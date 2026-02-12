search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
CIO l-a descalificat pe ucraineanul care a purtat la skeleton o „cască a memoriei”: „Viețile omenești valorează mai mult decât o medalie”

0
0
Publicat:

În proba de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a purtat în calificări o cască pe care erau imprimate chipuri ale unor sportivi uciși în războiul declanșat de Rusia în țara lui, scrie gazzetta.it.

Casca are imprimate chipurile unor foști sportivi, femei și bărbați FOTO Gazzetta
Casca are imprimate chipurile unor foști sportivi, femei și bărbați FOTO Gazzetta

Casca încalcă Regula 50 a Cartei Olimpice, care interzice orice declarații politice în competițiile olimpice, astfel că a fost descalificat. Sportivul nu s-a răzgândit în privința folosirii obiectului de echipament nici după o conversație cu președinta CIO.

La sfârșitul celei de-a cincea probe cronometrate de ieri dimineață, ucraineanul Vladyslav Heraskevych, de la skeleton, a anunțat: „Nu voi renunța la casca memoriei. Ea spune poveștile celor care nu au putut fi aici”.

În această dimineață, Comitetul Internațional Olimpic a decis să nu-i permită să concureze. Președinta Kirsty Coventry l-a așteptat la start, cu o oră și un sfert înainte de începerea primei etape. Au vorbit câteva minute, dar Heraskevych nu a renunțat la forma de protest împotriva războiului și a fost descalificat.

Pictată de un artist din Kiev

Tânărul de 27 de ani din Kiev s-a prezentat la Jocuri purtând o cască personalizată. „Un artist ucrainean a pictat-o ​​la Kiev. Prezintă fețele sportivilor uciși în timpul războiului. Nu este o declarație politică, este o cască a comemorării”, a explicat el.

Luni seară, CIO a confirmat că nu va fi permisă utilizarea obiectului de protecție, invocând Regula 50. Aceasta interzice orice declarații politice la evenimentele olimpice. Heraskevych a purtat casca la antrenamentele de marți și de miercuri. „Casca nu încalcă nicio regulă a CIO”, a comentat Heraskevych, care în urmă cu patru ani, înainte de izbucnirea conflictului, a ținut un mesaj la Jocurile Olimpice de la Beijing pe care scria: „Fără război în Ucraina”.

În briefing-ul de ieri dimineață, purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, oferise o licărire de speranță: „Vrem ca el să concureze. Ne dorim cu adevărat ca el să aibă momentul său. Vrem ca toți sportivii să aibă momentul lor și acesta este scopul. Vrem ca toți sportivii noștri să aibă condiții de concurență echitabile”.

Nu l-ar fi ajutat schimbarea de cască în ultimul moment

Heraskevych a explicat ieri că nici măcar nu ar fi avut timp pentru a se adapta la o cască nouă, într-un sport în care câștigi sau pierzi la miimi de secundă. „De mult timp mi-am propus să aduc un omagiu sportivilor uciși în conflict”, a spus el, ieri, la linia de sosire.

E gri, ca oamenii să înțeleagă ce s-a întâmplat cu acești oameni. Scopul meu nu a fost niciodată să creez conflicte sau scandaluri. Vreau să fac parte din mișcarea olimpică. I-aș fi adus pe acești oameni cu mine. O medalie este întotdeauna o mare realizare pentru un sportiv. Și o medalie olimpică este un lucru imens.

M-am antrenat toată viața și a fost un vis mare încă din copilărie. Dar, în această perioadă, în mijlocul războiului, unele lucruri sunt mai importante decât medaliile”, a fost mesajul său.

Casca a fost pictată la Kiev FOTO Gazzetta
Casca a fost pictată la Kiev FOTO Gazzetta

Aș dori să le mulțumesc lui Vladyslav și tatălui său, Mykhailo”, a spus Kirsty Coventry, președinta CIO, după întâlnirea cu familia Heraskevych. „Nu ar fi trebuit să fiu aici, dar m-am gândit că este foarte important să vin și să vorbesc cu ei personal”, a adăugat aceasta.

Șefa CIO a subliniat că, în calitate de președintă a Comisiei Sportivilor în 2020, a lucrat pentru a se asigura că sportivii își pot exprima opinii ferme pe diverse teme: „I-am permis lui Vladyslav să poarte cască la antrenamente. Am vrut să găsim o soluție doar pentru cursă. I-am sugerat să-și omagieze casca înainte de cursă și apoi, imediat ce termină cursa, să intre în zona mixtă, unde se pot face fotografii, pentru că are perfectă dreptate. Din păcate, nu am putut găsi această soluție. Chiar voiam să-l văd concurând astăzi”.

Coventry a dat semne în trecut că plănuiește să readucă Rusia în competiția olimpică. „În principiu, sunt împotriva oricărei excluderi. Ceea ce aș dori să fac este să înființez un grup de lucru care să stabilească linii directoare clare și corecte care să fie folosite cu criterii obiective atunci când se iau decizii privind participarea la Olimpiade a sportivilor din țările implicate în conflicte”, declara Kirsty Coventry a doua zi după alegerea în funcția de conducătoare a CIO.  


