalând recordul lui Michael Laudrup. În 7 noiembrie 2022, a fost selecționat de Kasper Hjulmand în lotul pentru Campionatul Mondial din 2022, disputând 3 meciuri acolo. Pentru ca în 2024 să joace 4 partide la Euro. Și astfel a ajuns să dețină recordul de meciuri în prima echipă de fotbal a Danemarcei, cu 151 de apariții în confruntări oficiale. De asemenea, a reușit și 46 de goluri, fiind unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai acestei țări de la frații Michael și Brian Laudrup.

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