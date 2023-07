Ana Bogdan, în lacrimi la Wimbledon: „Mi-am depășit multe limite. M-am învins pe mine”

Ana Bogdan a pierdut vineri în fața Lesiei Tsurenko și a ratat incredibil accederea în optimile turneului londonez, după cel mai lung tie-break din istoria meciurilor feminine la un turneu de Grand Slam.

Desfășurarea meciului dintre româncă și ucraineancă a fost dramatică. Jucătoarea noastră s-a impus în primul set cu 6-4, desprinzându-se pe final, cu break și game pe propriul serviciu. Ana Bogdan a cedat apoi frâiele partidei, fiind nevoită să solicite asistență medicală.

I-a fost luată tensiunea, medicii au asigurat-o că totul e în limite normale, dar Tsurenko a profitat de ocazie și s-a desprins la 4-0. Românca nu s-a lăsat, a revenit la 3-4, dar imediat și-a pierdut serviciul și adversara s-a impus în setul 2 cu 6-3.

"Stările mele au început de când conduceam în primul set cu 4-1, simțeam că ceva e în neregulă cu mine pentru că nu prea puteam focusa mingea, simțeam că parcă nu mă pot coordona și a început să-mi fie din ce în ce mai rău, dar cumva m-am luptat și am reușit să câștig primul set. Dar nu-mi era bine. Începusem să amețesc, începusem să simt presiune mare în urechi, ca și cum aveam urechile înfrundate, începusem să văd punctulețe albe, am zis că e mai bine să chem doctorul pentru că era clar că ceva nu era în regulă cu mine”, a declarat Ana Bogdan, pentru Eurosport.

„Apoi a început să-mi fie rău. Simțeam că îmi vine să vomit și am cerut o pastilă de la doctor pentru acest lucru. Nu pot să spun că a fost o diferență uriașă după ce am luat acea pastilă, stările mele erau aceleași și încercam din răsputeri să mă liniștesc, să reușesc să trec de acele stări, să mă lupt cu ele și să reușesc să le înving. În primul rând, pentru mine, a fost o luptă cu acele stări și apoi a fost lupta de pe teren. La un moment dat am trecut de orice limită, consider că mi-am întrecut multe limite astăzi și e dureros că am pierdut, dar faptul că am rezistat acolo pe teren, că mi-am zis că trebuie să lupt și să fiu acolo pentru că făceam ceea ce îmi place, cred că asta spune totul”, a mai spus Ana Bogdan.

Setul 3, dramatic

Setul 3 a atins cote paroxistice. Lesia Tsurenko a condus cu 2-0, Ana a întors la 5-3 și părea că poate să obțină calificarea în ”optimile” competiției. Însă ucraineanca a avut nervii tari s-a dus la 6-5 și a servit pentru victorie. Sportiva noastră a salvat o minge de meci, după care a luat break-ul salvator, care a dus partida în decisiv.

A urmat un thriller incredibil: 5-1 pentru ucraineancă, apoi 5-5, după care s-a mers cap la cap. Ambele brave jucătoare au avut câte 5 mingi de meci, dar nu au reușit să le convertească într-o victorie, până la 18-18 (!).

Lesia Tsurenko a câștigat de două ori pe serviciul jucătoarei noastre și s-a impus cu 4-6, 6-3, 7-6 (20-18), în cel mai dramatic meci de la actuala ediție a turneului de la Wimbledon. A fost cel mai lung tie-break din istoria meciurilor feminine de Grand Slam!

„Poate fi oboseală fizică, și oboseală mentală pentru că nivelul la care trebuie să fii aici, energetic și mental, e unul foarte înalt, dar cred că a fost și căldura de astăzi, cred că au fost adunate de fapt. Cum să zic, e un moment pe care n-o să-l uit vreodată...E destul de dureros acum, dar poate că peste câteva zile o să-l privesc cu alți ochi și cred că îmi va da putere pe viitor și îmi arată că totuși am fost puternică și mi-am depășit multe limite.

Cred că uneori erau momente în care simțeam clar că nu mai pot, că poate ar fi mai bine să mă opresc pentru că îmi era foarte, foarte rău și mă tot uitam la antrenor și îi spuneam lucrurile astea și încerca să mă liniștească pentru a putea continua. Deci, nu știu, astăzi mi-am depășit multe limite. Da, putem spune că astăzi m-am învins pe mine", a mai declarat Ana Bogdan pentru Eurosport.