Stop joc la Wimbledon. Fără Halep, nu putem mai mult. Româncele se scaldă în mediocritate

La nici o săptămână de la start, Wimbledon s-a încheiat pentru toate cele 4 românce prezente pe tabloul feminin de simplu. Într-o ediție bulversată de ploaie, sportivele noastre au trecut de la extaz la agonie în câteva zile. Au fost victorii răsunătoare, meciuri pe muchie de cuțit, un record la turneele de Mare Șlem, dar lipsă de constanță și dezamăgiri.

Concluzia e amară: în lipsa Simonei Halep, nu putem mai mult, oricâtă voință ar avea fetele noastre. Drama însă abia urmează: din spate nu vine nimeni. În afară de Jaqueline Cristian, care are 25 de ani, reprezentatele țării sunt mai mult spre finalul carierei: Sorana Cîrstea are 33 de ani, Irina Begu - 32 de ani, iar Ana Bogdan merge pe 31 de ani. Wimbledon a însemnat pentru România o evoluție onorabilă și atât. Nici nu ne-am făcut de râs, nici nu am rupt gura târgului, adică ne scăldăm în mediocritate fără Simona Halep.

Cel mai mare plus l-a reușit Ana Bogdan, care a ajuns în premieră în turul 3 la All England Club, după două victorii, contra favoritei nr. 15, Liudmila Samsonova, și contra Aliciei Parks. A urmat o partidă nebună, cu Lesia Tsurenko, în care sportiva din Sinaia a ratat 5 mingi de meci și a salvat 6! A fost învinsă în tie-breakul setului decisiv, după o desfășurare uluitoare, încheiată 20-18 pentru ucraineancă. Cel mai lung tie-break din istoria turneelor de Mare Șlem!

„Erau momente în care simțeam clar că nu mai pot, că poate ar fi mai bine să mă opresc pentru că îmi era foarte, foarte rău. Mă tot uitam la antrenor și îi spuneam lucrurile astea și încerca să mă liniștească pentru a putea continua. Mi-am depășit multe limite. Da, putem spune că m-am învins pe mine“, a declarat Ana Bogdan, în lacrimi, după înfrângerea dureroasă.

Sorana, două pe față, una pe dos

Tot în turul 3 s-a oprit și Sorana Cîrstea. După o victorie chinuită cu nemțoaica Tatjana Maria în runda inaugurală, românca a făcut un meci perfect în fața Jelenei Ostapenko. Letona, coșmar pe teren și prietenă în viața de zi cu zi cu Sorana, a fost învinsă în premieră de jucătoarea noastră. Un mare hop trecut de Cîrstea, care părea că-i deschide calea spre o un parcurs de excepție la Wimbledon. Ne-am îmbătat cu apă rece, pentru că a doua zi, sâmbătă, Sorana a fost de nerecunoscut și a făcut un meci slab în fața braziliencei Haddad Maia, care nu i-a lăsat decât 4 game-uri.

Jaqueline Cristian a ieșit cu capul sus

Irina Begu a reușit să treacă doar de primul tur la Wimbledon, după o victorie grea cu o jucătoare mult mai slab clasată. A fost un succes în trei seturi contra canadiencei, întins pe două zile, din cauza lăsării întunericului. Irina nu a mai făcut față în următoarea partidă, contra rusoaicei Anna Blinkova. A cedat la mare luptă primul set, după care, accidentată, l-a pierdut și pe al doilea, în urlete de durere.

Chiar dacă a trecut doar un tur, Jaqueline Cristian a plecat cu capul sus de la Wimbledon. După o victorie ușoară cu italianca Bronzetti, românca a întâlnit un colos, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia. A chinuit-o rău pe favorita sud-americancă, i-a luat primul set, dar le-a cedat la mare luptă pe următoarele două.

Evoluție față de celelalte turnee de Mare Șlem ale anului

În orice caz, a fost o evoluție a fetelor noastre față de precedentele turnee de Mare Șlem la care au participat în acest sezon. La Roland Garros, am avut doar trei reprezentante - Begu, Cîrstea și Bogdan. Dacă ultimele două au ieșit încă din faza primului tur, Irina a ținut steagul sus timp de două runde. A ieșit în turul 3, învinsă de Karolina Muchova, care avea să ajungă în finala French Open. La Australian Open, a fost chiar și mai rău. Sorana, Ana și Patricia Țig au fost eliminate în runda inaugurală, în timp ce Irina a pierdut în turul 2.

Se observă cam același model urmat de sportivele noastre la competițiile de Mare Șlem. Trec maximum de două tururi, după care se opresc. România a avut ultima reprezentantă în fazele superioare ale unuia dintre cele 4 mari turnee în urmă cu fix un an, când Simona Halep pierdea în semifinale la Wimbledon, în fața Elenei Rybakina.

Româncele la Wimbledon 2023

Rezultate Ana Bogdan

7-6, 7-6 cu Liudmila Samsonova

1-6, 6-3, 6-2 cu Alicia Parks

6-4, 3-6, 6-7 cu Lesia Tsurenko

Rezultate Sorana Cîrstea

6-1, 2-6, 6-3 cu Tatjana Maria

4-6, 7-6, 6-4 cu Jelena Ostapenko

2-6, 2-6 cu Beatriz Haddad Maia

Rezultate Irina Begu

6-2, 3-6, 6-2 cu Rebecca Marino

5-7, 3-6 cu Anna Blinkova

Rezultate Jaqueline Cristian

6-3, 6-4 cu Lucia Bronzetti

6-4, 2-6, 4-6 cu Beatriz Haddad Maia