Un fotbalist de la Inter a imitat o fotografie veche de 25 de ani. Kobe Bryant suferea teribil, deși tocmai cucerise titlul în NBA

După ce a câștigat aseară scudetto în Italia cu Inter Milano, atacantul francez Marcus Thuram (28 de ani) a imitat - cu ajutorul inteligenței artificiale - o faimoasă fotografie realizată după un titlul NBA adjudecat de Kobe Bryan cu formația lui, Los Angeles Lakes, în Philadelphia, orașul său natal.

O fotografie istorică a fost reprodusă de Marcus Thuram în vestiarul de pe „San Siro”, după ce Inter Milano a câștigat al 21-lea titlu. Atacantul francez a adoptat aceeași poziție din poză ca și Kobe Bryant (decedat în 2020, la vârsta de 41 de ani) pe 15 iunie 2001, când Los Angeles Lakers o învingea pe Philadelphia 76ers, pentru a câștiga al doilea titlu consecutiv.

Acea imagine cu Kobe stând singur la duș cu trofeul în mână a captat atenția publicului. Privind cele două fotografii una lângă alta, cea a fotbalistului a fost „aranjată” cu inteligență artificială. Se poate lesne observa asta după accesoriile de duș. Rămâne însă un frumos omagiu adus campionului din baschet, care a murit într-un accident de elicopter împreună cu fiica sa, Gianna, în urmă cu peste șase ani.

Kobe era certat cu părinții

Povestea din spatele acelei fotografii cu Kobe este emoționantă. La acea vreme, Bryant trecea printr-o despărțire dureroasă de părinții săi, care a umbrit ceea ce ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai fericite momente din viața sa. Aceștia nu au aprobat decizia lui de a se căsători cu Vanessa și, din cauza dezacordurilor, nici măcar nu au participat la nunta fiului lor. Tensiunile erau atât de mari încât tatăl lui Kobe, Joe Bryant, nu a participat la niciun meci din finala NBA din 2001. Ruptura a început în 2000, când Kobe, în vârstă de 21 de ani, s-a logodit cu Vanessa, pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare ale unui videoclip muzical. Conform zvonurilor, Joe dezaproba relația din cauza moștenirii latino a Vanessei și a devotamentului total al lui Kobe față de ea. Stând singur în vestiar, Kobe nu era doar epuizat fizic, ci și epuizat emoțional, sărbătorind un campionat câștigat în orașul său natal, Philadelphia, fără sprijinul familiei sale. Era motivul pentru care arăta atât de posomorât, în ​​ciuda victoriei.