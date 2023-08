Sorana Cîrstea, șansă istorică la US Open: Poate bifa o premieră, dacă ar scăpa de „boala“ care i-a marcat cariera

Caz de Dosarele X: Cîrstea e jucătoare de Top 30, dar trebuie să scormonești în cifrele ei, ca să vezi când a legat trei victorii într-un turneu!

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a deschis seria partidelor românești la US Open cu o victorie confortabilă – 6-2, 6-3 cu americanca Kayla Day (23 de ani, 93 WTA) -, dar de care ți-e și frică să te entuziasmezi prea tare!

Iar asta pentru că, de când s-a întors pe continentul american în luna august, sportiva născută la Târgoviște a bifat câte o victorie urmată imediat de o înfrângere! Acest parcurs fluctuant, care reprezintă, de fapt, „boala cronică“ cu care s-a confruntat „Sori“ în toată cariera ei, s-a repetat, pe rând, la Washington, Montreal și Cincinnati. Iar când ne uităm pe bilanțul Soranei în 2023, observăm că, lăsând deoparte Challenger-ul de la Reus, o competiție de liga a doua a tenisului, au fost doar două întreceri WTA în care Cîrstea a legat minim trei victorii. Între 9 și 31 martie, aceasta a trăit cea mai bună perioadă din cariera ei în ultimii ani, făcând sferturile la Indian Wells și semifinalele la Miami. În 22 de zile, Sorana a legat, așadar, nouă victorii în 11 meciuri, cu precizarea că un duel, cel Madison Keys în turul II la Indian Wells, a fost câștigat prin abandonul adversarei după primul set.

Revenind la US Open 2023, Cîrstea urmează să o întâlnească pe rusoaica Anna Kalinskaya (24 de ani, 89 WTA) în turul II. Adică, o adversară în fața căreia pornește cu prima șansă, dacă ne luăm după clasamentul mondial. Și care, în precedentele șase participări la US Open, n-a depășit niciodată turul II. În plus, ultima întâlnire Cîrstea – Kalinskaya a fost câștigată de jucătoarea din România, în 2022, tot pe hard, dar la Indian Wells: 5-7, 6-1, 6-0.

Învingătoarea meciului Cîrstea – Kalinskaya va juca în turul III, fie cu Rybakina (4 WTA), fie cu Tomljanovici (127 WTA). La prima vedere, „Sori“ ar fi outsider într-un meci cu Rybakina. La 33 de ani însă, românca trebuie să profite de una din ultimele șanse de a-și îmbunătăți bilanțul la US Open. Pentru că, în precedentele 16 participări – prima prezență în calificările de la New York datează din 2007! – Cîrstea n-a depășit niciodată turul III, fază unde s-a oprit în trei rânduri, în 2009, 2019 și 2020.

Pe lângă performanța sportivă, Sorana are și motivația unui câștig financiar consistent la o ediție a US Open cu premii-record. Ea și-a asigurat deja un cec în valoare de 123.000 de dolari. Și va primi un cec de 191.000 de dolari, dacă va trece și de meciul următor, cu Kalinskaya.

Cele mai bune serii ale Soranei Cîrstea din 2020 încoace

2023

*Miami – 22-31 martie – Cinci victorii consecutive – Semifinale (WTA 1000)

*Indian Wells – 9-16 martie – Patru victorii consecutive – Sferturi (WTA 1000)

2022

*Birmingham – 14-19 iunie – Trei victorii consecutive – Semifinale (WTA 250)

*Istanbul – 19-23 aprilie – Trei victorii consecutive – Semifinale (WTA 250)

*Lyon – 1-5 martie – Trei victorii consecutive – Semifinale (WTA 250)

*Australian Open – 18-24 ianuarie – Trei victorii consecutive – Optimi (Grand Slam)

2021

*French Open – 31 mai – 6 iunie – Trei victorii consecutive – Optimi (Grand Slam)

*Strasbourg – 24 – 29 mai – Patru victorii consecutive – Finala (WTA 250)

*Istanbul – 20-25 aprilie – Cinci victorii consecutive – Campioană (WTA 250)