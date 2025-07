Un an plin de chin pentru Alesia Mitriță: „Medicii păreau uimiți!”. Probleme grave de sănătate pentru soția fotbalistului

Alesia Mitriță (30 de ani), soția fostului fotbalist al Universității Craiova, Alexandru Mitriță (30 de ani), a trecut prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Tânăra a recunoscut, cu durere în suflet, cum vara anului 2024 a fost o vară plin de încercări psihice, fizice și emoționale.

În urma a nenumărate analize, discuții interminabile cu specialiști și tratamente fără rezultat, Alesia Mitriță a povestit cum o experiență care, la început părea fi o traumă fără vindecare, s-a dovedit a fi doar un proces de testare a credinței sale în divinitate.

Diagnosticată cu sindromul Asherman

Alesia a fost supusă unei intervenții chirurgicale extrem de dificile, la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu sinechie uterină, cunoscută și sub denumirea de sindromul Asherman.

„Simt că a venit momentul să vă povestesc despre procesul prin care am trecut în ultimul an, legat de sănătatea mea. Totul a început anul trecut, pe vremea asta, când am avut o întârziere menstruală însoțită de teste de sarcină contradictorii - unele pozitive, altele negative. După ce am făcut analiza beta-hCG, am aflat că nu era vorba de o sarcină. Însă de atunci, ceva s-a schimbat în corpul meu.

Luna de lună, începând din august, menstruația lipsea sau apărea sub formă de spotting - 1-2 zile abia vizibile (în noiembrie și ianuarie). În rest, nimic. Corpul meu părea că nu mă mai recunoaște... iar eu nu mă mai regăseam în el. Ca un mic context: am fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto de mulți ani, ținută sub control cu tratament.

Dar simptomatologia s-a intensificat dureri menstruale uriașe, inflamație în tot abdomenul, retenție severă de apă, balonare, constipație, oboseală cronică. Mă simțeam efectiv străină în propria piele. Am făcut analize hormonale, controale ginecologice, toate păreau ,,normale", cu excepția unui diagnostic de PCOS (ovare polichistice). Endometrul era prezent, sângele menstrual se forma... dar nu se elimina. Medicii păreau la fel de uimiți ca mine!”, a recunoscut Alesia Mitriță, pe rețelele de socializare.

„Cum Dumnezeu lucrează prin oameni, semnul a venit!!”

După zeci de analize și întrebări fără răspunsuri, Alesia Mitriță a găsit salvarea. Tânăra s-a consultat cu o prietenă care i-a recomandat să meargă la un control, în cadrul unei clinici de specialitate din Capitală. Acolo a cunoscut un „vindecător”, un medic specialist care i-a redat liniștea interioară și starea de bine.

„Abia în ianuarie/februarie am început să iau totul și mai în serios. Repetam analize, mergeam la controale... dar nimic nou. În cele din urmă, la recomandarea medicului, am făcut un RMN de pelvis și abdomen, care a sugerat prezența unui chist para-ovarian stâng, cu recomandarea unei intervenții. Ginecologul meu nu a identificat însă acel chist. Analizele erau din nou bune. Dar ceva tot nu era în regulă... corpul meu o striga, în tăcerea aceea apăsătoare a unei menstruații care nu mai venea. Așa am primit recomandarea de a face o laparoscopie, pentru a vedea ce se întâmplă cu adevărat în interior.

Și cum Dumnezeu lucrează prin oameni, semnul a venit. Prietena mea trecuse recent printr-o operație la Braşov, la Regina Maria. Deși problemele noastre nu semănau deloc, ceva m- a făcut să salvez numele medicului care a ajutat- o pe ea. Am simțit să-i scriu Anei și sa o rog sa mă ajute cu o programare la domnul doctor. Așa am ajuns la consultație la Bucureşti, la același doctor!”, a mai admis tânăra.

„Eram prizonieră în propriul corp, dar și în propriile emoții!”

În urma unei RMN detaliat, soția fotbalistului a descoperit prezența unei sinechii uterine pietrificate (n.r. lipire prin țesut fibros patologic a doua țesuturi sau a doua părți ale unui organ care sunt separate in mod normal).

„Dl. doctor s-a uitat peste istoricul meu medical și, cu o claritate surprinzătoare, mi-a spus: „Eu cred că ai o sinechie - o membrană care blochează sângele să se elimine, rămâne înăuntru și e împins spre trompe." Mi-a recomandat un RMN detaliat, de data aceasta la Braşov.

La două săptămâni distanță, RMN-ul a confirmat prezența unei sinechii. Nu era chist. Era ceva mult mai invizibil, dar extrem de serios. Sinechia necesita histeroscopie - o intervenție care avea să-mi aducă, în cele din urmă, liniștea.

Vreau să spun că nu a fost deloc ușor. În tot acest timp, starea mea fizică s-a deteriorat: dureri și inflamații pelvine, balonare severă, retenție de apă, constipație (episoade cu sângerari), spitalizări... şi, dincolo de toate, un sentiment profund de blocaj!”, a mai confirmat Alesia Mitriță.

„În sfârșit, mă simt eliberată!”

Alesia Mitriță a fost supusă unei intervenții chirurgicale extrem de complicată. Cu ajutorul medicilor, soția fostului fotbalist de la Universitatea Craiova a reușit să se însănătoșească și crede, acum mai mult decât oricând, că Dumnezeu lucrează prin oameni.

„Fiecare boală vine cu un mesaj. Fiecare durere are o rădăcină emoțională. Pe 15 iulie am făcut intervenția. A fost exact cum a intuit medicul: canalul uterin era împărțit, iar în capătul lui se afla o sinechie pietrificată, care bloca complet eliminarea menstruației. A fost îndepărtată, canalul refăcut, și s-a aplicat un gel pentru a preveni reapariția blocajului.

La 5 zile după intervenție, în sfârșit, mă simt eliberată - la propriu și la figurat. Sângerarea există, corpul răsuflă ușurat, iar eu simt că am renăscut. Că am revenit în mine.

Mi-au rămas în minte cuvintele doamnei doctor de la consultul preanestezic: „Să te ajute Dumnezeu, ai un caz de Doamne ferește!" Și avea dreptate. O problemă „mică”, invizibilă, a creat atâtea dezechilibre uriașe...

Dar acum, sunt în era mea de vindecare. Din toate punctele de vedere - fizic, emoțional, spiritual. Iar dacă ai ajuns până aici cu lectura, îți mulțumesc. Poate că povestea mea îți aduce un gând de încredere. Nu suntem singure. Și da, Dumnezeu ne trimite ajutor, chiar și când nu-l înțelegem imediat. Trebuie doar să fim atente la semne!”, a încheiat Alesia.