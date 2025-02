Înjurăturile lui Cârțu l-au făcut să plângă pe un jucător de la Cluj: părinții mei sunt morți!

Mijlocașul Andrei Artean, 31 de ani, venit în iarnă la U Cluj de la rivala CFR, după ce în carieră a câștigat titlul cu Farul, a avut parte de un eveniment neplăcut la jocul de aseară de campionat cu U Craiova (1-0 pentru gazdele din Bănie).

Artean a explicat azi la Digi conflictul cu Cârțu. Jucătorului i-au dat lacrimile vorbind despre incident. Președintele oltenilor a coborât la vestiare și s-a luat de toată lumea: arbitrul de centru pentru că a avut „tupeul” să consulte VAR-ul, dar și pe adversari.

„Ne-a înjurat de părinți. Unii dintre noi avem părinții morți, inclusiv eu. Am arătat că părinții sunt sus în cer. M-am emoționat acum, dar nu mă pot abține. Am arătat spre părinții mei. După ce îi spun de părinți, se vede clar ce-mi spune dânsul și nu mi se pare normal. Au văzut oamenii ce i-am zis acolo. Îl respect pe Cârțu. L-am rugat să nu ne mai înjure de părinți, poate mai sunt unii care au părinții morți, ca mine”, a afirmat Artean.

Sorin Cârțu, 69 de ani, a spus că a coborât să îi ceară socoteală arbitrului de centru cu acordul patronului Mihai Rotaru:

„Este evidentă discuția cu Artean. El a venit să-mi ceară mie socoteală. Eu i-am zis că nu discut cu el. De unde îți permiți tu să îmi atragi tu mie atenția? El, când a plecat spre tunel, mi-a arătat semne obscene, și de acolo și înjurătura aceea a mea.

A fost multă tensiune, pentru că eu am avertizat în ultimele zile la ceea ce a fost la partida cu Buzăul, la partida cu Rapid. Eu, când am plecat de la lojă, i-am dat telefon lui Mihai Rotaru, să-l întreb dacă pot să cobor să-l interpelez pe arbitru și am primit avizul", a declarat Cârțu, revenit în funcție de conducere la Craiova după ce o vreme a fost scos pe margine și declarase că se retrage din fotbal.