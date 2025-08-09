search
Sâmbătă, 9 August 2025
Transferul lui Dennis Man s-a făcut. Internaționalul român pleacă din Italia pentru vizita medicală

După patru ani petrecuți în tricoul Parmei, Dennis Man va schimba echia în această vară. Cumpărat de clubul italian de la FCSB cu 11 milioane de euro, internaționalul român va fi vândut la PSV Eindhoven cu 9 milioane de euro, după 142 de apariții, 28 de goluri și 17 assist-uri pentru formația ”cruciaților”.

Dennis Man va juca în al treilea campionat din carieră. Foto Parma Calcio
Dennis Man va juca în al treilea campionat din carieră. Foto Parma Calcio

Batavii de la soccernews au scris aseară că PSV și Parma au bătut palma în privința transferului tricolorului, și că Dennis Man pleacă în Olanda pentru a efectua vizita medicală. Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat că mutarea este deja rezolvată: ”Transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV s-a făcut. Românul se mută în Olanda”, a scris specialistul italian.

Salariu de 1,5 milioane de euro pentru Dennis Man

Parma a cerut inițial 10 milioane de euro, dar după câteva runde de negocieri a acceptat o sumă cu un milion de euro mai mică. Românul și-a dat acordul aseară, conform Eindhovens Daglab, și va semna un contract valabil trei ani și va câștiga în jur de 1,5 milioane de euro pe sezon.

PSV avea nevoie urgentă de un mijlocaș lateral, după ce și-a vândut ambele extreme de bază din stagiunea trecută. Noa Lang a fost cumpărat de Napoli cu 25 de milioane de euro, iar Johan Bakayoko, a ajuns la RB Leipzig în schimbul a 18 milioane de euro.

Antrenorul lui PSV a recunoscut 

Dacă în urmă cu câteva zile Peter Bosz, antrenorul lui PSV, spune că habar nu are cine e românul, acum, acesta și-a schimbat discursul: "Evident că știu cine este Dennis Man, dar abia când îi voi strânge mâna voi putea spune că îl cunosc cu adevărat. Desigur că sunt la curent cu interesul clubului pentru el. Știu exact ce se întâmplă la PSV. Într-adevăr, încă mai căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o bandă dreapta. Dar trebuie să fie un jucător de calitate", a declarat Bosz, conform espn.nl.

PSV este campioana Olandei, astfel că internaționalul român va juca în grupa Ligii Campionilor, unde echipa din Eindhoven este calificată direct. 

Sport

