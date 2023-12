Povestea „nebunilor“ care au uimit Bucureștiul: evenimentul cu care i-au lăsat mască pe trecători VIDEO EXCLUSIV

Într-o țară ca România, în care sportul de masă e profund neglijat, iar sedentarismul face ravagii, avem și oameni, puțini ce-i drept, care fac ceva concret, în speranță că, la un moment dat, nu vom mai fi codași în clasamentele care vizează un stil de viață sănătos.

Unul dintre acești oameni e Radu Restivan, fost jurnalist de sport care, după ieșirea din presă, a creat o agenție de marketing sportiv, The Sports Architects, dar care și-a făcut și un scop din a promova un stil de viață sănătos. Tocmai de aceea, Restivan a creat comunitatea 321Sport, alături de care organizează, periodic, diferite acțiuni inedite. Printre ele și #TuraDeVis care, sâmbătă, și-a consumat ediția cu numărul 14. Dintre acestea, jumătate s-au ținut vară, iar jumătate iarnă. Ideea e simplă, dar spectaculoasă: se aleargă de la răsărit până la apus, când e Solstițiul de vară și cea de iarnă. Cu precizarea că, anul acesta, ediția de iarnă s-a ținut pe 16 decembrie, astfel încât numărul participanților să nu aibă de suferit.

„A fost cel mai accesibil weekend apropiat de Solstițiul de iarnă (n.r. – va fi pe 22 decembrie). Dacă am fi făcut evenimentul fix atunci, deja mulți oameni ar fi fost plecați în vacanțe. De aceea, am preferat să organizăm acțiunea un pic mai devreme. N-a fost chiar cea mai scurtă zi din an, dar a fost aproape cea mai scurtă zi“, ne-a povestit Radu Restivan.

Traseul evenimentului din acest an a avut, în total, 46 de kilometri. S-a alergat de la ora 07.45 până la 16.37. 8 ore și 52 de minute, în total.

„Au fost cam 200 de oameni cu noi pe tot parcursul evenimentului și, cu aproximație, vreo 40-50 care au și rezistat pe tot traseul de 46 de kilometri. Au fost mulți oameni bucuroși să ne vadă. Ce-i drept, dimineață, la 07.45, când am pornit noi, orașul era destul de gol, mai ales într-o zi de sâmbătă și pe frigul ăsta. Dar pe după-amiază, când s-au mai dezmorțit oamenii, a fost foarte frumos. Adică, ne-au mai aplaudat oamenii, mulți ne filmau, sunt sigur că au și distribuit imaginile pe rețelele de socializare. La un moment dat, coboram dinspre Cotroceni și cred că rândul de alergători era întins pe vreo 500 de metri. Era chiar impresionant. Și ne claxonau șoferii, de susținere, ca la fotbal“, a continuat Radu, ultramaratonist în timpul său liber.

IMAGINI DE LA TURA DE VIS, EDIȚIA DE VARĂ, 2023

„Vrem să familiarizăm oamenii cu alergarea“

Spre deosebire de cursele de alergare stradală, care se mai organizează în București, dar și în alte orașe, #TuraDeVis are un traseu atipic. Pentru că nu traversează doar centrul Capitalei, ci își propune să ajungă în niște cartiere care sunt departe de obiectivele turistice.

„E o acțiune gândită pentru promovarea sportului de masă. Ne propunem să le arătăm oamenilor ce înseamnă bucuria de a face mișcare, indiferent cât de frig sau cald e afară. Când se organizează Maratonul București, normal că lumea se așteaptă să vadă alergători pe străzi. La noi însă, Tura de Vis e o acțiune-surpriză, inedită. Să vezi lumea alergând pe străzi vară, la 3 dimineață, sau iarnă, la 7 dimineață... Plus că, spre deosebire de Maratonul București, noi ajungem mereu și prin niște cartiere care nu sunt așa populare, nu sunt pe lista alergătorilor. De asta și alegem aceste străzi, ca să ducem alergarea cât mai aproape de oamenii care, în mod normal, nu văd așa ceva în cartierele lor“, ne-a explicat creatorul comunității 321Sport.

Când nu aleargă de dimineață până seară prin București, Restivan organizează, de ani buni, sesiuni de alergare, de două ori pe săptămână. În fiecare marți, de la ora 19.30, se aleargă în Herăstrău (locul de întâlnire: statuia Charles de Gaulle), iar în fiecare joi, de la 19.00, se aleargă pe pista de atletism Lia Manoliu, de lângă Arena Națională.

Radu Restivan (creatorul comunității 321Sport): La prima ediție, au fost vreo 15-20 de oameni la Tura de Vis. Acum, am fost vreo 200. Am avut și puncte de alimentare. Am primit pizza, apă, suc, ciocolată. Cam o dată la 10-15 kilometri aveam pauze tematice, pauze de baie. A fost superb!