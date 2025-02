Sorin Cârțu a întâmpinat cu tupeu pedeapsa primită după ce a înjurat birjărește

Președintele Sorin Cârțu (69 de ani) a fost sancționat de FRF pentru evenimentele de la finalul meciului Universitatea Craiova - U Cluj, scor 1-0, din Superliga României la fotbal.

Oficialul oltenilor a primit un avertisment și o amendă de 6.800 de lei din partea Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul FRF.

Amenda a venit după incidentele cu președintele de onoare de la Universitatea Craiova în prim-plan de la finalul meciului Craiova - U Cluj 1-0. Președintele de onoare al oltenilor a înjurat jucători ai echipei ardelene, pe gazon, după fluierul de final.

A coborât la vestiare cu acordul șefului

Cârțu a fost acuzat de cei de la U Cluj că l-a luat de gât pe Ovidiu Bic și că l-a scuipat pe Gabriel Giurgiu, directorul sportiv al „studenților”. Oficialul juveților i-a înjurat pe Iulian Cristea și Andrei Artean, cel din urmă menționând că are ambii părinți decedați.

Cârțu se gândește să facă apel la decizie. „Da, am aflat și eu. Așa s-a decis, nu prea aș vrea să comentez foarte mult pentru că se va interpreta. Dacă asta s-a stabilit, e ok. Ne gândim dacă vom face apel”, a declarat Cârțu, conform Fanatik.

„A fost multă tensiune, pentru că eu am avertizat în ultimele zile la ceea ce a fost la partida cu Buzăul, la partida cu Rapid. Eu, când am plecat de la lojă, i-am dat telefon lui Mihai Rotaru, să-l întreb dacă pot să cobor să-l interpelez pe arbitru și am primit avizul”, s-a justificat Cârțu.