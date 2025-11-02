search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum trec prin durere văduva și fiica lui Helmut Duckadam. Aproape un de la decesul Eroului de la Sevilla: „Și-ar fi dorit să mergem mai departe”

0
0
Publicat:

Se apropie un an de la moartea lui Helmut Duckadam, iar soția sa, Alexandra, mărturisește că această perioadă a fost extrem de dificilă pentru ea.

Helmut Duckadam avea o familie fericită Foto/Facebook
Helmut Duckadam avea o familie fericită Foto/Facebook

Alexandra vrea să păstreze vie amintirea soțului său, care a devenit o legendă a fotbalului românesc după ce a jucat un rol decisiv în câștigarea Cupei Campionilor Europeni la Sevilla.

Chiar dacă durerea pierderii rămâne puternică, Alexandra încearcă să rămână puternică și să ducă mai departe moștenirea lui Helmut. În luna decembrie se va împlini un an de la dispariția fostului portar al FCSB.

„Sunt așa cum mă vedeți! Mă simt diferit de cum mă vedeți. A fost un an foarte greu, dar încerc să merg înainte. Mi-am dedicat timpul să duc mai departe memoria lui Helmut. Lucruri care mă țin ocupată!, a spus Alexandra Duckadam, conform cancan.ro.

„Mă uimește în fiecare zi cât este de puternică!”

În contextul aniversării unui an de la moartea lui Helmut Duckadam, Alexandra Duckadam a vorbit și despre fiica lor, Julianne, evidențiind maturitatea și curajul de care a dat dovadă în această perioadă dificilă, în ciuda faptului că tânăra are doar 18 ani.

„Ea este o forță. Mă uimește în fiecare zi cât de puternică este. Îi seamănă tatălui ei. E puternică și cerebrală, cu capul pe umeri și reușește…Durerea este a ei și doar ea o știe. Are 17 ani! Frații ei sunt departe de noi. Unul este în SUA, celălalt este în Germania. În decembrie au fost și ei aici…Fiecare cu durerea lui!

Sunt convinsă că ar fi foarte mândru și știu că și-a dorit să putem merge mai departe fără el. Asta îmi dă o motivație în plus să fiu puternică și să fac în continuare ceea ce mi-am promis!”, a admis Alexandra Duckadam.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
stirileprotv.ro
image
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
gandul.ro
image
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
mediafax.ro
image
Top 10 jucătoare din România cu cele mai mari câștiguri din tenis în 2025. Cine sunt româncele milionare de pe primele două locuri
fanatik.ro
image
Un locatar dintr-un complex de lux din București are 400.000 de lei datorie la întreținere: „N-a plătit nimic de 15 ani”. Soluția vecinilor ca să nu rămână fără utilități
libertatea.ro
image
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
E milionară în euro, dar tocmai și-a deschis cont pe o aplicație de dating: "Vreau să cresc găini!"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
Ce pensie are un român cu 40 de ani de vechime și salariu de 5.000 lei brut. Simulare de calcul
playtech.ro
image
Afacerea de top prin care Dan Șucu a dat cea mai tare lovitură într-un domeniu de mare succes în România. A vândut pe bandă rulantă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a văzut cine e în platou și nu s-a putut abține: "Vrei să spun ceva? Patru, stai jos!"
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 2 noiembrie. ANM anunță temperaturi complet neașteptate pentru această perioadă a anului
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
click.ro
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?