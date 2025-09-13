search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
„Chiar dacă nu suntem unul lângă celălalt”. Alesia Mitriță, detalii emoționante despre căsătoria cu fotbalistul. Au împlinit 6 ani de căsnicie

Publicat:

Alesia Mitriță, soția lui Alexandru Mitriță, proaspăt transferat în China, la Zheijang Professional, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, cu ocazia aniversării a șase ani de căsnicie cu fostul fotbalist al Universității Craiova. 

Alesia și Alexandru Mitriță au împlinit șase ani de căsnicie Foto/Instagram
Alesia și Alexandru Mitriță au împlinit șase ani de căsnicie Foto/Instagram

Alexandru Mitriță a făcut parte din lotul convocat la echipa națională de fotbal a României pentru partida cu Cipru (scor 2-2), din preliminariile Cupei Mondiale, însă nu a fost introdus în teren de către Mircea Lucescu

Chiar dacă nu a putut evolua sub tricolor de această dată, mijlocașul a fost fericit că și-a putut revedea familia după o perioada de stat la distanță. Soția, cât și cei doi copii ai săi, au rămas în România pentru un timp, după ce fotbalistul a fost transferat în China. 

Întoarcerea în țară a fost o oportunitate pentru mijlocaș de a petrece, chiar și puțin timp, alături de familia sa. A revenit, apoi, în cadrul echipei sale de club, acolo unde a reușit să marcheze nu mai puțin de șapte goluri, în cadrul a nouă partide în care a fost introdus în teren.

„Tu ești stânca mea, curajul meu!”

Aniversând șase ani de la cererea în căsătorie, care s-a produs pe vremea când Alexandru Mitriță evolua pentru New York City, soția sa, Alesia, i-a transmis acestuia un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

„Astăzi se împlinesc 6 ani de când, la New York, am rostit „da” și am ales să ne unim destinele, așezând temelia unei familii clădite pe iubire, încredere, respect și înțelegere. A fost începutul unui drum sacru, în care doi oameni și-au promis să fie unul pentru celălalt acasă, refugiu și putere.

Privind înapoi, simt cum fiecare încercare, fiecare bucurie, fiecare pas – oricât de greu sau minunat – ne-a legat și mai strâns. Nu am renunțat niciodată, chiar și atunci când valurile vieții au fost înalte; din contră, toate au fost punți care ne-au dus către o iubire mai matură, mai vie, mai adevărată. Astăzi nu sărbătorim doar 6 ani de căsnicie, ci și cele două daruri divine pe care le-am primit: copiii noștri. Ei sunt dovada că iubirea noastră s-a înmulțit la infinit, transformându-se în forța care ne completează puzzle-ul inimilor noastre.

„Viața ne-a ales unul pentru celălalt!”

Tu ești stânca mea, liniștea mea, curajul meu. Ești omul lângă care știu că pot înfrunta orice furtună și cel cu care fiecare bucurie are strălucire dublă. În tine găsesc acasă. În tine găsesc sens. În tine găsesc rădăcina și zborul deopotrivă. Și chiar dacă astăzi nu suntem unul lângă celălalt, distanța nu poate slăbi ceea ce ne leagă. Îți simțim iubirea, grija, protecția și atenția în fiecare clipă, iar toate acestea ne țin aproape.

Știu că nu mai e mult până când vom fi din nou împreună și atunci inima mea își va găsi din nou locul firesc, lângă tine. Sunt recunoscătoare și binecuvântată că viața ne-a ales unul pentru celălalt. La mulți ani nouă, iubirea mea, pentru acești 6 ani și pentru eternitatea pe care sufletele noastre o scriu împreună!”, a transmis, Alesia Mitriță, pe Instagram.

„Nu este doar despre meciuri și trofee, ci despre un parteneriat real!”

Cu ceva timp în urmă, Alesia Mitriță le-a explicat fanilor ce înseamnă să fii soția unui fotbalist. Tânăra le-a oferit curioșilor cel mai sincer răspuns.

„Să fiu soție de fotbalist e o experiență intensă și complexa, în feluri pe care nici nu le poți anticipa de la început. Nu e doar despre meciuri sau trofee, ci despre un parteneriat real, în care ne susținem reciproc în visurile noastre. E despre momentele în care el pleacă, iar eu rămân să mențin căldura și echilibrul acasă. E despre încredere, răbdare și echilibru.

Sunt mândră de el, nu doar pentru ceea ce face pe teren, ci pentru omul care e acasă: prezent, iubitor, implicat. A fi soția lui înseamnă sa fiu martoră la sacrificiile și pasiunile lui, dar și să trăim bucuriile mici care nu ajung pe rețelele de socializare. E o viață trăită între avioane, emoții și reconectări, dar și una în care am învățat să fim o echipa în sensul cel mai profund. Și pentru asta sunt recunoscătoare!”, a admis Alesia Mitriță pe rețelele de socializare.

Sport

loading Se încarcă comentariile...
