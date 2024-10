O fostă patinatoare care a reprezentat România la JO din 2018 vinde poze ”picante” cu ea pe OnlyFans

În aşteptarea JO de la Los Angeles din 2024, o fostă patinatoare care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, care între timp a trecut la ciclism, vinde poze picante cu ea pe OnlyFans.

Alexandra Ianculescu, care în 2018 a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Phenian, Coreea de Sud, clasându-se pe locul 31 în proba feminină de patinaj viteză 500 m, s-a reprofilat între timp și s-a apucat de ciclism pe șosea și pe pistă.

Stabilită acum în Calgary, Canada, ea a dezvăluit pe Instagram că, de când a început să-şi vândă pozele care o înfăţişează aproape dezbrăcată pe platforma pentru adulţi OnlyFans, viaţa ei s-a schimbat complet în bine şi că acest lucru o ajută să-şi atingă mai uşor obiectivul propus, şi anume acela de a obţone o medalie la Jocurile Olimpice din 2028, care se vor desfăşura în Los Angeles.

Recent, ea a postat pentru cei aproximativ 320.000 de urmăritori ai săi pe Instagram şi motivul care a determinat-o să se alăture comunităţii OnlyFans şi să vândă un abonament cu 20 de dolari pe lună.

„De ce OnlyFans? M-am gândit că ar fi potrivit să împărtășesc această postare din nou, deoarece sunt întrebată despre ea tot timpul.

Să începem cu unele aspecte negative. Ideea este că lumea te va judeca întotdeauna, indiferent de ceea ce faci. Indiferent de subiect, ești prea mult sau prea puțin, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor. Din fericire, am aflat de la o vârstă foarte fragedă că întotdeauna voi face lucrurile în felul meu”, a scris ea pe Instagram.

Sportiva olimpică a povestit cu a ajuns să colaboreze cu OnlyFans.

„În 2021, am decis să deschid acest cont pentru că am tot primit atât de multe «like-uri» la fotografiile în bikini și oamenii îmi sugerau să le vând pe această platformă. Am crezut că este cea mai mare glumă.

Nu am vrut să fiu văzută ca o persoană cunoscută pentru faptul că vinde «fotografii în bikini»”, având în vedere că am muncit din greu ca sportivă, am muncit din greu pentru educația mea, vorbesc mai multe limbi străine și iubesc cu adevărat imaginea de sine pe care mi-am creat-o și pe care am respectat-o”, a declarat ea..

Alexandra Ianculescu a continuat prin a explica faptul că, în loc să îi încurce noile ambiții sportive, colaborarea sa cu OnlyFans, de fapt, o ajută să câştige mai mult timp şi bani pe care să-i investească în echipamentele sportive necesare.

„Viața mea s-a schimbat complet în bine după prima mea lună acolo. Acum mă bucur să mă antrenez cu normă întreagă, să îmi pot permite echipamentul de care am nevoie, bicicletele visurilor mele, să economisesc pentru alte obiective în viață și să mă pot bucura într-un mod în care nu trebuie să îmi sacrific viața sportivă pentru a avea trei locuri de muncă cu jumătate de normă, așa cum obișnuiam să fac în timp ce îmi urmăream visele olimpice”, şi-a motivat ea decizia de a se dezbrăca pe OnlyFans.

Alexandra Ianculescu nu este nici pe departe singura vedetă sportivă cu ochii pe aurul olimpic care a apelat la OnlyFans pentru a face față cheltuielilor.

Elise Christie, în vârstă de 33 de ani, fostă vedetă a patinajului din echipa GB, a câștigat 10 medalii de aur la Campionatele Europene și trei la Mondiale, dar și-a găsit o viață nouă, fericită, ca mamă și vedetă OnlyFans. Ea percepe 7 lire sterline pe lună pentru conținutul său exclusiv.

De asemenea, canadianca Alysha Newman, de 30 de ani, olimpică la săritura cu prăjina, încântă suporterii cu informații despre viața ei pe OnlyFans, percepând 10 lire sterline pe lună pentru un abonament.

Iar vedeta australiană de baschet născută la Londra, Liz Cambage, medaliată olimpică cu bronz în 2012, a afirmat că un antrenor poate câștiga de patru ori mai mult decât cei mai bine plătiți jucători și și-a îndreptat acum atenția către OnlyFans.