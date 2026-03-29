Un mare atacant a ajuns de nerecunoscut. Medicii i-au distrus viața: trei transplanturi de rinichi după medicamente prescrise greșit

Atacantul care rupea plasele porților în Bundesliga, Ivan Klasnic, este de nerecunoscut la 13 ani după ce a fost nevoit să renunțe la fotbal. Celebrul jucător croat, acum de 46 de ani, are avut probleme de sănătate încă de când era activ, suferind trei transplanturi de rinichi până acum.

Problemele lui Ivan Klasnic s-au agravat în urma unor diagnostice greșite și a medicamentelor pe care i le-au indicat doctorii. Croatul este acum protagonistul unui material apărut în presa sârbă, Mondo titrând ”Medicii i-au distrus viața”.

”Am fost la un control și rezultatele nu au fost bune. La sfârșitul anului 2006, mi-au spus că trebuie să facă un transplant de rinichi. Pe primul rinichi mi l-a dat mama, dar nu a funcționat. După opt săptămâni, am luat un rinichi de la tata și a funcționat timp de nouă ani și jumătate. Am primit un al treilea rinichi în 2017 de la o femeie care a murit, din păcate. Era cu doi ani mai mare decât mine. Încă am rinichiul acela și astăzi. Sărbătoresc acea zi ca fiind a doua mea aniversare.

Este dificil să joci fără medicamente la nivel înalt. Niciun sport profesionist nu poate fi practicat fără analgezice, dar dacă aș fi știut că am o problemă, nu le-aș fi luat niciodată. Bineînțeles că sunt supărat. Nu i-aș dori nimănui ceea ce mi s-a întâmplat mie. Niciun ban pe care îl câștigi nu-ți poate reda sănătatea. Cine știe cât voi mai trăi. Ar trebui să fii recunoscător, chiar și atunci când ești bolnav și trebuie să iei medicamente, doar ca să poți trăi în continuare această viață.

Un rinichi transplantat nu ține la nesfârșit

Când vorbesc cu doctorii, îmi spun că medicina nu a reușit să facă un rinichi transplantat să funcționeze o viață întreagă. Există și unii la care au funcționat timp de 25 de ani, dar chiar și acești oameni au fost nevoiți să facă un alt transplant”, a dezvăluit Ivan Klasnic pentru presa sârbă.

Internaționalul croat, cu 41 de meciuri și 12 goluri la prima reprezentativă, s-a născut la Hamburg, în Germania, și a făcut carieră la Werder Bremen. A mai jucat la Nantes, Bolton și Mainz, fiind nevoit să se retragă în 2013, la 33 de ani.