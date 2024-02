Ultimul trend: pantofii care „scot“ oboseala din picioare arată cât de mult a avansat tehnologia VIDEO

„Niciun om nu e limitat“. Citatul îi aparține lui Eliud Kipchoge (39 de ani), cel mai bun maratonist din istoria omenirii, și are acoperire în realitate, când vedem cum recordurile sunt doborâte, periodic, în diferite probe.

Dincolo de un volum titanic de muncă, la aceste progrese sportive contribuie și tehnologia. Pentru că sportul de performanță a devenit o veritabilă știință. Din toate punctele de vedere. Fie că vorbim de pregătire, fizică și mentală, nutriție, refacere sau echipament sportiv, există o armată întreagă de oameni în culise, iar efortul lor aduce îmbunătățiri pe toate planurile. Și rezultatele se văd în randamentul sportivilor. Alergătorii demonstrează parcă cel mai bine progresele tehnologice care apar an de an. Când aruncăm o privire pe timpii înregistrați în proba-regină a atletismului, maratonul (42,195 kilometri), e fascinant cum s-au „topit“ minutele și secundele, în ultimul deceniu.

Cândva, un maraton încheiat în sub 2 ore la masculin părea un vis interzis. Astăzi, suntem la doar 36 de secunde distanță de această performanță fantastică. Care, atenție, presupune să parcurgi fiecare kilometru într-un ritm mediu de 2 minute, 50 de secunde! Iar la feminin, vom vedea, foarte probabil, în următorii ani, prima maratonistă care va trece linia de sosire în sub 2 ore și 10 minute. Din nou, vorbim despre un progres remarcabil, mai ales când luăm în considerare că recordul Paulei Radcliffe (Marea Britanie), de 2 ore, 17 minute și 42 de secunde, a rămas în picioare din 2005 până în 2017!

Se lucrează peste un an la lansarea unui model

Anul trecut, când Tigst Assefa a terminat maratonul de la Chicago, stabilind recordul mondial la feminin, „Adevărul“ a scris, pe larg, despre pantoful-minune care a contribuit la această performanță uluitoare. Acel model, Adizero Adios Pro Evo 1, fabricat de Adidas, a făcut parte din colecția încălțărilor de cursă, cu placă de carbon în talpă. E o gamă în care marile branduri au investit enorm în ultimii ani.

Acum, miza marilor companii e lansarea pantofilor pentru antrenamentele de anduranță. Cei care vor fi folosiți de alergători în sesiunile din timpul săptămânii, când volumul kilometrilor adunați e crucial. Problema e că, cu cât alergi mai mult, cu atât e mai mare timpul necesar pentru refacere sau riscul apariției unor accidentări. De aceea, în laboratoarele sportive se lucrează intens la dezvoltarea unor încălțări, cu o spumă specială în talpă, care să atenueze impactul cu o suprafață dură. Ceea ce înseamnă, automat, reducerea oboselii musculare, un timp mai scurt de refacere și scăderea pericolului de accidentare. E nevoie de mai bine de un an de teste efectuate cu ajutorul alergătorilor și de muncă în laborator pentru ca un nou model să-și facă apariția pe piață.

Pentru 2024, companii renumite precum Asics, New Balance sau Brooks au planificat lansări importante în colecția lor de pantofi de alergări lungi. Startul a fost „furat“ însă de americanii de la Under Armour. Care au lansat (video jos) pe 24 ianuarie, la Barcelona, modelul Infinite Elite, cel cu o tehnologie revoluționară care îi permite sportivului să alerge distanțe mai lungi.

„Secretul“ constă în spuma concepută în laboratoarele din Statele Unite. Practic, talpa absoarbe șocul impactului cu suprafața dură la fiecare pas, reducând astfel stresul pe articulații și pe genunchi. Rezultatul? Scade oboseala musculară acumulată. De aici, și sloganul cu care a fost lansat acest model: „Ultimul kilometru se simte ca primul“.

Deocamdată, modelul Infinite Elite n-a ajuns și la noi, urmând să fie disponibil după data de 15 februarie. Dar el a fost testat deja, în antrenamente, de Sharon Lokedi (Kenya, 29 de ani), câștigătoarea Maratonului de la New York în 2022, și de renumitul antrenor american, Stephen Haas (40 de ani). „Weekend Adevărul“ a discutat cu aceștia, atât despre modelul lansat de Under Armour, cât și despre rolul tehnologiei în îmbunătățirea performanțelor sportive, per ansamblu.

„Alergarea a devenit alt sport în ultimii ani“

Întrebat ce diferențiază modelul Elite Infinite de altele disponibile deja pe piață, Haas a explicat că aceste încălțări au redus, în primul rând, timpul necesar refacerii după fiecare sesiune de alergare.

„Cred că spuma din talpă e punctul forte al acestui model. Pentru că atenuează impactul cu suprafața dură, ceea ce te va ține departe de accidentări pentru mai mulți kilometri alergați. Sportivii noștri au testat acest model și am observat cum aceste încălțări ne-au ajutat să creștem volumul antrenamentelor. Atunci când oboseala musculară e redusă în timpul efortului, automat scade și timpul de recuperare de după antrenament. Pentru alergătorii amatori sau începători, eu cred că un asemenea model te scapă de frica de accidentare. Când pui acești pantofi în picioare, imediat realizezi că spuma din talpă reduce duritatea impactului cu asfaltul. Și când ai această senzație, de parcă pui piciorul pe o suprafață moale, cred că nu mai ești atât de speriat că te poți accidenta“, ne-a spus americanul de 40 de ani.

Haas a explicat că, datorită încălțărilor tot mai bune, alergarea s-a transformat radical în ultimii ani: „Tehnologia e acolo, a avansat enorm și, drept urmare, randamentul tuturor sportivilor a crescut. De fapt, pot să spun că alergarea a devenit alt sport, de când avem pantofi cu placă de carbon și cu spume tot mai bune în talpă. De asta și vedem cum recordurile sunt îmbunătățite constant. Și se vor îmbunătăți în continuare!“.

Tehnologia nu va înlocui munca niciodată

În ciuda tuturor progreselor tehnologice, rămâne valabilă o regulă incontestabilă: în orice sport, munca va fi mereu „ingredientul“ principal. Niciun supliment alimentar, niciun pantof nu te va face să alergi mai repede sau mai mult, dacă nu vei suferi pentru a crește! Dacă nu-ți vei dezvolta capacitatea fizică și mentală prin antrenamente constante. Desigur, acum sportivii au la dispoziție echipamente performante, mult mai bune, însă ele valorifică tot munca.

2

ore, 26 de minute și 44 de secunde e timpul cu care Constantin Diță a cucerit aurul olimpic în proba de maraton, la Beijing, în 2008.