Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026. România își va afla mâine adversarele, mai rămâne doar să se califice

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de fotbal din 2026 va avea loc mâine, la ora 12:00, ora americană (ora 19:00 în România), la Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului din Washington, DC. Numele naționalei noastre va fi trecut încifrat pe tablou, urmând ca barajul din martie să deslușească misterul. România va înfrunta Turcia pe 26 martie, iar apoi, dacă va fi cazul, Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie.

Va fi prima Cupă Mondială din istorie găzduită de trei țări: SUA, Mexic și Canada. Va fi prima Cupă Mondială cu 48 de echipe, cu 104 meciuri în total, disputate în 16 orașe - trei mexicane, două canadiene și 11 americane. La tragerea la sorți se vor forma 12 grupe a câte patru echipe. Din Top 20 mondial lipsește doar Italia, locul 12 în clasamentul FIFA, care va susține meciurile de baraj din martie.

În dreptul României va scrie „Ruta C”

Primele două echipe din fiecare grupă (24 de echipe) vor avansa în runda următoare, plus cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei. Va începe apoi faza eliminatorie, începând cu 16-imile de finală. Turneul începe joi, 11 iunie 2026, pe stadionul Azteca din Mexico City, cu gazdele. Se încheie duminică, 19 iulie, pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey, Statele Unite. Vor fi 39 de zile de fotbal total. La tragerea la sorți de mâine, cele patru „calificate” din playoff-urile europene vor fi plasate în ultima grupă, alături de Iordania, Capul Verde, Curaçao, Ghana, Haiti și Noua Zeelandă.

Traseul României va fi trecut pe tablou cu sintagma „Câștigătoare a Playoff-urilor Europene, Ruta C”. Mâine, tricolorii vpr cunoaște adversarii de la turneul final, în cazul în care ne vom califica. Vom avea câte un rival din fiecare dintre celelalte trei grupe, cu maximum o echipă europeană alături de noi. Deoarece, cu 16 echipe de pe continentul nostru care se califică în cele din urmă și 12 grupe, vor exista patru grupe cu câte două echipe europene.

Marii absenți de la marele bal

Play-off-uri europene din martie sunt următoarele.

Ruta A: Italia - Irlanda del Nord, Țara Galilor-Bosnia,

Ruta B: Ucraina-Suedia, Polonia-Albania,

Ruta C: Turcia-România, Slovacia-Kosovo

Ruta D: Danemarca-Macedonia de Nord, Republica Cehă-Irlanda.

Cele două play-off-uri intercontinentale, însă, includ două semifinale și două finale. Noua Caledonie-Jamaica, câștigătoarea înfruntând Republica Democrată Congo, și Bolivia-Surinam, câștigătoarea înfruntând Irakul. RD Congo și Irakul sunt deja în finală pentru că au un clasament FIFA mai bun. Calificările de până acum au lăsat pe dinafară, din Europa, Ungaria și Serbia lui Vlahovic. În Africa, KO-urile sunt mai grave: Camerun - prima echipă africană care a ajuns în sferturile de finală în Italia 90 -, Nigeria, ambele eliminate de congolezi în play-off-urile CAF, și Gabon. În America, doar Chile și Peru au fost eliminate. În Asia, toate numele mari sunt calificate.

Spectacol plin de vedete. Nu lipsește Trump

La ceremonia de mâine, prezentată de fostul model și designer Heidi Klum, comedianul Kevin Hart și actorul Danny Ramirez, va fi prezent și președintele SUA, Donald Trump, la fel ca și numărul 1 al FIFA, Gianni Infantino. Vor cânta Andrea Bocelli, Village People și Robbie Williams. Ultimul a co-scris imnul oficial al Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025 (Desire) împreună cu Laura Pausini și va interpreta un duet cu Nicole Scherzinger.