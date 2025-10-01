Un fost idol al galeriei rapidiste a descălecat la Slobozia. A lăsat liga a doua din Qatar pentru România

Adus de Adrian Mutu (46 de ani) în România, mijlocașul francez Jayson Papeau (29 de ani), care a evoluat până anul trecut la Rapid, s-a întors în Superliga de fotbal a României venind din lumea arabă, acolo unde aterizase după episodul giuleștean.

Extrem de iubit în Giulești, unde a revenit ca spectator la jocul cu Botoșani, ocazie cu care a fost ovaționat, Papeau a semnat un contract cu formația Unirea Slobozia, au anunțat, miercuri, reprezentanții clubului ialomițean pe pagina oficială de Facebook.

„Bine ai venit, Jayson Papeau! Jayson Papeau, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului cu #echipaialomițenilor! Odată cu venirea francezului, lotul de 21 de jucători pentru acest sezon este complet!”, precizează sursa citată.

Francezul a evoluat de-a lungul carierei pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve, Rapid și Al-Markhiya.

Ultima oară, în România, Jayson Papeau a jucat în 66 de meciuri unde a avut 7 goluri și 7 pase decisive pentru Rapid, club unde a fost legitimat din 2022 până în 2024, când s-a transferat la formația qatariană din liga secundă Al-Markhiya.