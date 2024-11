Craiova lui Rotaru dă o lovitură de imagine: numire oficializată, cu o fostă glorie în prim-plan

Situații diametral opuse pentru cele două formații din Craiova! Dacă echipa lui Adrian Mititelu, aflată în B, tocmai a primit o suspendare-record pentru patronul ei, despre care Adevărul a scris aici, în schimb, cea finanțată de Mihai Rotaru a revenit în lupta pentru titlu în Superliga noastră. Iar acum și-a completat organigrama, dând o lovitură de imagine.

Fostul fotbalist, Sorin Cârţu, a revenit, începând de marţi, la clubul Universitatea Craiova şi va ocupa funcţia de preşedinte de onoare, informează gruparea olteană pe un site de socializare.

"Sorin Cârţu a fost, este şi va fi Universitatea Craiova! Fix la ceas aniversar, legenda alb-albastră îşi reia activitatea alături de noi. Împreună vom fi mai puternici! La mulţi ani cu multe bucurii în alb-albastru, Sorinaccio!", se menţionează pe pagina oficială de Facebook a grupării, potrivit Agerpres.

Cârţu a fost preşedinte al Universităţii Craiova până în 16 iunie 2023, când îşi anunţa retragerea din fotbal. Marţi, într-un interviu el a explicat că se întoarce în club ca preşedinte onorific pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor. Contractul său cu Universitatea Craiova va fi valabil până în 2027.

"Bine v-am găsit! Vă anunţ că pentru o perioadă de doi ani şi jumătate suntem împreună. Eu voi în postura de preşedinte onorific, iar voi, suporterii, în postura de susţinători ai Universităţii Craiova. Sper ca împreună să realizăm nişte rezultate semnificative, rezultate care să ducă la îndeplinirea obiectivelor pe care acest club şi le-a asumat începând cu acest campionat. Putem să spunem că sunt vechiul şi nou preşedinte, este o colaborare pe care am început-o în 2019 şi pe care vrem să o ducem până în 2027. Este o bucurie din partea mea, mai ales că azi e ziua mea de naştere, împlinesc 69 de ani. Este un cadou deosebit investitura aceasta în postura de preşedinte la un club la care am activat foarte mulţi ani ca jucător şi antrenor. Este clubul pe care l-am iubit, îl iubesc şi îl voi iubi", a afirmat Sorin Cârţu.

La 16 iunie 2023, când demisiona din funcţia de preşedinte, Cârţu preciza că are 55 de ani în fotbal şi este momentul să facă un pas în spate. "Sunt însă şi eu la o anumită vârstă, în noiembrie fac 68 de ani. Deci aceşti 55 de ani reprezintă motivul pentru care mă dau de o parte şi las locul tinerilor. Am făcut fotbal cu mare pasiune şi dragoste. Acum vreau să intru în zona de confort, să mă scol când vreau, să fac ce vreau, să stau mai mult cu nepoţii, deci nu vreau să mă streseze nimeni. De la 68 de ani mai ai o perioadă de trăit... şi măcar pe aia să o trăieşti cu intensitate şi puterea pe care o mai am să o dedic familiei şi celor apropiaţi. Eu am prieteni care mi-au propus să mă duc în altă parte, dar nu mă interesează să fiu preşedinte sau altceva la altă echipă. Nu mă mai apuc acuma la vârsta asta de aşa ceva... am făcut când am putut", afirma el anul trecut şi preciza că la Universitatea a petrecut 40 de ani ca jucător, antrenor sau conducător.