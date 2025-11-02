Cum trec prin durere văduva și fiica lui Helmut Duckadam. Aproape un de la decesul Eroului de la Sevilla: „Și-ar fi dorit să mergem mai departe”

Se apropie un an de la moartea lui Helmut Duckadam, iar soția sa, Alexandra, mărturisește că această perioadă a fost extrem de dificilă pentru ea.

Alexandra vrea să păstreze vie amintirea soțului său, care a devenit o legendă a fotbalului românesc după ce a jucat un rol decisiv în câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla.

Chiar dacă durerea pierderii rămâne puternică, Alexandra încearcă să rămână puternică și să ducă mai departe moștenirea lui Helmut. În luna decembrie se va împlini un an de la dispariția fostului portar al FCSB.

„Sunt așa cum mă vedeți! Mă simt diferit de cum mă vedeți. A fost un an foarte greu, dar încerc să merg înainte. Mi-am dedicat timpul să duc mai departe memoria lui Helmut. Lucruri care mă țin ocupată!”, a spus Alexandra Duckadam, conform cancan.ro.

„Mă uimește în fiecare zi cât este de puternică!”

În contextul aniversării unui an de la moartea lui Helmut Duckadam, Alexandra Duckadam a vorbit și despre fiica lor, Julianne, evidențiind maturitatea și curajul de care a dat dovadă în această perioadă dificilă, în ciuda faptului că tânăra are doar 18 ani.

„Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui!

Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis!”, a admis Alexandra Duckadam.