Selena Gomez, acuzată de fraudă de investitorii propriului start-up. Miza: 1,2 milioane de dolari

Cântăreaţa şi actriţa Selena Gomez a fost acţionată joi în instanţă de investitori care susţin că vedeta serialului ”Only Murders in the Building” a comis fraudă prin neîndeplinirea angajamentului de a dezvolta şi promova un start-up fondat de actriţă în domeniul sănătăţii mintale.

Reclamanţii au investit aproape 1,2 milioane de dolari în Wondermind Global, o companie lansată în 2021 şi care le promitea utilizatorilor să le îmbunătăţească ”condiţia mentală”, potrivit documentelor judiciare depuse la un tribunal federal din Delaware.

Investitorilor li s-a spus că Gomez, una dintre cele mai mari celebrităţi din social media, cu peste 500 de milioane de urmăritori, se va implica activ în dezvoltarea companiei din poziţia de directoare de marketing. Investitorii spun că Gomez şi alţi lideri din companie nu şi-au îndeplinit promisiunile, printre care şi crearea unei aplicaţii pentru mobil, scrie Agerpres.

”Gomez a pretins că a semnat un contract în care şi-a luat mai multe angajamente, după care l-a ignorat”, se mai spune în documentele judiciare.

”Nu există un proiect legitim în desfăşurare, cu atât mai puţin unul profitabil”, au adăugat reclamanţii, care spun că firma ”nu şi-a îndeplinit nici cele mai elementare obligaţii, cum ar fi plata la timp a angajaţilor şi a furnizorilor”.

Un reprezentant al lui Gomez nu a dat imediat curs unei solicitări pentru comentarii.

Potrivit documentelor judiciare, reclamanţii nu aveau cunoştinţă de problemele companiei până când acestea au fost dezvăluite de un material de presă online publicat în septembrie 2025. Reclamanţii solicită recuperarea investiţiei şi a cheltuielilor de judecată.

Selena Gomez, care a devenit faimoasă pe vremea când era copil și juca în producții marca Disney Channel, are acum un nou rol, cel de miliardară. Actrița și cântăreața în vârstă de 32 de ani a acumulat o avere de 1,3 miliarde de dolari.

Se estimează că cea mai mare parte a averii sale provine de la compania sa de produse cosmetice, Rare Beauty, pe care a fondat-o în urmă cu șapte ani.

Selena Gomez, în vârstă de 34 de ani, a dezvăluit că a primit un rinichi după ce a fost diagnosticată cu boala autoimună lupus. Donatoarea a fost cea mai bună prietenă a ei, Francia Raisa.